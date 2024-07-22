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烤鴨+40多道料理無限供應　桃園喜來登中餐廳吃到飽延長至8／31

▲桃園喜來登中餐廳吃到飽活動延長至8/31。（圖／取自桃園喜來登FB與官網）

▲桃園喜來登酒店「禧粵樓」櫻桃鴨吃到飽活動延長至8/31。（圖／取自桃園喜來登FB與官網）

記者黃士原／台北報導

桃園烤鴨控又可以多吃幾次了！桃園喜來登酒店「禧粵樓」的櫻桃鴨吃到飽，原本只到7月31日，業者應廣大顧客要求，活動延長1個月至8月31日，櫻桃片皮鴨加上40多道中式料理都是無限供應。

桃園喜來登酒店禧粵樓中餐廳，原本6月1日起至7月31日推出「美味鴨境，烤鴨饗宴」，主打櫻桃片皮鴨加上40多道中式料理吃到飽，菜單上品項包括有湯品、點心、明爐掛鴨／燒臘、精選熱菜、開胃冷菜、主食、甜品水果與飲料8大類，全都可以無限續點，成人每位980元+10%，7到12歲兒童為490元+10%，3到6歲幼兒為200元+10%。

▲桃園喜來登中餐廳吃到飽活動延長至8/31。（圖／取自桃園喜來登FB與官網）

▲港點也可以吃到飽。（圖／取自桃園喜來登FB與官網）

由於活動大受歡迎，飯店決定禧粵樓的櫻桃鴨吃到飽活動延長1個月，截止日為8月31日，除了主打細嫩肉質、油脂均勻分布的片皮櫻桃鴨之外，還有櫻桃鴨老火湯、孜然蒜香櫻桃鴨架、櫻桃醉鴨胸等菜色，喜歡吃烤鴨的朋友千萬別錯過。

▲六福萬怡廣式料理餐廳推吃到飽，46道粵菜及港點皆無限供應。（圖／六福萬怡提供）

另外，坐落四鐵共構南港站的台北六福萬怡酒店，館內的粵亮廣式料理即日起至8月30日，周一至周五午餐時段推出「粵亮尋飽」活動，46道菜色無限供應，包括港式點心、港式甜點、港式糖水、冷盤開胃菜、湯品、經典熱炒、風味主食、時令蔬菜等類別，其中推薦冷盤「涼拌蟲草蜇絲」，把傳統的涼拌海蜇皮，加入近期正夯的蟲草花，清爽開胃；熱炒必點的有醬香濃郁的「粵亮一品豆腐煲」，可搭配「臘味叉燒炒飯」、「豉油皇肉絲炒麵」。

▲8月31日前到「點8號」點用任意8道蒸籠點心，即可享有88折優惠。（圖／點八餐飲集團提供）

而擁有多種經典港點的「點8號」，每位港點控都可以在這裡找到屬於自己的心頭好。「水晶蝦餃皇」白裡透紅且皮不沾黏、鮮蝦大顆而完整；「鹹蛋蒸肉餅」汁多鮮香、富含彈性；「魚子鮮燒賣」又脆又彈、味道鮮甜，每道都是回憶中的港式經典。點8號暑假期間推出超值優惠，即日起至8月31日，平日到全台「點8號」內用，點任意8道蒸籠點心，即可享有88折優惠。

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