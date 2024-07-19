宜蘭抹茶山登山口引入雙向人流計數器　聖母登山步道環保永續

▲▼人氣景點的宜蘭礁溪「抹茶山」，登山口處已設置1組紅外線人流計數器，將作為評估未來是否總量管制依據。（圖／林保署宜蘭分署提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

人氣景點的宜蘭礁溪「抹茶山」，將評估是否總量管制！林業署宜蘭分署已與台灣山盟公益協會合作，在聖母登山步道登山口處設置1組紅外線人流計數器，以此記錄山友進出入，而以平均每天450人次推估，1年約計16萬人次朝聖，將作為未來總量管制計畫依據，維護環境生態與遊憩品質。

聖母登山步道是林業保育署宜蘭分署管轄的自然步道之一，位於宜蘭縣礁溪鄉，全長約1.6公里。步道沿途景色優美，擁有豐富多樣的動植物資源，包括多種珍稀鳥類和特有植物。步道還設有多處觀景平台，讓遊客可以欣賞蘭陽平原及雪山山脈的壯麗景色，每逢假日，總是吸引大量的遊客前來欣賞「抹茶山」之美。

透過山盟公益協會的雙向人流計數器，宜蘭分署將能更好地掌握每日遊客人數。目前實際統計分析，每日約有450人前往聖母登山步道，一年推估可達16萬名山友。這些資訊將作為管理步道的人流和環境負荷參考，進而適切分配各項步道維護資源，以利未來擬定相關步道設施管理經營策略。

宜蘭分署表示，這次合作將為聖母登山步道的保護與管理帶來全新的動力，希望通過政府與非營利組織的共同努力，能夠讓這片美麗的自然景觀得到更好的保護，同時也提供更好的生態體驗給遊客。