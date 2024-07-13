暑假也能用！「每人只要1500元」住飯店　免費爽吃早餐Buffet

▲義大皇家酒店線上旅展自即日起至7月19日開跑。（圖／義大皇家酒店提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

暑假住飯店不怕貴！高雄就有飯店推出超殺線上旅展，豪華客房住宿券特價每張3999元，再享買3送1，折扣後單張2999元，每人每晚約只要1500元，還能免費享用自助式早餐，且住宿券的使用期限至明年3月底，方便民眾彈性安排出遊。

高雄義大皇家酒店線上旅展自即日起至7月19日開跑，首推超划算「夏季旅展住宿券」，可入住豪華客房1晚，含自助式早餐2客，每張售價3999元，再享買3送1，等於買4張單張只要2999元，平均每人每晚只要1500元。

▲義大皇家酒店「夏季旅展住宿券」可入住豪華客房1晚，含自助式早餐2客，每張售價3999元，再享買3送1。



以上「夏季旅展住宿券」使用期限至2025年3月31日止，若一般周六入住，每房每晚需加價1100元，暑假期間之周六及國定連續假日每房每晚則需加價1760元，提醒2024年12月30日至2025年1月1日跨年期間、2025年1月28日至2025年2月1日農曆春節假期不適用；贈送的住宿券可於平日入住豪華客房1晚，不含早餐。

▲義大皇家酒店線上旅展還有「夏季旅展星亞自助餐券組」，4張特價3135元。



另外，這次義大皇家酒店線上旅展還有「夏季旅展星亞自助餐券組」，可享用星亞自助餐廳平／假日午餐或晚餐1客，原價4張4620元，旅展直接打6.8折只要3135元，等於單張約784元，使用期限至2025年3月31日止，2024年12月30日至2025年1月1日跨年期間、2025年1月28日至2025年2月1日農曆春節假期不適用。

▲天成飯店集團與鳳凰旅遊攜手打造全新精品飯店「天成逸旅－舶寓高雄」，即日起試營運，還祭出試營運住宿優惠。（圖／天成飯店集團提供）

高雄還有新飯店「天成逸旅－舶寓高雄」，即日起試營運！飯店全館僅有28間房，公共空間則有中餐廳、美髮沙龍以及頂樓酒吧等，且自即日起至7月15日還推出試營運住宿優惠，雙人房平日優惠價3600元起、四人房5200元起，再加碼送高雄在地特色早餐，吃得到南豐滷肉飯、丹丹漢堡、海港鮮粥等，更多詳細資訊可看《高雄最新飯店試營運！限時特價搶訂 早餐爽吃滷肉飯、丹丹漢堡》。