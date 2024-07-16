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去年1.5萬台人飛西雅圖旅遊　官方曝2亮點：3座國家公園開車可到

▲▼華航舉行台北-西雅圖直航慶祝酒會。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲華航復飛台北-西雅圖航線，華航總經理高星潢等人出席慶祝酒會。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／西雅圖報導

台美航線在疫後市場變熱絡，西雅圖航點更是兵家必爭，今年從原本1家航空公司直飛增至4家，西雅圖旅遊局指出，每年上萬名台灣旅客到西雅圖旅遊，預期今年台灣遊客將大幅增加；中華航空為慶祝台北-西雅圖航線復飛，於當地時間15日晚間舉行慶祝酒會，美方人士也相當看好未來台美雙方的經濟效益。

西雅圖旅遊局總監Liz Johnson表示，西雅圖境內有3個國家公園，開車幾小時就能到達，遊輪也相當受歡迎，近300艘遊輪從西雅圖出發前往阿拉斯加，西雅圖不僅自然景觀聞名，還有許多科技大廠，所以很多人為了工作來西雅圖。

Liz Johnson指出，台灣在西雅圖旅遊市場經常位居前10名，隨著華航台北直飛西雅圖，預期今年台灣遊客會大幅增加。疫情前2019年台灣到西雅圖旅遊的觀光客2萬3200人、觀光消費2100萬美元，去年則為1萬5400人、觀光消費575萬美元。

▲▼派克市場歷史悠久，吸引眾多遊客前往，是西雅圖相當著名觀光景點。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲派克市場吸引眾多遊客前往，是西雅圖相當著名觀光景點。（圖／記者蔡亞樺攝）

美國國家旅遊辦公室（NTTO）統計，去年從台灣入境美國的旅客為34萬1692人次，預估今年可望成長至39萬3000人次，與疫情前、2019年的49萬9520人次相比，恢復率提升到78.6%。

華航於西雅圖當地時間15日晚上6時30分舉行復航慶祝酒會，華盛頓州眾議員 Cindy Ryu說，西雅圖每年因觀光產生1.4萬個工作機會，也代表有1億人次到華盛頓州。華航復航為華盛頓州帶來更正面影響，每年帶來36億美元觀光效益，可以降低華盛頓州每個家庭每年1千美元稅收的負擔。

▲▼西雅圖派克市場內的一面「口香糖牆」，牆上佈滿觀光客留下口香糖渣，成為另類景點。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲西雅圖派克市場內的「口香糖牆」，牆上布滿觀光客留下口香糖渣，成為另類景點。（圖／記者蔡亞樺攝）

駐西雅圖台北經濟文化辦事處長甄國清表示，華航此次直航深化台美關係，也彰顯台灣在亞太地區的重要性。台灣對大西雅圖地區、華盛頓州來說，是第6大貿易夥伴，每年貿易到達38億美元，華航復航來說對經濟一定有相當大助力。

華航總經理高星潢興奮說，「等了16年我們又回來了」，2008年停飛時十分不捨，華航盡快取得飛機，在西雅圖航線做出更多貢獻。台灣人民到西雅圖觀光旅遊、就學就業，也歡迎住在西雅圖人們有機會到台灣觀光。

關鍵字： 航空 西雅圖 台灣 華航 直飛

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