壽司郎開賣「香菜壽司」！點飲料再抽「馬爾地夫機加酒」

▲壽司郎開賣「香菜壽司」，上圖為「香菜堅果黑醋醬鮭魚」 。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

平均每20天就會推出新菜色的壽司郎，「盛夏蝦鮭魚賞」即日起至8月4日登場，這次除了鮭山島、雞吉君雞白湯拉麵回歸外，還推出2款加上香菜的鮭魚、鮮蝦壽司，香菜控必點。另外，點購可口可樂系列飲料，還有機會抽中「馬爾地夫雙人來回機加酒」。

▲壽司郎「盛夏蝦鮭魚賞」登場， 推出10款以鮭魚和鮮蝦為主題的料理。（圖／壽司郎提供）

新登場的「盛夏蝦鮭魚賞」一次推出10款以鮭魚和鮮蝦為主題的料理，其中「香菜堅果黑醋醬鮮蝦」、「香菜堅果黑醋醬鮭魚」將堅果碎搭配重口鹹香的黑醋醬，再以色澤翠綠的香菜增添濃郁香氣，香菜控必點。

▲「香菜堅果黑醋醬鮮蝦」壽司。（圖／壽司郎提供）

同樣新登場的「酪梨莫札瑞拉起司鮮蝦」，在清脆的鮮蝦上面擺放切片酪梨、佐以莫札瑞拉起司；「鮭魚酪梨捲」則是選用肉質滑嫩的鮭魚腹，搭配酪梨及玉子的香甜；「義式洋蔥煙燻鮭魚」將煙燻鮭魚切片後，淋上些許橄欖油及黑胡椒粒。

▲「鮭山島」重新回歸 。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎又吃得到雞吉君雞白湯聯名拉麵 。（圖／壽司郎提供）

針對鮭魚重度愛好者，曾經創下單週銷售萬盤紀錄的「鮭山島」重新回歸，2023年大獲好評的壽司郎聯名款「雞吉君雞白湯拉麵」也再度販售。針對炎炎夏日，壽司郎祭出冰涼的「綜合水果雪花冰」及「新鮮西瓜」，讓民眾消暑。

此外，即日起至9月17日，到全台壽司郎點用可口可樂系列飲料，即有機會抽中壽司郎折價券、免費飲料再來一瓶，以及最大獎「馬爾地夫雙人來回機加酒」。活動期間，累積參加6次，還能解鎖加碼抽「豪華遊輪之旅雙人旅遊券」。

▲史上最多！藏壽司x柯南30款聯名扭蛋7／19登場。（圖／藏壽司提供）

另外！這個暑假，藏壽司再度攜手「名偵探柯南」，7月19日起推出的30款聯名扭蛋，包括6款Q版角色與壽司可愛互動的「壓克力飾品」、11款五稜星造型「磁貼2件套」，以及13款基德服裝cosplay「徽章」，可以把柯南、灰原哀、安室透、服部平次，以及怪盜基德等人氣角色通通帶回家。

除了扭蛋，藏壽司也加碼贈送4款「名偵探柯南資料夾」，重現電影裡的精采畫面，例如怪盜基德手持日本刀、3位主角換上基德服裝等，7月25日起消費滿1,000元就能免費兌換。

