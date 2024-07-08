ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

雙腳泡進溪中用餐！阿里山「達娜伊谷」走吊橋、賞鯝魚悠遊超療癒

▲阿里山鄉山美部落「達娜伊谷」,「鯝事的起源」,嘉義旅遊,阿里山。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「達娜伊谷」有著成排的金鳥鶴蕉迎接旅客到來。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／嘉義報導

隱身阿里山鄉山美部落的「達娜伊谷」，不只可以走吊橋、從透明溪水欣賞大量鯝魚悠游，天氣狀況許可下，還能把雙腳泡在溪流中，享用鄒族人用心烹調的竹籃水上餐，以天為蓋、山谷為背景，迎著風，聆聽潺潺流水聲，美食更顯有滋有味。

▲阿里山鄉山美部落「達娜伊谷」,「鯝事的起源」,嘉義旅遊,阿里山。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「達娜伊谷」位於曾文溪上流，是名符其實的「忘憂谷」。（圖／記者彭懷玉攝）

「達娜伊谷」位於曾文溪上流、海拔約500公尺處，因生態保護得好，鄒族人稱之為「忘憂谷」，但因過度捕捉、電魚，破壞了原有溪流的自然生態，後來在前鄉長高正勝的發起下，村民紛紛將原本屬於各氏族的漁場貢獻出來，組成「溪流保育協會」。經過十多年復育，終於恢復過往清澈見底的溪流樣貌，鯝魚也逐漸游回來，現已是台灣第一座由民間推動的生態公園，生機盎然的迎接遊客們。

▲阿里山鄉山美部落「達娜伊谷」,「鯝事的起源」,嘉義旅遊,阿里山。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「達娜伊谷」能體驗到特殊的水上餐，鄒族人將獵人包、原木烤肉、炸芭蕉或鬼針草、涼拌木瓜絲、季節時蔬等餐點，一ㄧ擺放在竹籃內，漂浮在溪流上。（圖／記者彭懷玉攝）

▲阿里山鄉山美部落「達娜伊谷」,「鯝事的起源」,嘉義旅遊,阿里山。（圖／記者彭懷玉攝）

蒸騰酷暑之際，奔向山中，把雙腳泡在溪流中用餐，是夏日最棒享受！「達娜伊谷」能體驗到特殊的水上餐，鄒族人將獵人包、原木烤肉、炸芭蕉或鬼針草、涼拌木瓜絲、季節時蔬等餐點，一ㄧ擺放在竹籃內，漂浮在溪流上，旅客可以將雙腳泡在溪水中，享受與大自然合而為一的原始用餐環境，既沁涼又愜意。（提醒：為了自身安全，需著救生衣。）

▲阿里山鄉山美部落「達娜伊谷」,「鯝事的起源」,嘉義旅遊,阿里山。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼或在「鯝事的起源」享用福森號專屬菜色，可以品嚐到原木烤肉、香腸、鹽烤吳郭魚、苦茶油烤菇菇、炸鬼針草、芭蕉、涼拌過貓、佛手瓜蛋。（圖／記者彭懷玉攝）

▲阿里山鄉山美部落「達娜伊谷」,「鯝事的起源」,嘉義旅遊,阿里山。（圖／記者彭懷玉攝）

若搭乘最新的福森號前來，雄獅旅遊也特別安排福森號專屬菜色，在「鯝事的起源」餐廳內可以享用到原木烤肉、香腸、鹽烤吳郭魚、苦茶油烤菇菇、炸鬼針草、芭蕉、涼拌過貓、佛手瓜蛋、山葵豆腐、飲料等菜色，抑或可選擇到溪流用餐。

▲阿里山鄉山美部落「達娜伊谷」,「鯝事的起源」,嘉義旅遊,阿里山。（圖／記者彭懷玉攝）

▲體驗與大自然合而為一的原始用餐環境，既沁涼又愜意。（圖／記者彭懷玉攝）

走到溪流旁護魚區，會見到為數眾多的台灣鯝魚，正在啃食著石頭上的青苔及水生昆蟲，又稱苦花魚的牠們，翻肚時側邊會閃耀出光芒，旅客也能在入口處買包飼料餵魚，一包10元可自行投幣。

▲阿里山鄉山美部落「達娜伊谷」,「鯝事的起源」,嘉義旅遊,阿里山。（圖／記者彭懷玉攝）

▲溪流旁護魚區，會見到為數眾多的台灣鯝魚，正在啃食著石頭上的青苔及水生昆蟲。（圖／記者彭懷玉攝）

用完餐，若還有時間，也別忘了走訪2020年9月重新啟用的達娜伊谷吊橋，逛逛部落農特產市集、小店，買串芭蕉、野生愛玉，感受貼近山林的美好與純粹。

▲阿里山鄉山美部落「達娜伊谷」,「鯝事的起源」,嘉義旅遊,阿里山。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼旅客可以先欣賞鄒族歡迎舞、鄒族結婚祝福曲等表演；2020年9月重新啟用的達娜伊谷吊橋。（圖／記者彭懷玉攝）

▲阿里山鄉山美部落「達娜伊谷」,「鯝事的起源」,嘉義旅遊,阿里山。（圖／記者彭懷玉攝）

關鍵字： 嘉義旅遊 達娜伊谷 阿里山旅遊 溪流 台灣特色 水上餐

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

推薦閱讀

阿里山「達娜伊谷」享受溪流水上餐

阿里山「達娜伊谷」享受溪流水上餐

斯里蘭卡祈福結緣天國階梯

斯里蘭卡祈福結緣天國階梯

捷克奧地利雙城音樂藝術巡禮

捷克奧地利雙城音樂藝術巡禮

淚之女王放閃德國　阿爾卑斯消暑

淚之女王放閃德國　阿爾卑斯消暑

挑戰越南「亞洲最長過山車」

挑戰越南「亞洲最長過山車」

到清境農場當一日牧羊人超好玩

到清境農場當一日牧羊人超好玩

開箱華航「豪華商務艙」體驗！

開箱華航「豪華商務艙」體驗！

搭飛機總是「冷爆」！一堆人要毛毯　空姐曝原因：不可能調高

搭飛機總是「冷爆」！一堆人要毛毯　空姐曝原因：不可能調高

夜遊桃園約會！漫遊大古山欣賞限時燈海

夜遊桃園約會！漫遊大古山欣賞限時燈海

撐不住！這2家餐廳只營業到9月

撐不住！這2家餐廳只營業到9月

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

暑假爽玩水陸雙樂園「只要299元」

手搖飲「2大飲品買1送1」開喝

出發桃園！3.8公頃綠意野溪踏青玩水

阿里山「達娜伊谷」享受溪流水上餐

開箱華航「豪華商務艙」體驗！

盤點5家飯Buffet優惠

生日有「生食摩天輪shots」免費吃！

台中隱藏版「自強號運轉所」新景點！

挑戰越南「亞洲最長過山車」

「雙北2遛兒專案」水樂園免費玩！

熱門行程

最新新聞更多

阿里山「達娜伊谷」享受溪流水上餐

斯里蘭卡祈福結緣天國階梯

捷克奧地利雙城音樂藝術巡禮

淚之女王放閃德國　阿爾卑斯消暑

挑戰越南「亞洲最長過山車」

到清境農場當一日牧羊人超好玩

開箱華航「豪華商務艙」體驗！

搭飛機總是「冷爆」！一堆人要毛毯　空姐曝原因：不可能調高

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366