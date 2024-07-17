ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

大稻埕夏日節「4旅宿推薦」！房內大片窗賞煙火、鄉村風老屋都有

▲承攜行旅台北大稻埕,進綵商旅,門草行旅,citizenM北門世民酒店。（圖／各業者提供）

▲進綵商旅的設計是「鄉村風」，以「穿越時光」的概念，用繽紛地板營造出時空隧道，老屋的中庭也被保留了下來。（圖／進綵商旅提供）

記者彭懷玉／綜合報導

大稻埕夏日節今（17日）正式登場，不只熱鬧的煙火，住一晚大稻埕街區更能感受迷人風情。以下整理出4間鄰近大稻埕的旅宿，有來自荷蘭的設計酒店、老屋改建的鄉村風民宿，在欣賞完璀璨煙火後有個美妙的歇息之地，探索周遭的人文故事和場景。

進綵商旅
進綵商旅原本是一間作為家宅的老建築，擁有30年室內設計專業的馬連凱提議，可以將老屋建築轉變成旅店，憑藉自身在室內設計和建築法規方面的專業知識，成功得到屋主的認可，為這棟外觀如廢墟的老屋進行全面翻修，保留了許多具有歷史價值的元素，將拆下來的木板、門窗等材料重新利用，製作成咖啡廳的桌椅，延續了老屋的生命。

進綵商旅的設計是「鄉村風」，馬連凱希望讓客人一進門就有出國的感覺，因此他以「穿越時光」的概念，用繽紛地板營造出時空隧道，老屋的中庭也被保留了下來，成為客人享用早餐的場所，讓旅客在用餐中也能體驗到陽光房的溫馨氛圍。

進綵商旅全年房價只有平日與假日之分，同時在節慶期間也時常滿房，馬連凱表示，台北市政府所舉辦的活動，不管是路跑類的大型活動、大稻埕夏日節等帶狀活動，都能帶動旅宿平日的住房人潮，為大稻埕注入更多活力。

▲承攜行旅台北大稻埕,進綵商旅,門草行旅,citizenM北門世民酒店。（圖／各業者提供）

▲承攜行旅台北大稻埕位於大稻埕旁，旅客入住後能愜意地走訪小巷、大稻埕碼頭感受晚間微風的吹拂。（圖／承攜行旅台北大稻埕提供）

承攜行旅台北大稻埕
承攜行旅台北大稻埕位於大稻埕旁，旅客入住後能愜意地走訪小巷、大稻埕碼頭感受晚間微風的吹拂，從承攜行旅台北大稻埕出發，步行10分鐘即可抵達忠孝橋，8分鐘可到達大稻埕碼頭貨櫃市集，鄰近的迪化街商圈、大稻埕碼頭廣場、霞海城隍廟和寧夏夜市，輕鬆感受當地的生活脈動與人情味。

房內風格簡約，採用了柔和的中性色調，搭配局部燈光，營造出溫馨親切的待客氛圍，百年老店在旁，住在這裡能感受到新舊交融的城市魅力。

承攜行旅台北大稻埕表示，每一年的大稻埕夏日節都吸引了大量遊客，好的活動能帶動整個大稻埕的觀光發展，承攜行旅的品牌理念，是希望打造結合在地旅行、城市人文的旅宿體驗，與台北市政府「來台北有好宿」的概念契合。

▲承攜行旅台北大稻埕,進綵商旅,門草行旅,citizenM北門世民酒店。（圖／各業者提供）

▲門草行旅是一棟四層老屋，在夢幻的象牙白色牆面與裝潢下，不多加修飾。（圖／門草行旅提供）

門草行旅
人聲鼎沸的迪化街旁，門草行旅是一棟四層老屋，在夢幻的象牙白色牆面與裝潢下，不多加修飾，門草行旅的主理人小佩分享，當初選擇大稻埕，是因這裡在台北發展歷史上屬於開發早的區域，要認識台北這座城市，從大稻埕出發會是一個很好的起點。而老屋改建成旅館的過程相當困難，第一個挑戰就是要「符合現行旅館規範」，此外，老屋外牆的重建和漏水問題也需要克服。即使面臨挑戰，門草行旅仍堅持保留老屋的歷史元素，讓旅客親身體驗、聽老房子說故事。

