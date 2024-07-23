2024屏東夏日狂歡祭來了！拍超萌「書鴨」　免費玩水陸樂園、光影展

▲2024屏東夏日狂歡祭正式開跑，今年在縣民公園出現大型巨獸「書鴨」。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

「2024屏東夏日狂歡祭」從即日起正式回歸，今年屏東縣政府打造5大亮點，有超可愛巨型怪獸「書鴨」現身縣民公園，還有樂園、30公尺滑水道、入坑夜間美術館與沉浸式怪獸光影展等多種設施，讓旅客可以從早免費玩到晚上，即日起至8月25日為止。

▲▼各種可愛怪獸現身屏東。（圖／屏東縣政府提供）

亮點1：超萌巨獸現身縣民公園

屏東縣政府今年活動特別邀請藝術家阿咧合作，以「怪獸」為主題增添公園的奇幻魔力，例如大型書鴨、北海小精靈及地坑的各式怪獸，在水霧襯托下，更成為最佳拍照景點。

▲▼有水陸樂園可以免費玩各種遊樂設施。（圖／屏東縣政府提供）

▲入坑美術館別錯過。（圖／屏東縣政府提供）

亮點2：超好玩水陸樂園

今年現場有旋轉木馬、30公尺長的椰林滑水道、刺激好玩的白金飛機、浪漫的旋轉咖啡杯等遊具，讓小朋友能盡情放電，且所有設施通通免費！現場也配合怪獸元素注入新的藝文活水，在地坑地區展示藝術家阿咧平面及立體作品，邀請大家一起進入怪獸坑，體驗怪獸的異次元空間。

▲▼沉浸式光影展「怪獸訓練所」。（圖／屏東縣政府提供）

亮點3：沉浸式光影展

C棟倉庫展出的沉浸式光影展「怪獸訓練所」由日本插畫家吉井宏設計三隻怪獸，結合屏東人文地景風貌，打造出沉浸式體驗，透過光影效果，走過屏東山海生態中，探索怪獸世界奧秘，甚至還有好玩的怪獸訓練場，旅客可不能錯過。