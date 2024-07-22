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中颱凱米來襲！龍洞灣海洋公園、四季灣休4天　九九山莊暫停入住

▲龍洞四季灣。（圖／東北角暨宜蘭風管處提供）

▲龍洞四季灣明（23日）起休園至26日。（圖／東北角暨宜蘭風管處提供）

記者彭懷玉／台北報導

輕颱凱米下午2點已升級為中颱，最快會在今晚發布海警，除了宜蘭龜山島明（23日）起封島4天，新北市龍洞灣海洋公園、龍洞四季灣均休園至26日，而龍門獨木舟、福隆帆船基地也從明起暫停出團，一直到颱風警報解除。

▲龍洞灣海洋公園百合花正盛,綠色潮間帶。（圖／東北角暨宜蘭風管處提供）

▲龍洞灣海洋公園綠色潮間帶。（圖／東北角暨宜蘭風管處提供）

另外，凱米颱風來襲，新竹林管處也宣布，九九山莊因位處偏遠山區，將視雪霸國家公園管理處禁止進入生態保護區公告，同步暫停山莊住宿。

至於九九山莊暫停開放期間，原已核准住宿之山友，將全額退費；颱風警報解除後，將配合雪霸國家公園管理處公告及災害復原情形，恢復受理作業。民眾可上「九九山莊申請網站」查詢或電洽03-5224163分機240或241轉林業保育署新竹分署。

▲烏來雲頂溫泉行館,TONYX咖啡廳,烏來瀑布,烏來台車,烏來旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲烏來台車。（圖／記者彭懷玉攝）

凱米颱風預計7月24日起影響北台灣天氣，對此，7月24日起內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、觀霧國家森林遊樂區及烏來台車預警性休園及停駛、所屬自然步道一併暫停開放。實際恢復開園日期，將視颱風警報解除後，進行災害勘查及環境整備，滾動式調整，再另行公告於台灣山林悠遊網

凱米颱風持續朝北北西前進，中央氣象署表示，不排除今晚到明天清晨發布海上警報，明天下午發布陸上警報，周三、周四影響台灣最劇烈，屆時全台都可能有強風豪雨，請民眾提前戒備。且在海上颱風警報發布後，呼籲民眾避免前往山區、海濱地區，並關注颱風相關資訊。

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