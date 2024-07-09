ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

夏季線上旅展開跑！六福居1張券住18坪套房　美福行政客房打39折

▲大稻埕夏日節遊河,六福萬怡豪華家庭房,六福居都會景觀套房,六福居happyhour。（圖／業者提供）

▲六福居都會景觀套房達18坪，夏季旅展住宿券一張3,999元就能入住。（圖／業者提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

住豪華套房的機會來了！因應台北夏季旅展本周末登場，六福旅遊集團於明（10日）中午12點開賣線上旅展，聯合住宿券平均一張3,999元，一張可入住六福居達18坪的都會景觀套房；而台北美福大飯店線上旅展已開跑，「行政客房一泊一食雙人券」下殺39折。

▲新竹關西六福莊「非洲探險遊戲島」將在7月1日開幕，今（29日）業者搶先公布設施實景照。（圖／業者提供）

▲新竹關西六福莊「非洲探險遊戲島」。

六福旅遊集團於明（10日）起至7月22日推出夏季線上旅展，必敗的「六福旅遊集團聯合住宿券」每套5張19,995元，平均一張3,999元，優惠28折，可在旗下六福莊、六福萬怡、六福居使用。其中，持一張券就可入住六福居都會景觀套房，主臥空間達18坪，入住即享Happy Hour，能暢飲台灣特色飲品、輕食點心，感受都會豪宅般的舒適感。

▲六福居公寓式酒店都會景觀套房及香辣虱目魚絲、happyhour。（圖／六福居）

▲持一張券就可入住六福居都會景觀套房，主臥空間達18坪，入住即享Happy Hour，能暢飲台灣特色飲品、輕食點心。

兩張券可入住關西六福莊剛果藍天客房，雙人住宿含早餐、連續兩日暢遊玩六福村，還可暢玩室內親子互動體感遊戲設施「非洲探險遊戲島」，9月8日前入住再加碼免費暢玩水樂園，是暑假小孩放電的超值選擇。

▲台北美福大飯店戶外恆溫游泳池,跑步機,行政客房,。（圖／台北美福大飯店）

▲台北美福大飯店行政客房。（圖／台北美福大飯店提供，下同）

另外，台北美福大飯店除了參加7月12日至7月15日世貿一館的台北國際夏季旅展，並提前祭出「美福放暑價」夏季聯合線上旅展。住宿方面，「行政客房一泊一食雙人券」優惠價6,299元，即可入住價值16,170元的頂級客房，下殺39折，旅人可在15坪的寬敞空間、大片落地窗的襯托下，感受雍容華貴的度假氣氛。效期到明年3月31日的住宿券，除了可享優惠價外，入住即可體驗全新改裝的600坪休閒健身中心，徜徉在戶外恆溫泳池，在悶熱夏天特別舒爽。

▲台北美福大飯店戶外恆溫游泳池,跑步機,行政客房,。（圖／台北美福大飯店）

▲入住即可體驗全新改裝的600坪休閒健身中心。

針對四人同遊部分，美福推薦「菁英客房一泊一食四人住宿券」，入住21坪大的菁英客房9,999元，平均每房每人2,499元起。而「行政客房一泊二食雙人券」包含彩匯自助早餐和晚餐各兩客，原價20,570元，旅展價每張9,299元，翌日享用彩匯自助餐廳早餐，下殺45折。

▲台北美福大飯店戶外恆溫游泳池,跑步機,行政客房,。（圖／台北美福大飯店）

▲台北美福大飯店戶外恆溫游泳池。

關鍵字： 台北市旅遊 星級飯店 飯店優惠 線上旅展 夏季旅展住房專案

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

捷運上與3婦人爆口角　女車廂內怒吼：妳有病

推薦閱讀

開箱旅遊勝地伊根！歷史悠久舟屋超美

開箱旅遊勝地伊根！歷史悠久舟屋超美

麥當勞歡樂送限定球后餐限時42天吃

麥當勞歡樂送限定球后餐限時42天吃

台北大縱走7／12開放報名！限額300人

台北大縱走7／12開放報名！限額300人

台灣美食展8／2開跑　觀光署「台玩味」主題館吃遍台灣

台灣美食展8／2開跑　觀光署「台玩味」主題館吃遍台灣

觀霧遊憩區雲霧步道7／20起封閉施工5個月

觀霧遊憩區雲霧步道7／20起封閉施工5個月

鬧市中的奇幻水族館！香港獨特金魚街

鬧市中的奇幻水族館！香港獨特金魚街

必勝客「4款紙包筆管麵」新上市！

必勝客「4款紙包筆管麵」新上市！

不只沙雕！「福隆夏日新玩法」一次看

不只沙雕！「福隆夏日新玩法」一次看

CREMIA夏季限定哈密瓜霜淇淋來了！

CREMIA夏季限定哈密瓜霜淇淋來了！

瑞豐夜市附近超隱密深夜咖啡曝光！

瑞豐夜市附近超隱密深夜咖啡曝光！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

每人每晚504元住飯店！暑假也適用

八方雲集漲價！水餃鍋貼每顆貴0.4至0.5元

北車五星Buffet推早鳥優惠

生日有「生食摩天輪shots」免費吃！

與爸爸身分證任一數字相同免費吃龍蝦

老爺酒店線上旅展住宿券2688起

木須炒麵必點！板橋人激推北方麵食館

認識台東關山「6處必訪」美食景點！

暑假爽玩水陸雙樂園「只要299元」

開箱華航「豪華商務艙」體驗！

熱門行程

最新新聞更多

開箱旅遊勝地伊根！歷史悠久舟屋超美

麥當勞歡樂送限定球后餐限時42天吃

台北大縱走7／12開放報名！限額300人

台灣美食展8／2開跑　觀光署「台玩味」主題館吃遍台灣

觀霧遊憩區雲霧步道7／20起封閉施工5個月

鬧市中的奇幻水族館！香港獨特金魚街

必勝客「4款紙包筆管麵」新上市！

不只沙雕！「福隆夏日新玩法」一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366