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果香+奶香超濃郁！CREMIA夏季最新「北海道哈密瓜霜淇淋」來了

▲▼富良野哈密瓜霜淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

▲CREMIA推出最新北海道富良野哈密瓜霜淇淋。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

天氣熱就要吃霜淇淋！有著「北海道霜淇淋之神」美名的人氣冰淇淋品牌「CREMIA」，推出夏季最新「北海道富良野哈密瓜霜淇淋」，大口咬下有著濃濃哈密瓜香，結合綿密奶味，7月10日於全門市正式開吃，期間限定、售完為止。

▲▼CREMIA富良野哈密瓜霜淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

▲哈密瓜霜淇淋是嚴選來自北海道富良野市哈密瓜汁搭配北海道鮮奶製成。

CREMIA最新「日本北海道哈密瓜霜淇淋」來了，特別嚴選來自北海道富良野市哈密瓜汁，搭配北海道鮮奶製成，每一口都能吃到哈密瓜香結合濃醇奶香，甜蜜滋味超濃郁，7月10日起於全門市上市，每支售價150元，售完為止，推薦餅皮搭配覆盆子口味，也提供原味、巧克力選擇。

▲▼全家Fami!ce霜淇淋將在7月5日起開賣「哈尼午茉綠霜淇淋」以及「香芋牛奶霜淇淋」。（圖／記者周姈姈攝）

▲全家開賣「哈尼午茉綠霜淇淋」、「香芋牛奶霜淇淋」。（圖／記者周姈姈攝）

另外，全家近日則再度攜手知名YouTuber滴妹飲料品牌「再睡5分鐘」，把超人氣午茉綠口味升級回歸推出「哈尼午茉綠霜淇淋」，使用台灣龍潭產綠茶粉及雲林蜂蜜所調製配方，濃郁綠茶風味搭配淡雅蜂蜜清香，每一口都超幸福。

還有「香芋牛奶霜淇淋」，使用台灣芋頭入料，香甜芋頭搭配厚實乳感，綿密滑順，即日起正式開賣，每支售價皆為49元，還能搭配一起吃變成「午茉綠香芋牛奶霜淇淋」，雙重口味一次滿足。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 CREMIA 哈密瓜霜淇淋 全家 再睡5分鐘

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