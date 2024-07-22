十盛推「熟成奶茶買1送1」！聲明回應標示爭議：鮮奶+奶精更濃郁

▲「十盛」近日因奶茶標示不清引發軒然大波。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

知名網紅「見習網美小吳」與「紀卜心」聯手創立的手搖品牌「十盛SHISHENG」近日因「奶茶標示不清」引發軒然大波，21日首度曬出聲明強調「無違規」，但因沉默數天未出面回應導致事件愈演愈烈。對此，十盛今（22）日再度發聲，並宣布祭出限時1天「買1送1」優惠，7月23日限定開跑。

十盛主打使用日本「北海道十勝乳源」打造成熟成奶茶，近日卻遭消基會點名僅在官網上提及「使用北海道牛乳」，卻未清楚告知牛奶品牌、成分、比例，有標示不清之疑慮，甚至拒絕告知使用牛奶品牌，讓不少曾購買過的網友十分憤怒。十盛沉默數天後於昨日才發出聲明，表示台北市衛生局已在7月17日前往門市核查，其查驗結果是「並無違規事宜。」

▲十盛祭出限時1天買1送1優惠。（圖／十盛提供）

對此，十盛今日再度發聲表示，「十盛所提供的熟成奶茶系列皆是由熟成生乳搭配台灣本地鮮奶所調製，熟成生乳中含有奶精成份讓奶茶喝起來更加濃郁，這也是消費者會喜愛十盛的原因。」並宣布於7月23日祭出限時1天「買1送1」優惠，只要於門市購買任一尺寸「極濃鍋煮」即可免費喝「純鮮奶鍋煮」1杯，各門市限量300杯，數量有限、送完為止。

▲十盛21日發出最新聲明。（圖／翻攝十盛臉書）

針對事件風波，十盛於21日發出聲明強調，台北市政府衛生局官員已於7月17日隨機前往通化門市核查，其查驗結果是「並無違規事宜」。

聲明回答3大問題，包括「有無販售鮮奶茶類飲品？」、「是否使用鮮奶？」、「實際使用之鮮乳品牌與揭示之鮮乳品牌是否相符？」品牌方回應，第一，從未對外宣傳或強調熟成奶茶是純鮮奶茶產品，第二，品牌有使用台灣本土鮮奶品牌，第三是門市現場有標示北海道乳源的熟成生乳物料與台灣鮮奶。飲料菜單與官方網站並無標示或說明使用「北海道鮮乳」，無標示不符等疑慮。

事實上，有網友早在5月就提出質疑，官方當時便在臉書解釋，其熟成奶茶都是鮮奶加上熟成生乳調製而成的，「『熟成生乳』使用北海道十勝生乳，裡頭含些許奶精，主要是用來增加口感與滑順度，讓奶茶喝起來更香醇」，坦承生乳裡含有一些奶精。

事後仍爭議不斷，官方6月還特地發聲明再度澄清，「本公司從未對外宣傳或強調熟成奶茶系列本身為百分之百的純鮮奶茶產品。每杯熟成奶茶系列都是由『熟成生乳』加上『鮮奶』調製而成，其熟成奶茶所使用的『熟成生乳』中含些許奶精。主要是用來增加口感與風味。」