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有內用座位區！一〇八抹茶茶廊插旗台中了　連3天祭霜淇淋買1送1

▲▼一〇八抹茶茶廊首度插旗台中。（圖／一〇八抹茶茶廊提供）

▲一〇八抹茶茶廊首度插旗台中。（圖／一〇八抹茶茶廊提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台中抹茶控嗨翻！北海道抹茶甜品專賣店「一〇八抹茶茶廊」宣布插旗台中了，並首度提供專屬用餐區，讓抹茶控可以立刻吃到現做美味，台中首店預計7月10日正式開幕，並祭出一系列超殺優惠，包括綜合霜淇淋買1送1、明星夯品大判燒買4送2等，趕緊先筆記時間。

「一〇八抹茶茶廊」台中首店插旗「勤美誠品綠園道」，帶來一系列抹茶聖代、多種甜點，並首度於門市內設立專屬用餐區30個座位，讓消費者可以秒吃現做美味，其甜點皆採用高品質「京都宇治產一番茶」製成，以京都宇治抹茶作為基底，結合各式食材現做出美味甜點，像是招牌大判燒、消暑抹茶／焙茶霜淇淋等，登台10年累積不小人氣。

▲▼一〇八抹茶茶廊首度插旗台中。（圖／一〇八抹茶茶廊提供）

▲一〇八抹茶茶廊勤美誠品綠園道店開幕優惠一次看。

一〇八抹茶茶廊勤美誠品綠園道店預計7月10日正式開幕，開幕首3日（7月10日至7月12日）祭出「綜合霜淇淋（宇治京都抹茶X靜岡焙茶）買1送1」優惠；7月13日起至7月21日則推「大判燒買4送2」，贈送口味以價低者算；7月13日至31日還有明星商品「蕨餅」可享「2盒399元」優惠，台中抹茶控絕對要衝。

●一〇八抹茶茶廊勤美誠品綠園道店
地址： 台中市西區公益路68號B1
營業時間：周一～周日11:00-21:30

▲▼辻利茶舗推出全新抹芒冰沙漂浮、抹芒奶酪布丁百匯、抹芒奶酪布丁刨冰。（圖／記者蕭筠攝）

▲辻利茶舗推出3款抹茶聖品。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另，台北抹茶控則不能放過辻利茶舗最新「盛夏抹芒祭」，選用愛文芒果結合抹茶冰品，再搭配全新手作Q彈抹茶奶酪布丁製成，首推「抹芒冰沙漂浮」，底層的冰涼冰沙層層堆疊招牌抹茶霜淇淋、香甜芒果雪酪、抹茶奶酪布丁，最後再放上愛文芒果丁增添口感，每一口都超滿足，且冰沙還開放辻利抹茶、宇治焙茶及大分柚子蜜等3口味任選，售價235元，衝門市就能吃到。

▲▼辻利茶舗推出全新抹芒冰沙漂浮、抹芒奶酪布丁百匯、抹芒奶酪布丁刨冰。（圖／記者蕭筠攝）

▲抹芒奶酪布丁刨冰裡頭包裹著芒果醬、芒果丁。

第2波預計於7月11日上市，必吃「抹芒奶酪布丁百匯」，選用水信玄餅為基底，接著淋上抹茶醬，再堆疊芒果雪酪、芒果奶蓋、抹茶霜淇淋、酥脆餅乾，最後放上整顆軟嫩抹茶奶酪布丁，配料超澎湃。

還有「抹芒奶酪布丁刨冰」，選用清涼抹茶刨冰包裹芒果醬、愛文芒果丁，頂端搭配芒果奶蓋及抹茶奶酪布丁，最後灑滿抹茶粉點綴，茶香超濃郁，以上2款甜品售價皆為265元。提醒3款甜品只在遠百信義A13店內用限定販售。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 一〇八抹茶茶廊

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