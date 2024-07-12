到台北世貿桃園館玩一夏　最好玩的都在桃園親子Fun玩首選

▲2024台北國際夏季旅展中，攤位桃園館（B407）以「親子fun玩一夏」為主軸，邀請民眾夏日到桃園上山下海涼一夏。

圖、文／桃園市政府觀光旅遊局提供

2024台北國際夏季旅展自今（7/12）起一連4天在台北世貿一館舉辦，在眾多攤位中，桃園館（B407）以「親子fun玩一夏」為主軸，以大龍門旅遊廊帶、探索北橫為宣傳主題，邀請民眾夏日到桃園上山下海涼一夏，同時館內精彩活動不間斷，有DIY手作體驗、集章趣活動、達人分享以及互動問答等活動，有趣好玩又有精美禮物可以拿，不僅如此，桃園館推出消費滿額加碼再贈好禮，趕緊至桃園館享好康、搶優惠！這次基北北桃4市也一同參展，共推夏遊基北北桃必玩節慶與景點，有聽覺、視覺雙重享受的台北大稻埕夏日節及新北淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂，還有民俗慶典的雞籠中元祭等，當然夏日不能缺少親水樂趣，歡迎到桃園小烏來戲水區清涼一夏，大家快到旅展現場蒐羅夏日必遊行程吧！

桃園館精彩活動不停歇 親子遊憩新選擇

周柏吟局長表示，這次桃園館的設計以繽紛活潑親子體驗，桃園的觀光資源，從海邊到山林有著不同景觀生態，如本次桃園館展現的旅遊資訊，「桃園珍珠海岸」擁有豐富多樣的海岸地質生態及獨有的海洋客家文化如許厝港溼地、草漯沙丘、石滬群、還能來趟濱海自行車追風，響應綠色永續之旅；「大龍門旅遊廊帶」、「探索北橫」體驗人文風情、親近大自然，家長可以帶著小朋友一起在玩樂中學習。

桃園擁有全台最多、最好玩的32家觀光工廠，除了探索在地品牌製程，還可以發揮想像力，體驗DIY的手作樂趣，本次特別安排茶包、茶球以及海廢擴香石的DIY活動，透過手作體驗樂趣來推廣桃園大龍門旅遊、珍珠海岸等景點及在地特色人文，讓民眾從不同面向來認識桃園之美。

不能錯過的還有達人分享，現場邀請「霏霓莫屬」一家人，以桃園在地兩寶家庭的角度來介紹桃園好吃好玩的活動和景點並分享親子旅遊攻略，提供輕鬆出遊的小撇步。

此外，館內設置闖關集章活動，民眾只要到桃園館任選四家業者進行任務挑戰、完成珍珠海岸景點對對碰遊戲，加入桃園市政府觀光旅遊局line官方帳號，即可獲得精美好禮喔！

桃園館優惠一籮筐 消費滿額再贈好禮

桃園市政府觀旅局此次也邀請在地優質觀光產業業者一同共襄盛舉，推出實惠方案：南方莊園渡假飯店豪華客房住宿券買五送一；臺灣客家茶文化館六國茶室使用券優惠下殺 800元、六國茶包系列優惠價100元；隨緣茶空間桃園好茶-金牌獎買五送一；竹峰茗茶袋裝茶包優惠價200元；還有中國青年旅行社推出2024探索北橫星級系列主題遊程，有樂桃消暑、部落輕旅、星河山城、沐浴山林、秘境蒔光和行腳北橫六大主題，共設計16條遊程，每條行程都提供旅展優惠價，千萬不能錯過!另外，桃園館消費滿額憑發票還可兌換好禮，豐富獎項等著大家！

此外，周柏吟局長也表示，桃園觀旅局夏日推出多檔抽獎活動，包含「探索北橫-離你最近的芬多精仙境抽獎活動」、「趣北橫．集點拿大獎」、「遊桃園大龍門 石門水庫60周年闖關紀念活動」以及「北橫公路線上路跑」等活動，邀起大家將大獎拿回家；同時羅浮溫泉也整修完畢，暑期期間一起上山體驗美食溫泉、野溪戲水，創造最不一樣的夏日時光。

「探索北橫-離你最近的芬多精仙境」網址：https://www.exploretaoyuanevent.com

「遊桃園大龍門 石門水庫60周年闖關紀念活動」網址：https://travel.tycg.gov.tw/taoyuanshihmen60th/

「探索北橫Explore Taoyuan」官網：https://exploretaoyuan.tycg.gov.tw/