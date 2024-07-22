亞洲最大最新旗艦郵輪　MSC榮耀號領航沖繩

文／七逗旅遊網 圖／MSC郵輪

歡樂與尊榮的郵輪假期，一定要選MSC旗艦郵輪榮耀號！

登上MSC榮耀號，體驗亞洲最大、最新的國際品牌郵輪，有施華洛世奇水晶旋轉階梯、80公尺長榮耀大道、孩子最愛樂高樂園、F1賽車模擬器，以及寰宇美食和世界級聲光秀等，讓沖繩之旅行程加分、加分再加分。

▲MSC榮耀號有著歐洲奢華風格，有如一座海上城堡。（圖／MSC郵輪）

MSC地中海郵輪船隊共有22艘超現代郵輪，MSC榮耀號承襲船隊的歐洲奢華風格，於2019年下水，總長度315公尺，高65公尺，載客量達5,686人，總登記噸位為17.2萬噸，有2,217間艙房以及多元娛樂設施，今年在網路上引起一波話題。

▲MSC榮耀號上的施華洛世奇水晶旋轉階梯是必拍的華麗場景。（圖／MSC郵輪）

最令人印象深刻的，莫過於由61,440顆施華洛世奇水晶點綴的旋轉階梯，如此華麗場景絕無僅有，旅客到這裡無不拿起相機拍好拍滿。施華洛世奇水晶精緻的工藝與創意，是時尚奢華的代表品牌之一，與MSC跨界合作是強強聯手，給旅客最獨一無二的奢華旅遊體驗。

▲榮耀大道名品商店是入手精品的最佳所在。（圖／MSC郵輪）

有「海上香榭大道」美名的榮耀大道，由80公尺⾧的LED天幕覆蓋，走在榮耀大道上，抬頭就可以欣賞到精彩繽紛的天幕秀輪番上演，而兩邊則是國際知名精品商店，超過200家知名品牌，包括時裝配飾、美妝香水、腕表珠寶等，令人目不暇給。

▲大朋友、小朋友最喜歡樂高樂園。（圖／MSC郵輪）

帶著孩子們上MSC榮耀號絕對不會無聊！獨家的樂高樂園，有著貼心的分齡規劃，讓大朋友、小朋友都能玩得不亦樂乎，還能結交到好朋友，一起參與有趣的活動和遊戲，享受歡樂難忘的海上假期。

▲海渡壽司吧呈現簡約現代的日式匠心料理。（圖／MSC郵輪）

MSC榮耀號上共有13間餐廳，喜愛Buffet的旅客可以到自助餐廳，異國料理愛好者，可以選擇HOLA! Tacos墨西哥小館、海渡壽司吧日式料理或是美式牛排屋，喜歡甜點的螞蟻人不能錯過JEAN-PHILIPPE巧克力工坊&咖啡屋，除此，船上還有20間特色酒吧，點綴每一個不眠之夜。

▲MSC榮耀號上配備有一級方程式賽車模擬器。（圖／MSC郵輪）

MSC榮耀號上竟配備有F1賽車手專業級設備，駕駛一級方程式賽車模擬器，真的讓人意外又驚喜！與好友一起來模擬真實競速，加速、甩尾、高速過彎，挑戰極速快感。

郵輪之旅比你想像得更精彩，還有世界級的大秀將滿足所有感官刺激，絕無冷場，上船後一定要趕快APP預約訂起來！

更多資訊：

https://msc-cruises.com.tw

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