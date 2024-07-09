夏季線上旅展開跑！六福居1張券住18坪套房　美福行政客房打39折

▲六福居都會景觀套房達18坪，夏季旅展住宿券一張3,999元就能入住。（圖／業者提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

住豪華套房的機會來了！因應台北夏季旅展本周末登場，六福旅遊集團於明（10日）中午12點開賣線上旅展，聯合住宿券平均一張3,999元，一張可入住六福居達18坪的都會景觀套房；而台北美福大飯店線上旅展已開跑，「行政客房一泊一食雙人券」下殺39折。

▲新竹關西六福莊「非洲探險遊戲島」。



六福旅遊集團於明（10日）起至7月22日推出夏季線上旅展，必敗的「六福旅遊集團聯合住宿券」每套5張19,995元，平均一張3,999元，優惠28折，可在旗下六福莊、六福萬怡、六福居使用。其中，持一張券就可入住六福居都會景觀套房，主臥空間達18坪，入住即享Happy Hour，能暢飲台灣特色飲品、輕食點心，感受都會豪宅般的舒適感。

▲持一張券就可入住六福居都會景觀套房，主臥空間達18坪，入住即享Happy Hour，能暢飲台灣特色飲品、輕食點心。



兩張券可入住關西六福莊剛果藍天客房，雙人住宿含早餐、連續兩日暢遊玩六福村，還可暢玩室內親子互動體感遊戲設施「非洲探險遊戲島」，9月8日前入住再加碼免費暢玩水樂園，是暑假小孩放電的超值選擇。

▲台北美福大飯店行政客房。（圖／台北美福大飯店提供，下同）



另外，台北美福大飯店除了參加7月12日至7月15日世貿一館的台北國際夏季旅展，並提前祭出「美福放暑價」夏季聯合線上旅展。住宿方面，「行政客房一泊一食雙人券」優惠價6,299元，即可入住價值16,170元的頂級客房，下殺39折，旅人可在15坪的寬敞空間、大片落地窗的襯托下，感受雍容華貴的度假氣氛。效期到明年3月31日的住宿券，除了可享優惠價外，入住即可體驗全新改裝的600坪休閒健身中心，徜徉在戶外恆溫泳池，在悶熱夏天特別舒爽。

▲入住即可體驗全新改裝的600坪休閒健身中心。



針對四人同遊部分，美福推薦「菁英客房一泊一食四人住宿券」，入住21坪大的菁英客房9,999元，平均每房每人2,499元起。而「行政客房一泊二食雙人券」包含彩匯自助早餐和晚餐各兩客，原價20,570元，旅展價每張9,299元，翌日享用彩匯自助餐廳早餐，下殺45折。

▲台北美福大飯店戶外恆溫游泳池。