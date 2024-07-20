▲Club Med在北海道最新的Kiroro Grand全包式度假村。（圖／Club Med提供）

記者蔡玟君／日本報導

綠意覆蓋的北海道正展現蓬勃生機，全包式度假品牌Club Med甫於2023年底才新開幕的度假村「Kiroro Grand」，也迎來首次夏季開館。在山中涼風輕拂下，《東森新媒體ETtoday》實際走訪開箱，告訴你這座全新旅宿不可錯過的7大亮點。

▲當旅客抵達時，村長與G.O們都會出來迎接。（圖／記者蔡玟君攝）

▲館內挑高式大廳。（圖／記者蔡玟君攝）

1.挑高式城堡大廳享受G.O迎賓

「Kiroro Grand」與鄰近以大人系度假村為主打的「Kiroro Peak」不同，Kiroro Grand定位為全齡都能盡情享受的親子度假村，從車子駛進度假村車道開始，即能看到G.O們成群結隊在愉快音樂中揮手迎賓，還沒下車，歡樂的氣氛就已開始感染每個人。

▲村長與G.O們以一場歡樂的帶動跳開啟歡樂度假氛圍。（圖／記者蔡玟君攝）

走進大廳，挑高約7層樓大廳營造出寬闊視野，在村長帶領下，與G.O們以一場熱烈的帶動跳開啟愉快度假氛圍，可是Kiroro Grand獨特的體驗。這也是Club Med最與眾不同、吸引人一訪再訪的特色－每一座度假村的氛圍感，因應不同村長、G.O不同，讓你每重訪一次，都是全新體驗。

▲度假村設計融入北海道的四季自然與生態。（圖／記者蔡玟君攝）

▲標準房型。（圖／記者蔡玟君攝）

2.266間客房，躺床看山景

Club Med Kiroro Grand設計融入北海道的四季、山林等自然元素，透過動物掛畫、擺放在書架介紹愛奴族書籍，呈現北海道在地自然與生態、人文魅力，不只公共空間，客房中也能感受得到。

▲套房提供多種選擇，還有自己的起居室。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也有榻榻米房型。（圖／記者蔡玟君攝）

館內共有266間客房，設計融合北海道愛奴族特有圖騰，打造兼具傳統元素與現代感，並提供多元房型，從一般標準房到設有榻榻米的客房，甚至能5人同住的多人套房都有，坪數從10坪至42坪左右，部分房型望出去還能欣賞周邊山景。

房內同時考量冬天滑雪客行李較多，預留多處地板空間餘裕，並設有寬敞衣櫃、多個壁掛衣架，即使打開行李箱也不顯得擁擠，還能晾曬衣物。

▲▼Club Med所設的兒童俱樂部，有專人幫你帶小孩，讓大人也有喘息機會，享受自己的度假時間。（圖／記者蔡玟君攝）

3.兒童俱樂部有專人幫你帶小孩

Club Med最讓人青睞的服務之一，就是設有兒童俱樂部，4歲以上至17歲都有專屬俱樂部，亦有需額外付費的幼兒俱樂部（2至3歲）。家長可以早上在指定時間將小朋友送到俱樂部，由專人幫你帶小孩，無論是陪小朋友玩，或是兼具寓教於樂的活動體驗，小朋友在此能學會如何和同齡的其他人相處、學習知識，大人也能擁有自己的時間，無論是泡湯、做SPA，或是參加山中健行，享受自己的假期。

▲Club Med Kiroro Grand主餐廳Yoichi。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼夏季時在主餐廳還能享用火鍋。（圖／記者蔡玟君攝）

4.4大主題餐廳、1酒吧，餐飲酒水全都包

度假村內共有4間主題餐廳、1間酒吧，包括免費的全天自助餐Yoichi主餐廳和The Ogon亞洲主題餐廳，Yoichi主餐廳有4大主題區域，從美式、東南亞、日式、中式都有，夏季時還可在主餐廳享用鍋物料理；此外，村內也提供需另外付費的The Ogon亞洲主題餐廳與The Kaen燒肉主題餐廳。

▲▼主酒吧提供酒水與軟性飲料無限喝，部分指定酒類需額外付費。（圖／記者蔡玟君攝）

主餐廳旁設有主要酒吧，只要是入住期間，除了特別酒類外，所有軟性飲料與酒水全都能免費喝到飽，同時，酒吧一旁的交誼廳提供晚午餐、下午茶服務，讓旅客隨時不怕餓到。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼度假村不定時會在晚餐前舉行酒會。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，度假村不定時在戶外廣場會舉行晚餐前的酒會，同樣提供各種特色小點、串燒，搭配香檳、啤酒、軟性飲料，讓住客可在用餐前先來此享受點心、在輕鬆音樂下聊天交流。

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▲▼Kiroro Grand是Club Med在北海道4間度假村中，唯一設有露天溫泉設施的館別。（圖／記者蔡玟君攝）

5.Club Med在北海道度假村唯一露天溫泉設施

Kiroro Grand擁有健身房、飛鏢吧、兵乓球、室內泳池、岩盤浴、瑜珈室等多種設施，其中最大亮點是設有露天溫泉，也是Club Med在北海道4間度假村中，唯一能享受溫泉洗禮的館別。

※溫泉設施經過度假村特別允許拍攝，一般旅客入內禁止攜帶手機或攝影器材。

▲度假村在夏季提供滑板車體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也可以搭纜車上山看彩色的魯冰花。（圖／記者蔡玟君攝）

6.滑板車、山中健行，自然活動玩上一整天不無聊

夏季的北海道雖然不能滑雪，但藉著豐富的山林資源，度假村也規劃一系列體驗。旅客可以透過事先預約，到運動中心在專業G.O指導下體驗滑板車，實際體驗宛如草地板滑雪板，從平地到山坡體驗，享受在草地上急速滑行樂趣。

▲也可來場山林健行。（圖／記者蔡玟君攝）

或也可搭乘纜車上山，來場山中健行，夏季的山中可以看到大片彩色繽紛的魯冰花海，並有小徑可以實際走進花海中拍美照；或沿著一旁路徑來場30分鐘左右的輕鬆山中健行，遠眺綿延群山，感受夏季北海道的山林魅力。

▲▼入住Club Med絕對不能錯過夜晚的G.O秀，每一場演出都是獨一無二。（圖／記者蔡玟君攝）

7.夜晚G.O秀別錯過

白天，G.O們可能是櫃台經理、餐廳人員，或是指導你學習滑板車的教練、瑜珈老師，入夜後，這些多才多藝的G.O們畫上妝容、套上戲服，又變成最厲害的舞台藝術家，設計出一場又一場精彩的歌舞表演或喜劇演出，還有空中飛人特技，加上音樂與燈光效果，每場演出都是獨一無二，是到Club Med絕對不能錯過的夜晚體驗，可說沒看過G.O秀就不算來過Club Med。

▲▼富良野最新酒店NOZO Hotel。（圖／業者提供）

而另一間北海道新飯店，則是位於諾佐酒店位於富良野北之峰地區的「NOZO諾佐酒店」，酒店於2023年底開幕，距離富良野車站僅10分鐘車程，同時設有日式大浴場，距離擁有優質粉雪「富良野滑雪場」也只要3分鐘步行路程，沈穩簡約的木質調客房空間，也提供旅人舒適的休息時光。

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