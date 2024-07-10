一沐日開賣鐵盒便當！滿滿奶酪加豆花「每盒99元」

▲一沐日開賣便當，7月28日限定。（圖／一沐日提供）

記者黃士原／台北報導

台灣手搖飲「一沐日」竟然賣起便當！品牌慶祝12周年，特別打造2款便當，裡面放滿奶酪豆花以及粉粿、草仔粿等配料，其中1款鐵盒便當僅在7月28日於全台6家門市販售，限量700個。

一沐日今年邁入第12周年，日前在官方臉書發出「經典飲品敗部復活賽」活動，選出2012年至2023年共12支經典飲品讓大家投票，最終由「奶酪」拿下復活賽冠軍，並且帶領其他人氣配料推出「經典料神便當盒」與「珍藏料神便當盒」。

▲珍藏料神便當盒全台限量700個。（圖／一沐日提供）

其中珍藏料神便當盒特別以古早味的雙耳鐵盒便當加花布包裝，只在7月28日於全台6家門市限定發售，限量700個。7月12日至8月4日開賣的經典料神便當盒，以透明蓋盒裝設計，展現台灣便當的經典樣貌。

2款便當的內容物部份，都是以每日手工現做的奶酪搭配豆花為主食，再讓消費者選配草仔粿加嫩仙草、粉粿加粉圓，或是草仔粿加粉圓，每盒再附上麵茶粉與奶油球來提味。

珍藏料神便當盒限定販售門市，北部為永和樂華店、吉林南京店，中部是台中美村店、黎明大業店，南部則是鼓山華榮店、五甲自強店。

▲巨峰葡萄雪沙吃得到蘆薈果肉。（圖／大苑子提供）

另外，人氣鮮果手搖飲品牌「大苑子」今夏推出「巨峰葡萄系列」，特意選用盛產彰化巨峰葡萄作為主角打造3款限定飲品，即日起於全門市開賣。「巨峰葡萄雪沙」把巨峰葡萄加入茉香綠茶打成綿密雪沙後，再放進Q彈蘆薈果肉增添咀嚼口感，每一口都能喝到酸甜果香、回甘茶香，沁涼滋味超消暑，每杯售價90元。

▲「巨峰葡萄冰茶」是巨峰葡萄搭配古城錫蘭紅茶的清爽組合。（圖／大苑子提供）

「巨峰葡萄冰茶」則是巨峰葡萄搭配古城錫蘭紅茶的清爽組合，每杯售價70元；「葡萄玫瑰」選用巨峰葡萄結合屏東有機玫瑰花泥，一杯同時滿足果香、花香，濃郁又好喝，每杯售價90元。