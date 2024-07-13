珍煮丹「姍姍紅茶拿鐵買1送1」今天開跑！每人不限購買杯數

▲珍煮丹姍姍紅茶拿鐵買1送1今天開跑。（圖／珍煮丹提供）

記者蕭筠／台北報導

買1送1快衝！人氣手搖飲品牌「珍煮丹」致歉優惠「姍姍紅茶拿鐵買1送1」今天開跑了，限時3天搶喝，且每人不限購買杯數，各門市售完為止。

珍煮丹被抓包「姍姍紅茶拿鐵」中的鮮奶標榜使用小農鮮奶，實際上卻是光泉乳香世家，公告不實引發消費者疑慮，後緊急出面致歉。為表歉意，珍煮丹即日起至7月15日也特意祭出「姍姍紅茶拿鐵買1送1」優惠，提醒優惠限買大送大，買中送中，每人不限購買杯數，各門市每日數量有限、售完為止，加料則須額外補差價。

珍煮丹也再度道歉表示：「珍煮丹一直致力於提供最高品質的產品和服務，因疏忽給您帶來的不便，我們深感遺憾。品牌內部已採取緊急措施以確保類似情況不再發生，並將持續努力提升我們營運服務和品質水準。」

▲肯德基最新優惠一次看 。（圖／業者提供）

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