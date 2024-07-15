應援奧運！台灣選手奪得獎牌　金色三麥請喝精釀啤酒

▲應援奧運！台灣選手奪牌，金色三麥請喝精釀啤酒。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

四年一度的奧運即將登場！呼應本屆地主國法國，金色三麥從法國各地經典菜中找尋靈感，推出一系列法式風味「冠軍應援料理」，即日起至8月11日於全台門市限時供應。另外，應援國家代表隊，只要台灣選手獎牌入袋起24小時內，來店內用消費即免費招待每人一杯精釀啤酒。

▲金色三麥推出期間限定「冠軍應援料理」，上圖為法式淡菜鮮蛤鍋。

為了貼近本屆奧運主辦國，金色三麥變身法國餐酒館，推出期間限定「冠軍應援料理」，「經典尼斯沙拉」選用鮮美鮪魚、鹹酸橄欖、水煮蛋以及新鮮生菜，淋上主廚自製檸檬油醋醬，享受輕盈的地中海飲食。「法式淡菜鮮蛤鍋」常見於法國北部，淡菜伴隨迷迭香、百里香的香氣，瀰漫齒間。

▲金色三麥「冠軍大拼盤」。（圖／記者黃士原攝）

金色三麥更特別推出「啤酒醬烤松阪豬」、「冠軍大拼盤」兩道觀賽美食，其中「冠軍大拼盤」以藍莓白巧克力醬、法式黃芥末、墨魚美乃滋、薄荷醬、番茄醬，設計成五色沾醬，搭配法式吐司、烤脆皮豬腳、酥炸洋蔥圈、酥脆鮮蝦球、現炸薯條，只在賽事期間限定供應。

此外，金色三麥也打造最佳觀賽環境，全台門市巨型投影、數百面電視螢幕都已就位，開始營業就全時段轉播。而且應援台灣隊，除了奪牌關鍵時刻彈性延長營業時間，只要台灣選手奪得獎牌，頒獎典禮起24小時內，內用消費每人招待1杯350ml精釀啤酒，向突破自我極限的選手致敬。

▲日本豬排專賣店「吉豚屋」今年迎來登台9周年，品牌特別祭出長達半個月的優惠，3款熱銷腰內豬排商品均一價199元。（圖／吉豚屋提供）

另外，日本豬排專賣店「吉豚屋」今年迎來登台9周年，品牌特別祭出長達半個月的優惠，7月17日至7月19日3款熱銷腰內豬排商品均一價199元，最高享6折優惠；7月20日至7月31日點用主餐，可用99元加購「溫泉壽喜牛丼無糖綠超值組」。因應暑假的到來，凡是學生穿著校服或出示學生證，點購吉豚雞排丼即贈腰內豬排1塊及黑天使奶茶1杯，優惠價114元。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。