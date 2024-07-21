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住六福贈百老匯音樂劇《芝加哥》2門票！北投老爺搬進互動式劇場

▲桌遊式互動劇場《天亮前的那卡西》。（圖／北投老爺酒店提供）

▲桌遊式互動劇場《天亮前的那卡西》即日起於北投老爺酒店開演。（圖／北投老爺酒店提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

飯店不再只是休息一晚的居所，近來也化身互動劇場，吸引旅客深入在地故事。北市就有兩間飯店祭出藝文專案，北投老爺將桌遊式互動劇場《天亮前的那卡西》完整搬到客房內演出。而鄰近臺北流行音樂中心的台北六福萬怡酒店，住宿即贈「百老匯經典音樂劇《芝加哥》」門票2張。

▲桌遊式互動劇場《天亮前的那卡西》。（圖／北投老爺酒店提供）

▲▼實境解謎房雙人每晚6,800元起，每日限量販售，入住獨享插畫房卡、客房佈置及解謎成功小禮。

▲北投老爺客房化身劇場舞台，帶領觀眾穿越時空回到70年代的溫泉鄉。（圖／業者提供）

北投老爺酒店
即日起至8月11日每周三至周日，北投老爺酒店將桌遊式互動劇場《天亮前的那卡西》完整搬到客房內演出，旅人將化身劇中一角，穿梭回到北投鎏光溢彩的70年代，一起蒐證及調查發生在北投溫泉飯店的離奇故事，並與演員互動，感受劇場的魅力。演出期間，雙人加購北投老爺住宿享每房5,600元起，演出當日憑票根再享品LOUNGE調酒買一送一。

▲桌遊式互動劇場《天亮前的那卡西》。（圖／北投老爺酒店提供）

▲觀眾將扮演劇中角色，透過棋子、圖紙、卡牌與演員的互動，體驗充滿沉浸感的演出。

另外，8月1日起至10月31日還有「密室逃脫」體驗，北投老爺攜手由5位圖文作家組成的遊戲實況IP「玩什麼鬼啦」，打造「鬼寶寶謎蹤」實境解謎體驗住房專案，雙人入住、含早餐，每晚5,900元起，其中實境解謎客房每日限量販售，入住即贈專屬下午茶、插畫房卡與客房佈置。

▲六福萬怡豪華客房,百老匯經典音樂劇《芝加哥》。（圖／業者提供）

▲百老匯經典音樂劇《芝加哥》來台展出。（圖／業者提供，下同）

台北六福萬怡酒店
台北六福萬怡酒店推出「百老匯經典音樂劇《芝加哥》」住房專案，入住即贈「百老匯經典音樂劇《芝加哥》」門票2張，每房每晚10,999元，再享大馬士革玫瑰、紅茶調配的香氛擴香乙組，從酒店就能步行到臺北流行音樂中心，欣賞享譽全球的好劇，專案即日起至8月9日開放預購，限量兩間。

▲六福萬怡豪華客房,百老匯經典音樂劇《芝加哥》。（圖／業者提供）

▲六福萬怡豪華客房。

百老匯經典音樂劇《芝加哥》1975年於紐約首演後即受到廣大關注，1996年復排重返百老匯，由百老匯三大奇才聯手打造黑色喜劇，以幽默、諷刺及性感手法敘述真實社會，更將20年代風靡一時的爵士樂帶到劇中，成為百老匯少數以「爵士」樂風製作的大型音樂劇，全球巡演也堅持保留現場樂隊演奏。

▲六福萬怡豪華客房,百老匯經典音樂劇《芝加哥》。（圖／業者提供）

▲《芝加哥》由百老匯三大奇才聯手打造黑色喜劇，以幽默、諷刺及性感手法敘述真實社會，更將20年代風靡一時的爵士樂帶到劇中。

關鍵字： 台北市旅遊 北投老爺酒店 芝加哥 台北六福萬怡酒店 天亮前的那卡西

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