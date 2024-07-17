大稻埕夏日節「4旅宿推薦」！房內大片窗賞煙火、鄉村風老屋都有

▲進綵商旅的設計是「鄉村風」，以「穿越時光」的概念，用繽紛地板營造出時空隧道，老屋的中庭也被保留了下來。（圖／進綵商旅提供）



記者彭懷玉／綜合報導

大稻埕夏日節今（17日）正式登場，不只熱鬧的煙火，住一晚大稻埕街區更能感受迷人風情。以下整理出4間鄰近大稻埕的旅宿，有來自荷蘭的設計酒店、老屋改建的鄉村風民宿，在欣賞完璀璨煙火後有個美妙的歇息之地，探索周遭的人文故事和場景。

進綵商旅

進綵商旅原本是一間作為家宅的老建築，擁有30年室內設計專業的馬連凱提議，可以將老屋建築轉變成旅店，憑藉自身在室內設計和建築法規方面的專業知識，成功得到屋主的認可，為這棟外觀如廢墟的老屋進行全面翻修，保留了許多具有歷史價值的元素，將拆下來的木板、門窗等材料重新利用，製作成咖啡廳的桌椅，延續了老屋的生命。

進綵商旅的設計是「鄉村風」，馬連凱希望讓客人一進門就有出國的感覺，因此他以「穿越時光」的概念，用繽紛地板營造出時空隧道，老屋的中庭也被保留了下來，成為客人享用早餐的場所，讓旅客在用餐中也能體驗到陽光房的溫馨氛圍。

進綵商旅全年房價只有平日與假日之分，同時在節慶期間也時常滿房，馬連凱表示，台北市政府所舉辦的活動，不管是路跑類的大型活動、大稻埕夏日節等帶狀活動，都能帶動旅宿平日的住房人潮，為大稻埕注入更多活力。

▲承攜行旅台北大稻埕位於大稻埕旁，旅客入住後能愜意地走訪小巷、大稻埕碼頭感受晚間微風的吹拂。（圖／承攜行旅台北大稻埕提供）



承攜行旅台北大稻埕

承攜行旅台北大稻埕位於大稻埕旁，旅客入住後能愜意地走訪小巷、大稻埕碼頭感受晚間微風的吹拂，從承攜行旅台北大稻埕出發，步行10分鐘即可抵達忠孝橋，8分鐘可到達大稻埕碼頭貨櫃市集，鄰近的迪化街商圈、大稻埕碼頭廣場、霞海城隍廟和寧夏夜市，輕鬆感受當地的生活脈動與人情味。

房內風格簡約，採用了柔和的中性色調，搭配局部燈光，營造出溫馨親切的待客氛圍，百年老店在旁，住在這裡能感受到新舊交融的城市魅力。

承攜行旅台北大稻埕表示，每一年的大稻埕夏日節都吸引了大量遊客，好的活動能帶動整個大稻埕的觀光發展，承攜行旅的品牌理念，是希望打造結合在地旅行、城市人文的旅宿體驗，與台北市政府「來台北有好宿」的概念契合。

▲門草行旅是一棟四層老屋，在夢幻的象牙白色牆面與裝潢下，不多加修飾。（圖／門草行旅提供）



門草行旅

人聲鼎沸的迪化街旁，門草行旅是一棟四層老屋，在夢幻的象牙白色牆面與裝潢下，不多加修飾，門草行旅的主理人小佩分享，當初選擇大稻埕，是因這裡在台北發展歷史上屬於開發早的區域，要認識台北這座城市，從大稻埕出發會是一個很好的起點。而老屋改建成旅館的過程相當困難，第一個挑戰就是要「符合現行旅館規範」，此外，老屋外牆的重建和漏水問題也需要克服。即使面臨挑戰，門草行旅仍堅持保留老屋的歷史元素，讓旅客親身體驗、聽老房子說故事。

門草行旅保留了磨石子地板，其他部分則盡量不多做裝飾性的裝潢，以簡約富有歷史感的設計，使旅店既保留了老屋的原汁原味，又賦予了它新的生命。門草行旅所在的位置，擁有豐富的在地美食文化和百年老屋建築特色，有北市著名的大稻埕碼頭，南北雜貨店、青青藥草店、廟宇和夜市，這些都是吸引遊客的文化角落。

▲世民酒店台北北門從酒店客房窗戶就可以欣賞絢爛煙火綻放，是高人氣旅宿。（圖／世民酒店台北北門提供）



世民酒店台北北門

世民酒店台北北門位於中華路與忠孝東路交會處，毗鄰具有百年歷史的北門（承恩門），酒店二樓的客房和公共空間能俯瞰北門的古老風貌，讓旅客感受台北豐富的歷史文化，緊密融合現代旅宿與歷史街區。酒店也推薦來訪的旅客前往鄰近的歷史建築，如北門、郵局總局、相機街和撫臺街洋樓等，以及品嚐附近美味的台式料理。

每年大稻埕夏日節期間，從酒店客房窗戶就可以欣賞絢爛煙火綻放，也因此每年都吸引了大量國內外旅客入住，酒店認為，這樣的活動能大大提升酒店的入住率和知名度，不妨趁著夏日節期間，穿梭在大稻埕的巷弄間，探索那些隱藏在時光中的美好篇章。