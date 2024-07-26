ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

唐宮正式回歸！558元起蒙古烤肉吃到飽　即日起試營運到8月底

▲唐宮復活 。（圖／記者黃士原攝）

▲唐宮復活，大樓入口處已換上新招牌。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台北市知名蒙古烤肉餐廳「唐宮」餐廳原址近3個月進行裝修，終於在昨天（25日）展開試營運，馬上吸引老客人回籠，即使是颱風天依舊客滿，而今天及周末也接近全滿。試營運期間，平日午餐每人558元+10%，晚餐及假日全天698元+10%。

台北市松江路上知名餐廳「唐宮蒙古烤肉涮羊肉」，2021年疑因店內的油煙管起火，導致2樓餐廳失火，所幸無人傷亡，但也讓唐宮就此停業。經過2年多的沉寂，餐廳原址近3個月開始進行裝修，並且於昨天開始試營運，馬上吸引老客人回籠，即使是颱風天依舊客滿，今天及周末也接近全滿。

▲唐宮復活 。（圖／記者黃士原攝）

▲重新開幕的唐宮一樣提供蒙古烤肉+酸菜白肉鍋吃到飽。（圖／記者黃士原攝）

重新開幕的唐宮一樣提供蒙古烤肉+酸菜白肉鍋吃到飽。烤肉餐檯上有雞肉、鹿肉、鴨肉、豬肉、羊肉及牛肉可無限取用，可搭配10種蔬菜與醬料，裝滿一碗後，交給師傅在大型鐵板上現炒。此外，唐宮必吃美食「燒餅」也回來了，剖開後不管是放蒙古烤肉還是火鍋涮羊肉，夾起來一口塞入，都非常美味。

▲唐宮復活 。（圖／記者黃士原攝）

▲客人可以選擇喜歡肉品、蔬菜裝滿一碗，再交給師傅在大型鐵板上現炒 。（圖／記者黃士原攝）

唐宮表示，餐廳昨天開始試營運，預計到8月底，平日午餐558元+10%，晚餐及假日全天698元+10%。由於近年食材成本愈來愈高，在9月正式開幕後，餐價可能再調整。

▲唐宮招牌「燒餅」一樣吃得到。（圖／克萊兒玩樂地圖提供）

▲唐宮復活 。（圖／記者黃士原攝）

▲唐宮師傅正在製作燒餅。（圖／記者黃士原攝）

提到蒙古烤肉，其實起源並不是來自蒙古，而是台灣相聲大師吳兆南所發明，資深藝人郎祖筠也曾在臉書上提到，是恩師根據家鄉北京烤肉所改良研發的新菜式。

根據維基百科裡資料，1951年，吳兆南在台北市新店溪畔的螢橋地區開設烤肉店維生，把牛、羊、雞、豬肉加上蔬菜，再淋上醬油、麻油、大蒜、辣椒、檸檬汁、鳳梨等10多種配料，放在大鐵盤上炒來吃。因為是根據家鄉北京烤肉所改良，原本吳兆南想將此新式料理取名為「北京烤肉」，但因為當時政治氛圍，取名北京或北平都不太適合，後來突發奇想叫它為「蒙古烤肉」。

▲大戈壁蒙古烤肉西門店6月中旬開幕。（圖／取自大戈壁蒙古烤肉臉書）

另外，大戈壁是台北少數僅存的蒙古烤肉餐廳之一，主打429元起吃到飽，而且還有麻辣鍋、酸白菜鍋，以及無限供應的自助吧。看好西門商圈人潮，西門店已在6月中旬開幕，地點就在大世界商業大樓，成為詹記麻辣鍋的新鄰居，餐價則是499元起。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字： 美食雲 唐宮 蒙古烤肉 吃到飽

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

推薦閱讀

漢來美食片皮鴨專賣店插旗高雄

漢來美食片皮鴨專賣店插旗高雄

喊話「中華隊加油」！涮涮屋免費吃活鮑魚

喊話「中華隊加油」！涮涮屋免費吃活鮑魚

客美多咖啡台南平實公園店今日開幕

客美多咖啡台南平實公園店今日開幕

星宇新航站？機艙現基隆火車站前

星宇新航站？機艙現基隆火車站前

實訪詹記西門大世界！訂位＆新菜單攻略

實訪詹記西門大世界！訂位＆新菜單攻略

唐宮正式回歸！558元起蒙古烤肉吃到飽

唐宮正式回歸！558元起蒙古烤肉吃到飽

阿里山國家森林遊樂區　27日持續休園

阿里山國家森林遊樂區　27日持續休園

150元「秘境泳池」爽玩3層樓高滑水道

150元「秘境泳池」爽玩3層樓高滑水道

摩斯「5大歐風新品」全門市開吃

摩斯「5大歐風新品」全門市開吃

颱風後的宜蘭童玩節　7/27重新開園

颱風後的宜蘭童玩節　7/27重新開園

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

林東芳搬新家！必點牛筋口感Q彈不軟爛

超便宜！台北「網咖住宿」實訪開箱

唐宮正式回歸！558元起蒙古烤肉吃到飽

龍潭山中「活魚餐廳」就蓋在魚池上！

全台首座「味噌觀光工廠」在台中！

能吃到是緣分！三重最難追的貨車燒烤

仁愛市場寶藏美食！只賣水餃＋酸辣湯

烤鴨+40多道料理無限供應

藏身「發電廠」冰品部！一支只要11元

歌詩達郵輪9／5前趟次補償100美金

熱門行程

最新新聞更多

漢來美食片皮鴨專賣店插旗高雄

喊話「中華隊加油」！涮涮屋免費吃活鮑魚

客美多咖啡台南平實公園店今日開幕

星宇新航站？機艙現基隆火車站前

實訪詹記西門大世界！訂位＆新菜單攻略

唐宮正式回歸！558元起蒙古烤肉吃到飽

阿里山國家森林遊樂區　27日持續休園

150元「秘境泳池」爽玩3層樓高滑水道

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366