6大亮點搶先看！美食展8／2登場　吃林聰明沙鍋魚頭不用去嘉義

▲台灣美食展8/2登場。（圖／台灣觀光協會）

記者黃士原／台北報導

台灣美食展8月2日至5日於台北世貿一館登場，主辦單位台灣觀光協會規劃金牌特物、探索台味、異國美食、藝鳴驚人等4大展區，匯聚上百家人氣品牌、米其林必比登推介美食、五星飯店餐券及產地直送的新鮮食材，呈現台灣多元豐富的飲食文化，民眾可一站品嘗全台好滋味。

▲台中必比登「滬舍餘味」生煎包。（圖／台灣觀光協會）

亮點1：米其林、必比登推薦美食大集合

每年最具人氣的經濟部「台灣好食館」集結30間美食店家，包含台中獲得必比登推介的「滬舍餘味」將帶來去年天天完售的生煎包、「羅家古早味」端出美味的麻油料理；還有台南在地人激推皮Q餡鮮的「鮮蒸蝦仁肉圓」；以及連續四年榮獲米其林餐盤推薦的「膳馨民間創作料理」，吃得到創新料理手法詮釋的台菜。

▲嘉義縣政府今年以「嘉義。五金行」為主題，上圖為獲得全國十大神農獎的「林家冠軍烏魚子」。

亮點2：吃得到也喝得到的冠軍風味

延續去年廣受好評的嘉義三冠王，嘉義縣政府今年以「嘉義。五金行」為主題，帶來烏金─烏魚子、黑金─高山咖啡、茶金─高山茶、白金─海鹽及綠金─山葵，包含獲得全國十大神農獎的「林家冠軍烏魚子」、擁有世界級精品咖啡的「卓武咖啡」及「青葉咖啡」．位於阿里山台18線的「生力農場」、獲法國AVPA世界茶葉大賽銀賞與特殊風味賞的「晉揚欣茶莊及咖啡莊園」、台灣最貴Buffet與阿霞飯店選用鹽的「洲南鹽場」、阿里山唯一復育成功的「阿里山極邊山葵」等。

台南市政府以「虱目魚」為主題，邀請在國內外廚藝比賽中獲獎無數的「台菜王子」黃景龍師傅、2023必比登推介的「東香台菜海味料理」蔡瑞成主廚，以及必比登推介「長盈海味屋」謝佳歆主廚，3人接力登場進行虱目魚料理秀，呈現台南的美味與純粹。

▲在英國及日本柑橘果醬大賽榮獲多項大獎的「小甜心手工果醬」，美食展將帶來多種口味果醬。（圖／台灣觀光協會提供）

亮點3：結合傳統與創新的農漁特產好物

到美食展也可以深入感受農漁村好味，農業部「台灣農業館」邀請13家於國際賽事獲獎或獲得認證的農村青年展售各地優質農漁特產，包含「小甜心手工果醬」展售世界大賽獲得多項大獎的柑橘果醬；榮獲全國十大神農的高雄永安「新港社區合作社」帶來全台唯一純海水飼養的龍膽石斑；連續兩年榮獲iTQi風味評鑑3星獎章的高雄茂林「杉恆壹樹農創」販售有機玫瑰霜淇淋；甫獲頒世界農業旅遊獎的農村青年「少年阿公-方子維」將現身推廣台灣菜市場文化。

想要探索產地的風土人情味，不可錯過12家田媽媽帶來的在地好味道，包含連續四年獲得AMOT協會三星級評鑑溯源餐廳認證的新北汐止「天然茶莊」，用包種茶搭配產銷履歷或有機食材入菜；宜蘭壯圍「官夫人田園料理」推出哈密瓜風味餐。現場還有限量「田媽媽小辦桌」，由7家田媽媽輪番上陣，端出技藝傳承好味道，更有嚴選超過百項農村伴手好物直送展場。

▲美食展也吃得到嘉義「林聰明沙鍋魚頭」。（圖／台灣觀光協會）

亮點4：免排隊就吃得到

人氣爆棚的嘉義「林聰明沙鍋魚頭」，也帶來熱銷的沙鍋菜料理；高雄旗津超過40年老店的「海濱海產」提供澎湃又實惠的海鮮料理；台灣冰心維也納軟法創始品牌「法蘭司烘焙」，販售最熱銷的維也納牛奶麵包及風靡全台的千層花蛋撻；台北人氣火鍋店「手工殿麻辣鍋物」於每日兩個時段提供試吃；台北大稻埕的創意台菜餐廳「鯉魚The Carp」則帶來招牌的烏魚子料理；台灣人氣日系豆花店「山海豆花」將提供料好味美的招牌絹豆花。

▲農業部邀請全台12家田媽媽端出技藝傳承的在地好滋味，圖為花泉田園美食坊。（圖／台灣觀光協會提供）

亮點5：冠軍廚師現場示範教學

客家委員會邀請獲米其林綠星肯定的「THOMAS CHIEN」主廚簡天才，示範創新客家料理；台北晶華酒店邀請全台第一位獲得米其林侍酒師大獎的林允順，現場分享餐酒搭配指南；嘉義縣政府則請到姚元浩、吳秉承主廚進行料理教學；阿基師、阿芳老師、小剛老師等廚師，也會到財政部國庫署的瓊漿玉露館教學認證酒品入菜料理；農業部則由田媽媽與農村青年進行食農教育課，帶大家DIY體驗結合現代與傳統智慧的食物保存技藝。

亮點6：提供循環餐具租借

為了邁向永續、達到環境友善，減少使用一次性餐具，主辦單位鼓勵民眾自備環保餐具、環保袋，展覽現場也有提供循環餐具租借服務，歡迎民眾一同響應環保，實踐無塑飲食。

台灣美食展預售票已開賣，8月1日前，到ibon售票系統、全家FamiPort、OK超商OK‧go、udn售票網、Klook、TaiTIX購買可享9折優惠。