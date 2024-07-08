雙腳泡進溪中用餐！阿里山「達娜伊谷」走吊橋、賞鯝魚悠遊超療癒

▲「達娜伊谷」有著成排的金鳥鶴蕉迎接旅客到來。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／嘉義報導

隱身阿里山鄉山美部落的「達娜伊谷」，不只可以走吊橋、從透明溪水欣賞大量鯝魚悠游，天氣狀況許可下，還能把雙腳泡在溪流中，享用鄒族人用心烹調的竹籃水上餐，以天為蓋、山谷為背景，迎著風，聆聽潺潺流水聲，美食更顯有滋有味。

▲「達娜伊谷」位於曾文溪上流，是名符其實的「忘憂谷」。（圖／記者彭懷玉攝）



「達娜伊谷」位於曾文溪上流、海拔約500公尺處，因生態保護得好，鄒族人稱之為「忘憂谷」，但因過度捕捉、電魚，破壞了原有溪流的自然生態，後來在前鄉長高正勝的發起下，村民紛紛將原本屬於各氏族的漁場貢獻出來，組成「溪流保育協會」。經過十多年復育，終於恢復過往清澈見底的溪流樣貌，鯝魚也逐漸游回來，現已是台灣第一座由民間推動的生態公園，生機盎然的迎接遊客們。

▲▼「達娜伊谷」能體驗到特殊的水上餐，鄒族人將獵人包、原木烤肉、炸芭蕉或鬼針草、涼拌木瓜絲、季節時蔬等餐點，一ㄧ擺放在竹籃內，漂浮在溪流上。（圖／記者彭懷玉攝）



蒸騰酷暑之際，奔向山中，把雙腳泡在溪流中用餐，是夏日最棒享受！「達娜伊谷」能體驗到特殊的水上餐，鄒族人將獵人包、原木烤肉、炸芭蕉或鬼針草、涼拌木瓜絲、季節時蔬等餐點，一ㄧ擺放在竹籃內，漂浮在溪流上，旅客可以將雙腳泡在溪水中，享受與大自然合而為一的原始用餐環境，既沁涼又愜意。（提醒：為了自身安全，需著救生衣。）

▲▼或在「鯝事的起源」享用福森號專屬菜色，可以品嚐到原木烤肉、香腸、鹽烤吳郭魚、苦茶油烤菇菇、炸鬼針草、芭蕉、涼拌過貓、佛手瓜蛋。（圖／記者彭懷玉攝）



若搭乘最新的福森號前來，雄獅旅遊也特別安排福森號專屬菜色，在「鯝事的起源」餐廳內可以享用到原木烤肉、香腸、鹽烤吳郭魚、苦茶油烤菇菇、炸鬼針草、芭蕉、涼拌過貓、佛手瓜蛋、山葵豆腐、飲料等菜色，抑或可選擇到溪流用餐。

▲體驗與大自然合而為一的原始用餐環境，既沁涼又愜意。（圖／記者彭懷玉攝）



走到溪流旁護魚區，會見到為數眾多的台灣鯝魚，正在啃食著石頭上的青苔及水生昆蟲，又稱苦花魚的牠們，翻肚時側邊會閃耀出光芒，旅客也能在入口處買包飼料餵魚，一包10元可自行投幣。

▲溪流旁護魚區，會見到為數眾多的台灣鯝魚，正在啃食著石頭上的青苔及水生昆蟲。（圖／記者彭懷玉攝）



用完餐，若還有時間，也別忘了走訪2020年9月重新啟用的達娜伊谷吊橋，逛逛部落農特產市集、小店，買串芭蕉、野生愛玉，感受貼近山林的美好與純粹。

▲▼旅客可以先欣賞鄒族歡迎舞、鄒族結婚祝福曲等表演；2020年9月重新啟用的達娜伊谷吊橋。（圖／記者彭懷玉攝）

