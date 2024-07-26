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挪威奮進號取消停靠石垣島　旅客可選退費或200美元補償

▲「挪威奮進號」開箱。（圖／記者彭懷玉攝）

▲今日開航的挪威郵輪奮進號取消石垣島航線。（圖／記者彭懷玉攝）

記者黃士原／台北報導

凱米颱風雖然離開，但仍影響到郵輪行程。雄獅旅遊公告，今日開航前往石垣島/那霸的挪威郵輪奮進號，取消石垣島的航線，調整為那霸過夜，同意如期參加的旅客可獲得200美元消費金，不同意可選擇全額退費。

雄獅旅遊今日公告，原訂7月26日開航的「挪威郵輪奮進號：高雄/石垣島/那霸/高雄五日航程」，由於凱米颱風侵襲台灣，受天候海象狀況產生航行干擾，並影響高雄港內調度狀況，受以上因素影響，經雄獅旅遊與挪威郵輪聯繫溝通後擬定調整航程，須延後自高雄港啟航時間，並將取消原計畫前往石垣島的航線，而原訂前往日本那霸之航程，將調整為日本那霸過夜。

由於航程異動，雄獅旅遊也提供補償方案，如期出發的旅客，提供「每間艙房」200美金船上消費金（OBC，將入款於該間艙房第一位旅客之房卡帳戶內）。如果不同意航程調整，可取消並全額退費，或者改為選擇其他日期出發航程，並享有艙房費9折優惠。

此外，7月22日出發之奮進號趟次也因凱米颱風影響，緊急更改目的地至香港，為完善旅客之旅遊體驗，雄獅旅遊第一時間與當地主管機關、香港旅遊發展局協調，除了安排舞獅迎賓表演，還準備800份歡迎禮，包括「船長小熊行李吊牌」以及觀光交通優惠券、購物優惠券、美食優惠券等「夏日3重禮」。

▲挪威郵輪奮進號公告。（圖／取自雄獅旅遊）

▲挪威郵輪奮進號公告。（圖／取自雄獅旅遊）

▲挪威郵輪奮進號公告。（圖／取自雄獅旅遊）

▲挪威郵輪奮進號航程異動補償方案。（圖／取自雄獅旅遊）

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