最新咖啡廳「陽明山舍廊房」開幕！免費穿韓服　還有仁川觀光中心

▲陽明山上最新咖啡廳「陽明山舍廊房 1883仁川文化觀光中心」開幕。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

陽明山上鄰近文化大學的美軍宿舍群，近年陸續改建成景觀餐廳，成為北市代表景點之一。仁川觀光公社為更貼近與台灣民眾交流、推廣仁川旅遊魅力，與咖啡廳業者「戲咖啡」合作，打造全新「陽明山舍廊房 1883仁川文化觀光中心」，提供餐飲，並有仁川旅遊資訊展出，未來也計畫舉辦旅遊講座，讓旅客在綠蔭下的老屋中，也能了解仁川魅力。

▲▼陽明山舍廊房同時設有1883仁川文化觀光中心，提供仁川旅遊資訊。（圖／記者蔡玟君攝）

舍廊房在韓國過去傳統家屋中，常被用作主人臨時休息或接待客人的場所，是一個輕鬆愉快的空間，人們能邊喝茶邊分享學問，加上1883年為仁川開港的年份，而將場域命名為「陽明山舍廊房 1883 仁川文化觀光中心」，企圖在山中打造一個輕鬆場所，並在庭園中掛滿韓國青紗燈籠，增添韓式風情。

▲▼也可以免費體驗韓服。（圖／記者蔡玟君攝）

館內提供咖啡、韓式氣泡飲還有蕎麥麵與吐司套餐，讓旅客能在此邊用餐，邊了解仁川旅遊資訊，且只要有低消，就提供免費韓服穿著體驗。

仁川觀光公社也表示，仁川廣域市是韓國重要門戶－仁川國際機場的所在地，結合傳統與現代，更有許多觀光資源，藉由全新空間，將不定期提供觀光講座、文化體驗、影視交流等活動。