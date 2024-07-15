京都「任天堂博物館」今年秋天開幕　市區還有瑪利歐雕像超好拍

▲任天堂博物館。（圖／任天堂株式會社提供）

記者蔡玟君／綜合報導

今年秋天京都又有新景點了！最新「任天堂博物館」預計在今年秋天正式開幕，計畫將展示過去一系列曾販售過的商品，任天堂迷可以搭配京都市區已經開幕的任天堂直營店一起玩。

任天堂博物館已經籌備許久，根據業者目前公佈的消息指出，博物館地點位於宇治市，鄰近近鐵小倉站。業者將宇治小倉工場重新裝修，變成專屬博物館，計畫展示過去曾販售過的一系列產品，還有體驗活動，屋頂更將設計成任天堂遊戲中「問號」的方塊樣貌。

▲京都任天堂專賣店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼京都任天堂直營商店有許多造景，還有瑪利歐雕像。（圖／翻攝自日本任天堂官網）

任天堂原訂2023年就會開幕，但後來延期至今年秋天，確切開幕日、博物館細節仍有待日後揭曉。任天堂迷若想要買到日本限定商品，則推薦可以先到京都市區的高島屋百貨內的「京都任天堂直營店」，不僅有超大瑪利歐雕像能拍照，還有顧客限定的頂樓拍照區，讓粉絲可以買得過癮還能拍得過癮。

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