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走進蒼翠山林森呼吸！「台北大縱走」7／12開放報名　限額300人

▲台北大縱走第六段路線的福州山、中埔山步道，也是淡蘭文化徑南路的一部份。（圖／北市大地處提供）

▲台北大縱走第六段路線的福州山、中埔山步道，也是淡蘭文化徑南路的一部份。（圖／北市大地處提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

每次一開放報名即秒殺的「台北大縱走」又來了，第六段安排7月27日走訪福州山、中埔山步道，7月12日上午9點起開放線上報名，300人即滿額（備取15人）。全程參與並完成學習單、意見調查單，即可兌換紀念品，想鑽進都市山林秘境的人快設定好行事曆。

▲台北大縱走第六段路線的福州山、中埔山步道，也是淡蘭文化徑南路的一部份。（圖／北市大地處提供）

▲在富陽公園、步道上可以發現標示著代表淡蘭古道的雙扇蕨圖案。

大地處表示，7月27日將走訪台北大縱走第六段路線的福州山、中埔山步道，也是淡蘭文化徑南路的一部份，因此在富陽公園、步道上可以發現標示著代表淡蘭古道的雙扇蕨圖案。活動當天上午8:15起在捷運麟光站集合報到，依序分組後，跟隨導覽老師腳步前往富陽生態公園。

▲台北大縱走第六段路線的福州山、中埔山步道，也是淡蘭文化徑南路的一部份。（圖／北市大地處提供）

▲活動當天上午8:15起在捷運麟光站集合報到。

▲台北大縱走第六段路線的福州山、中埔山步道，也是淡蘭文化徑南路的一部份。（圖／北市大地處提供）

▲軍事涵洞遺址。

富陽生態公園在日據時期到戰後初期曾作為彈藥庫用途，因為昔日軍事管制，得以保留自然環境的原始風貌，為繁盛的林木提供最佳的自然棲地。

▲台北大縱走第六段路線的福州山、中埔山步道，也是淡蘭文化徑南路的一部份。（圖／北市大地處提供）

▲富陽生態公園因為昔日軍事管制，得以保留自然環境的原始風貌。

沿階梯往上走，抵達高度約100公尺的福州山，福州山公園環境優美，有大片平台及休憩設施。接著，經過叉路與涼亭後，來到海拔137公尺高的中埔山東峰，在此可眺望福州山全貌，以及辛亥路、信義區街景。大地處補充，中埔山早期曾被劃為公墓及軍事管制區，因此少有人為開發，保有原始自然生態，是台北盆地南區最青翠蓊鬱的山林。

▲台北大縱走第六段路線的福州山、中埔山步道，也是淡蘭文化徑南路的一部份。（圖／北市大地處提供）

▲海拔137公尺高的中埔山東峰，在此可眺望福州山全貌，以及辛亥路、信義區街景。

▲台北大縱走第六段路線的福州山、中埔山步道，也是淡蘭文化徑南路的一部份。（圖／北市大地處提供）

▲福州山公園眺望大台北，視野相當遼闊。

沿途設立3個環教主題活動站，並在步道出口的「古道采風廣場」進行最後一個環教主題活動，以及自然創作DIY，民眾活動後在此稍作休憩，會發送活動紀念品，最後將引導民眾沿社區旁道路前往捷運辛亥站，自行搭車離開。

▲台北大縱走第六段路線的福州山、中埔山步道，也是淡蘭文化徑南路的一部份。（圖／北市大地處提供）

▲台北大縱走7月27日將走訪福州山、中埔山步道。

福州山、中埔山步道導覽解說活動限額300人，有興趣民眾可至社團法人中華民國自然步道協會官網報名，亦可撥打電話02-2302-5265詢問專人詳情。

關鍵字： 台北市旅遊 熱血行腳 台北大縱走 福州山 中埔山步道 淡蘭文化徑南路

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