門草行旅保留了磨石子地板，其他部分則盡量不多做裝飾性的裝潢，以簡約富有歷史感的設計，使旅店既保留了老屋的原汁原味，又賦予了它新的生命。門草行旅所在的位置，擁有豐富的在地美食文化和百年老屋建築特色，有北市著名的大稻埕碼頭，南北雜貨店、青青藥草店、廟宇和夜市，這些都是吸引遊客的文化角落。

▲承攜行旅台北大稻埕,進綵商旅,門草行旅,citizenM北門世民酒店。（圖／各業者提供）

▲世民酒店台北北門從酒店客房窗戶就可以欣賞絢爛煙火綻放，是高人氣旅宿。（圖／世民酒店台北北門提供）

世民酒店台北北門
世民酒店台北北門位於中華路與忠孝東路交會處，毗鄰具有百年歷史的北門（承恩門），酒店二樓的客房和公共空間能俯瞰北門的古老風貌，讓旅客感受台北豐富的歷史文化，緊密融合現代旅宿與歷史街區。酒店也推薦來訪的旅客前往鄰近的歷史建築，如北門、郵局總局、相機街和撫臺街洋樓等，以及品嚐附近美味的台式料理。

每年大稻埕夏日節期間，從酒店客房窗戶就可以欣賞絢爛煙火綻放，也因此每年都吸引了大量國內外旅客入住，酒店認為，這樣的活動能大大提升酒店的入住率和知名度，不妨趁著夏日節期間，穿梭在大稻埕的巷弄間，探索那些隱藏在時光中的美好篇章。

關鍵字： 台北市旅遊 大稻埕情人節 大稻埕煙火秀 2024大稻埕煙火 大稻埕夏日節 大稻埕夏日節周遭旅宿 台北市旅宿

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

推薦閱讀

大稻埕夏日節「周遭4旅宿推薦」！

大稻埕夏日節「周遭4旅宿推薦」！

去年1.5萬台人飛西雅圖旅遊　官方曝2亮點：3座國家公園開車可到

去年1.5萬台人飛西雅圖旅遊　官方曝2亮點：3座國家公園開車可到

脆友分享獨旅5優點：不用看臉色超讚

脆友分享獨旅5優點：不用看臉色超讚

台中親子免費再一波　「快樂FUN暑假」系列登場

台中親子免費再一波　「快樂FUN暑假」系列登場

2024大稻埕夏日節交管一次看

2024大稻埕夏日節交管一次看

能滑雪！新加坡健康養生節推百項活動

能滑雪！新加坡健康養生節推百項活動

住礁溪長榮享烤鴨吃到飽、星巴克暢飲

住礁溪長榮享烤鴨吃到飽、星巴克暢飲

深入最東邊小漁村！看海聽浪渡過周末

深入最東邊小漁村！看海聽浪渡過周末

7-11買早餐「加20元爽喝美式」

7-11買早餐「加20元爽喝美式」

全新「粉紅水樂園」！只要499元爽玩

全新「粉紅水樂園」！只要499元爽玩

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全新「粉紅水樂園」！只要499元爽玩

疫後機票價格飆高　航空業嘆「飛機缺工缺料」：6年內恐難降價

三重人推薦前3名好吃臭豆腐有這間！

住礁溪長榮享烤鴨吃到飽、星巴克暢飲

大稻埕夏日節「周遭4旅宿推薦」！

台中勤美洲際酒店即日起開放訂房

4飯店雙城買1送1優惠

無名路邊攤賣「油飯飯糰」中和隱藏美食

台中新開幕！宜蘭爆紅吃到飽火鍋

珍煮丹matsui第2波聯名　推台灣限定「狗狗悠遊卡、環保杯」

熱門行程

最新新聞更多

大稻埕夏日節「周遭4旅宿推薦」！

去年1.5萬台人飛西雅圖旅遊　官方曝2亮點：3座國家公園開車可到

脆友分享獨旅5優點：不用看臉色超讚

台中親子免費再一波　「快樂FUN暑假」系列登場

2024大稻埕夏日節交管一次看

能滑雪！新加坡健康養生節推百項活動

住礁溪長榮享烤鴨吃到飽、星巴克暢飲

深入最東邊小漁村！看海聽浪渡過周末

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366