唐宮正式回歸！558元起蒙古烤肉吃到飽　即日起試營運到8月底

▲唐宮復活，大樓入口處已換上新招牌。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台北市知名蒙古烤肉餐廳「唐宮」餐廳原址近3個月進行裝修，終於在昨天（25日）展開試營運，馬上吸引老客人回籠，即使是颱風天依舊客滿，而今天及周末也接近全滿。試營運期間，平日午餐每人558元+10%，晚餐及假日全天698元+10%。

台北市松江路上知名餐廳「唐宮蒙古烤肉涮羊肉」，2021年疑因店內的油煙管起火，導致2樓餐廳失火，所幸無人傷亡，但也讓唐宮就此停業。經過2年多的沉寂，餐廳原址近3個月開始進行裝修，並且於昨天開始試營運，馬上吸引老客人回籠，即使是颱風天依舊客滿，今天及周末也接近全滿。

▲重新開幕的唐宮一樣提供蒙古烤肉+酸菜白肉鍋吃到飽。（圖／記者黃士原攝）

重新開幕的唐宮一樣提供蒙古烤肉+酸菜白肉鍋吃到飽。烤肉餐檯上有雞肉、鹿肉、鴨肉、豬肉、羊肉及牛肉可無限取用，可搭配10種蔬菜與醬料，裝滿一碗後，交給師傅在大型鐵板上現炒。此外，唐宮必吃美食「燒餅」也回來了，剖開後不管是放蒙古烤肉還是火鍋涮羊肉，夾起來一口塞入，都非常美味。

▲客人可以選擇喜歡肉品、蔬菜裝滿一碗，再交給師傅在大型鐵板上現炒 。（圖／記者黃士原攝）

唐宮表示，餐廳昨天開始試營運，預計到8月底，平日午餐558元+10%，晚餐及假日全天698元+10%。由於近年食材成本愈來愈高，在9月正式開幕後，餐價可能再調整。

▲唐宮招牌「燒餅」一樣吃得到。（圖／克萊兒玩樂地圖提供）

▲唐宮師傅正在製作燒餅。（圖／記者黃士原攝）

提到蒙古烤肉，其實起源並不是來自蒙古，而是台灣相聲大師吳兆南所發明，資深藝人郎祖筠也曾在臉書上提到，是恩師根據家鄉北京烤肉所改良研發的新菜式。

根據維基百科裡資料，1951年，吳兆南在台北市新店溪畔的螢橋地區開設烤肉店維生，把牛、羊、雞、豬肉加上蔬菜，再淋上醬油、麻油、大蒜、辣椒、檸檬汁、鳳梨等10多種配料，放在大鐵盤上炒來吃。因為是根據家鄉北京烤肉所改良，原本吳兆南想將此新式料理取名為「北京烤肉」，但因為當時政治氛圍，取名北京或北平都不太適合，後來突發奇想叫它為「蒙古烤肉」。

▲大戈壁蒙古烤肉西門店6月中旬開幕。（圖／取自大戈壁蒙古烤肉臉書）

另外，大戈壁是台北少數僅存的蒙古烤肉餐廳之一，主打429元起吃到飽，而且還有麻辣鍋、酸白菜鍋，以及無限供應的自助吧。看好西門商圈人潮，西門店已在6月中旬開幕，地點就在大世界商業大樓，成為詹記麻辣鍋的新鄰居，餐價則是499元起。