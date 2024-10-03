煎到酥酥恰恰超脆口！中壢後站無招牌神秘鍋貼老店　顆顆渾圓飽滿

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撰文攝影／瑋瑋美食萬歲、整理／實習記者黃亭詠

桃園中壢美食「張家鍋貼水餃」，位於中壢車站後站的隱藏版小吃，店家沒有招牌超隱密，而且只有平日營業，主食就只有韭菜水餃和韭菜鍋貼這兩種，個人覺得鍋貼很不錯，值得一吃，文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表供參考。

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▲「張家鍋貼水餃」是位於中壢車站後站的隱藏版小吃，店家需要靠著門牌才能順利找到，假日沒有營業，只有周二至周五才能吃到。

▲店家有提供內用座位區，不過沒有冷氣。

張家鍋貼水餃完整菜單

▲當天點餐時就看到鍋貼現做的過程，他們的鍋貼不會煎好放在檯面上，會等你點餐後才現場煎。

▲這天點了韭菜鍋貼、韭菜水餃、紫菜蛋花貢丸湯、冬瓜茶。

▲他們的水餃和鍋貼最少都要一次點10個，韭菜水餃的尺寸還蠻大顆的，而且還有另外賣冷凍水餃。

▲他們的韭菜水餃內餡感覺少了一味，個人覺得普普通通。

▲現煎的鍋貼就是特別讚，但如果能在現場馬上吃肯定更棒。



▲這鍋貼的外皮酥酥脆脆的，口感非常棒，雖然說內餡和韭菜水餃一樣，但這整體好吃很多。

▲店家有賣貢丸湯，也有賣紫菜蛋花湯，加價可以兩個都滿足。

張家鍋貼水餃

地址：桃園市中壢區新興路223號

電話：（03）457－3235

營業時間：11：00－14：00、17：00－20：00（周六、日、一公休）

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