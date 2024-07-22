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看準日圓新低聰明玩　MSC榮耀號沖繩假期海陸雙享

文／七逗旅遊網　圖／MSC郵輪

趁著日圓新低換匯好時機，許多人到日本旅遊兼採購掃貨，更有旅客選擇亞洲最大、最新旗艦郵輪MSC榮耀號暢遊沖繩，海上、陸上旅遊一次擁有，可說是優勢一把抓的聰明安排。

▲▼看準日圓新低聰明玩 　MSC榮耀號沖繩假期海陸雙享。（圖／業者提供）

▲燈塔餐廳是MSC榮耀號上的三大主餐廳之一。（圖／MSC郵輪）

登上歐洲奢華風格MSC榮耀號，享受豪華郵輪的完善設施與貼心服務。船上有燈塔餐廳、櫻桃餐廳、海王餐廳等三間主餐廳，散發著舒適優雅氛圍，還有墨西哥、日式、美式各種不同風格餐廳，當然也有甜點屋與各式酒吧，為你開啟世界級海上味蕾盛宴。

▲▼看準日圓新低聰明玩 　MSC榮耀號沖繩假期海陸雙享。（圖／業者提供）

▲樂高樂園讓孩子們度過歡樂童趣時光。（圖／MSC郵輪）

最受大小朋友歡迎的樂高樂園，以分齡的方式安排，孩子們能夠在專業人員的看護下度過歡樂童趣時光，爸爸媽媽也可以放鬆心情好好享受難得的假期。而Doremi親子影院，則能讓大小朋友一起觀賞精彩影片，用寓教於樂的方式為親子互動創造絕佳機會。

▲▼看準日圓新低聰明玩 　MSC榮耀號沖繩假期海陸雙享。（圖／業者提供）

▲榮耀大道由LED天幕覆蓋，精彩繽紛的天幕秀輪番上演。（圖／MSC郵輪）

以榮耀號為名的榮耀大道，有「海上香榭大道」之稱，在80公尺的超⾧LED天幕覆蓋之下，散發無與倫比的氣勢，兩側則是華麗的免稅購物中心，集結了超過200個知名品牌，喜愛精品的旅客總是在這裡流連忘返。

▲▼看準日圓新低聰明玩 　MSC榮耀號沖繩假期海陸雙享。（圖／業者提供）

▲日本沖繩本島那霸國際通是購物者的天堂。（圖／七逗旅遊網）

MSC榮耀號的旅程前往日本沖繩，讓旅客上船享受豪華郵輪設施，下船前進日本沖繩本島、宮古島、石垣島等地，體驗當地的自然與人文風情，旅程中的每分每秒都精彩。

沖繩本島那霸國際通總是熙熙攘攘，是公認的購物者天堂，很多世界各地常見的品牌、連鎖店、手機店和便利商店都能在這裡找到，在日圓低的時候，不管買什麼等於是自帶折扣價，Shopping變得沒有壓力，買得輕鬆又開心。

▲▼看準日圓新低聰明玩 　MSC榮耀號沖繩假期海陸雙享。（圖／業者提供）

▲碧海藍天的石垣島川平灣景色優美。（圖／shutterstock）

石垣島是日本最南端城市，這裡有美麗的海岸線與海灘，在島中央，則有許多絕佳的健行路徑，處處是自然生態美景。而在石垣島川平灣，搭乘玻璃船可以欣賞美麗的海底景緻。

▲▼看準日圓新低聰明玩 　MSC榮耀號沖繩假期海陸雙享。（圖／業者提供）

▲宮古島東平安名崎有一座白色燈塔。（圖／shutterstock）

宮古島是琉球群島中的第四大島，四周環繞著美麗的珊瑚礁與澄澈湛藍的海水。整體來說，宮古島南岸主要是懸崖地形，而北岸、東岸、西岸則有許多白色沙灘。島的最東南邊是東平安名岬，在兩公里長的半島前端，佇立著一座白色燈塔，從這裡能欣賞太平洋蔚藍壯闊的海天景色。

更多資訊：
https://msc-cruises.com.tw
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關鍵字： MSC榮耀號 郵輪 日本旅遊

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