獨家／唐宮蒙古烤肉有望回歸！松江路原址裝潢中「趕鬼月前開幕」

▲唐宮蒙古烤肉有望回歸，松江路原址裝潢中。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台北市知名蒙古烤肉餐廳「唐宮」2021年被大火燒毀後，就一直處於停業狀態，不過餐廳原址近期開始進行裝修，一樓管理員透露，可能會趕在鬼月前重新開幕。

台北市松江路上知名餐廳「唐宮蒙古烤肉涮羊肉」，2021年疑因店內的油煙管起火，導致2樓餐廳失火，所幸無人傷亡，但也讓唐宮就此停業。這2年來，一直未有重新開幕的消息，但舊有的招牌依然掛著，而餐廳原址也未有新業者進駐。

▲唐宮2樓舊址已裝上窗戶，並且有燈光。（圖／記者黃士原攝）

▲唐宮2樓舊址室內已經在裝修。（圖／記者黃士原攝）

▲▼「唐宮」舊招牌不會拆掉，希望吸引老客人回來用餐。（圖／記者黃士原攝）

不過，日前記者經過，竟發現唐宮舊址竟有燈光，詢問一樓的管理員，2樓的蒙古烤肉是否要重新開幕，他表示，3個月前就開始進行裝修，可能會趕在鬼月前回歸。不過因為曾經發生火災，餐廳是否還會延用舊名還未確定，但老闆曾向他說，外面的「唐宮」舊招牌不會拆掉，就是希望吸引老客人回來用餐。

▲唐宮必吃美食「燒餅」，剖開後可放蒙古烤肉，也可放涮羊肉。（圖／克萊兒玩樂地圖提供）

停業前的唐宮，提供各式肉品給食客們挑選，包含豬、雞、羊、牛、鴨等肉品，其中羊肉最受好評。除了肉品外，還提供10樣左右的蔬菜，可以搭配各種配料，炒出自己最愛的蒙古烤肉。此外，燒餅是唐宮必吃美食，剖開後不管是放蒙古烤肉還是火鍋涮羊肉，夾起來一口塞入，都非常美味。

▲炒好的蒙古烤肉色香味俱全。（圖／克萊兒玩樂地圖提供）

提到蒙古烤肉，其實起源並不是來自蒙古，而是台灣相聲大師吳兆南所發明，資深藝人郎祖筠也曾在臉書上提到，是恩師根據家鄉北京烤肉所改良研發的新菜式。

根據維基百科裡資料，1951年，吳兆南在台北市新店溪畔的螢橋地區開設烤肉店維生，把牛、羊、雞、豬肉加上蔬菜，再淋上醬油、麻油、大蒜、辣椒、檸檬汁、鳳梨等10多種配料，放在大鐵盤上炒來吃。因為是根據家鄉北京烤肉所改良，原本吳兆南想將此新式料理取名為「北京烤肉」，但因為當時政治氛圍，取名北京或北平都不太適合，後來突發奇想叫它為「蒙古烤肉」。

▲大戈壁蒙古烤肉西門店6月中旬開幕。（圖／取自大戈壁蒙古烤肉臉書）

另外，大戈壁是台北少數僅存的蒙古烤肉餐廳之一，主打429元起吃到飽，而且還有麻辣鍋、酸白菜鍋，以及無限供應的自助吧。看好西門商圈人潮，西門店已在6月中旬開幕，地點就在大世界商業大樓，成為詹記麻辣鍋的新鄰居，餐價則是499元起。