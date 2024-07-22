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MSC榮耀號　滿足不同旅客的期待

文／七逗旅遊網　圖／MSC郵輪

想要一趟適合自己的旅程很容易，亞洲旗艦MSC榮耀號滿足不同旅客的想望！不論是親子旅行、閨密出遊或是新婚蜜月之旅，都能歡樂享受旅程。一輩子就要體驗一次MSC榮耀號的精彩與尊榮。

▲▼MSC榮耀號　滿足不同旅客的期待。（圖／業者提供）

▲榮耀大道素有「海上香榭大道」美名。（圖／MSC郵輪）

新婚蜜月旅行，是新婚夫妻一生一次的難得體驗，選擇MSC榮耀號海上之旅，是特別又浪漫的安排。船上吃、喝、玩、樂應有盡有，不必擔心沒做功課排不了行程，也不必每天整理行李換飯店，整艘船就是兩人世界曬恩愛的地方。

來到榮耀大道，兩邊有著世界知名精品品牌超過200家，仔細挑選喜愛的配件飾品或珠寶送給心愛的她，精品有價，但是心意與意義無價。

▲▼MSC榮耀號　滿足不同旅客的期待。（圖／業者提供）

▲MSC榮耀號櫻桃餐廳環境舒適典雅。（圖／MSC郵輪）

親子歡樂的用餐時光總是讓人印象深刻。MSC榮耀號上有燈塔餐廳、櫻桃餐廳、海王餐廳等三間主餐廳，環境舒適典雅，而食材的選擇、烹飪、擺盤也都講究。此外，全家人共度的義大利之夜，也將會是難忘的回憶。

▲▼MSC榮耀號　滿足不同旅客的期待。（圖／業者提供）

▲JEAN-PHILIPPE巧克力工坊&咖啡屋有各種精緻甜點。（圖／MSC郵輪）

法國巧克力和甜品大師Jean-Philippe Maury，於船上獨家打造的JEAN-PHILIPPE巧克力工坊&咖啡屋，提供各式精緻的巧克力和甜點，更可享受自己動手DIY的獨特體驗。媽媽帶著孩子到這裡品嚐甜點，點個孩子最愛的冰淇淋，烙在心中的是海上的冰淇淋回憶，大手牽小手的幸福感滿滿。

▲▼MSC榮耀號　滿足不同旅客的期待。（圖／業者提供）

▲樂高樂園受到大小朋友們的歡迎。（圖／MSC郵輪）

郵輪假期中，孩子們最喜歡樂高樂園，分齡的安排包括了：3歲以下Baby Club Chicco寶寶舒適區、3-6歲Mini Club Lego幼兒俱樂部、7-11歲Junior Club Lego魔力趣味園、12-14歲Young Club自由天地、Teens Club青少年俱樂部、15-17歲Teens Club獨立區，讓每個孩子都能玩得開心，並從中有所學習。

▲▼MSC榮耀號　滿足不同旅客的期待。（圖／業者提供）

▲多功能運動場是親子一起運動的好選擇。（圖／MSC郵輪）

平常上班不見人影的爸爸，在旅程中有的是時間和孩子玩在一起。爸爸與孩子可以比賽打保齡球或是F1賽車競速；在多功能運動場上，不妨來場海上籃球場鬥牛賽，不論比數如何，親子感情百分之百更好。

▲▼MSC榮耀號　滿足不同旅客的期待。（圖／業者提供）

▲豪華倫敦大劇院可容納985人。（圖／MSC郵輪）

閨密們平常都有各自的事業要忙碌，今年何不規劃一趟郵輪之旅，旅程中除了分享生活點滴，更能一起體驗歡樂海上假期。

閨密好友一道前往倫敦大劇院，欣賞倫敦西區原汁原味戲劇，多部經典大秀輪番上陣，一次看個過癮。閨密們也可以一同享受SPA放鬆身心靈，一起在施華洛世奇水晶旋轉階梯拍美照，晚上還有不同酒吧等著大家來挑戰，越夜越美麗的旅程，將是一輩子都聊不完的話題。

更多資訊：
https://msc-cruises.com.tw
早鳥優惠 每房最高省6,000元

關鍵字： MSC榮耀號 郵輪 日本旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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