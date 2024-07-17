「老四川創始店」7／27熄燈！業者最新規劃曝光

▲老四川中華創始店傳出熄燈消息。（圖／老四川官網，下同）

記者蕭筠／台北報導

2003年創立的「老四川巴蜀麻辣燙」，是台灣首家興櫃掛牌的麻辣鍋店，目前於全台共有14家直營分店，近日傳出高雄中華路的「創始店」將在7月27日熄燈消息，讓不少在地人崩潰直呼「總店真的最好吃！」對此，業者也透露，中華創始店其實是要搬家至中山店隔壁，與原中山店合體成為「新中山店」，預計7月31日正式開幕。

老四川創始店「中華店」近日傳出將於7月27日熄燈消息，讓不少高雄人不捨直呼「充滿回憶的店」、「都是回憶」、「總店真的最好吃」、「第一次吃老四川，就是這一家」，掀起不小討論。

不過業者也緊急發出最新公告表示，「中華店」是要搬遷到中山店隔壁，並與原中山店合體成為「新中山店」，主要是想提供給消費者更好的用餐環境，預計7月31日正式開幕，即日起至7月27日凡至中華店用餐即可獲得「免費排骨」食材兌換券，限於新中山店使用。

▲老四川在台擁有14家門市。

老四川創立逾21年，主打「三香三椒三料、七滋八味九雜」獨家川味秘方打造最道地的巴蜀麻辣燙，並由1間只有13張桌子的麻辣燙店家，變身成麻辣鴛鴦鍋連鎖餐飲公司，旗下品牌包含老四川麻辣燙、四川小灶、紅亭迴轉麻辣鍋，共計14家直營門市，同時更跨足電子商務，於2014年登錄興櫃掛牌交易，是台灣首家興櫃掛牌的麻辣鍋店。