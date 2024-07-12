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日本國產牛吃到飽！JR東日本推美食祭　7／14前A5和牛限量供應

▲: 鉑麗安全日餐廳推出的「日本美食祭」必吃料理特別推薦「香煎日本國產牛」吃到飽。（圖／JR東日本台北大飯店提供）

▲JR東日本鉑麗安自助餐廳推出「日本美食祭」，日本國產牛吃到飽，上圖為香煎日本國產牛。（圖／JR東日本台北大飯店提供）

記者黃士原／台北報導

JR東日本大飯店台北慶祝開幕3周年，由日籍行政總主廚石原雅弘來台坐鎮指導，即日起至9月4日在鉑麗安自助餐廳推出「日本美食祭」，除了日本國產牛吃到飽，還有海港直送海鮮無限供應。

▲日本國產牛吃到飽！JR東日本美食祭登場。（圖／JR東日本台北大飯店提供）

▲鉑麗安自助餐廳的日本美食祭持續到9月4日。（圖／JR東日本台北大飯店提供）

鉑麗安自助餐廳此次推出的「日本美食祭」，活動即日起至9月4日，由總主廚石原雅弘親自坐鎮，以日本國產牛及海港直送新鮮魚貨為主，於午、晚餐期間推出限定菜單，包括現煎區的「香煎日本國產牛」及「海鮮大阪燒」，海鮮生食區增加「蔥燒和牛握壽司」、「鰻魚手捲」以及「明太子烤生蠔」。

熱食區則是新增「味噌香蔥烤魚」、「沖繩炒苦瓜」及「海膽奶油燉飯」，以及與日本東京車站大飯店同步推出的「牛肉咖哩鍋」。7月11至7月14日還在餐檯推出限量的日本A5等級黑毛和牛二吃「現煎牛排/香煎牛肉」。

▲日本國產牛吃到飽！JR東日本美食祭登場。（圖／JR東日本台北大飯店提供）

▲鉑麗安自助餐廳可品嘗到日本東京車站大飯店同步推出的「牛肉咖哩鍋」。（圖／JR東日本台北大飯店提供）

此外，JR東日本周年慶期間，民眾於館內餐廳消費滿3,000元即可獲得「Colorful Coupon」1本，內容有自助餐下午茶7折優惠券、凱華樓中華料理1,000元抵用券、HAYASE日本料理用餐加贈牛舌兌換券、客房升等券等多種好康優惠。

▲台北萬豪酒店的Semi-Buffet「Garden Kitchen」，7月13日至9月15日推出「海味狂饗夏日海鮮季」。（圖／台北萬豪酒店提供）

另外，位於台北萬豪酒店一樓Garden Kitchen，7月13日至9月15日推出「海味狂饗夏日海鮮季」，自助餐檯的冷盤區除了供應「和風鯛魚皮沙拉」、「雞尾酒醬冰小卷」、「泰式小花枝沙拉」之外，極鮮海物Bar區還有螃蟹、松葉蟹腳、九孔鮑魚、淡菜和各式生魚片，全都可以吃到飽。

▲金黃軟殼蟹。（圖／台北萬豪酒店提供）

熱食區部份，「焗烤日月貝」選用澎湖日月貝，用起司焗烤後，再以些許蝦卵點綴；「金黃軟殼蟹」把酥炸後的軟殼蟹，搭配主廚特製塔塔醬，吃進滿嘴鮮甜蟹肉；「泰式蝦餅」以新鮮白蝦、花枝漿手工打製後現炸，內餡厚實多汁；「烤西班牙巨魷足」則是假日限定菜色，以茶葉、紅酒及新鮮蔬菜燉煮數小時，待入味後燒烤，再撒上西班牙香料及小洋蔥，肉質Q彈可口。

關鍵字： 美食雲 Buffet 吃到飽 JR東日本

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