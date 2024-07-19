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F1新加坡大獎賽9月登場　熱門景點懶人包一次看

▲▼新加坡航空、新加坡景點、新加坡餐廳。（圖／新加坡旅遊局提供、新加坡航空提供、翻攝自業者臉書專頁）

▲「F1新加坡大獎賽」將在今年9月20日至9月22日登場。（圖／Singapore GP提供）

記者周姈姈／綜合報導

「新加坡大獎賽車季」即將於今年9月13日至9月22日隆重揭幕，而一年一度的「F1新加坡大獎賽」將在9月20日起連續3天於新加坡濱海灣登場，且新加坡9月溫度適宜，是最佳旅遊季節！推薦可以搭五星級航空「新加坡航空」一邊享受一邊飛往新加坡，此外，本篇也推薦新加坡許多必去景點與必吃美食，現在趕快安排假期了。

「F1世界一級方程式賽車」至今已有50多年的歷史，是世界上賽車領域最高層級的比賽，一級方程式賽車是由國際汽車聯盟舉辦的最高級別的賽車比賽，而「方程式」指的是所有參賽車手和車輛都必須遵守的規則。

「F1新加坡大獎賽」是「F1世界一級方程式賽車」比賽中的一個分站，相比於其他場F1大獎賽會在卡達、巴西等國家進行，對台灣旅客來說，新加坡距離近非常方便，搭飛機只要4小時，就能馬上參與刺激又精彩的賽車賽事。

▲▼新加坡航空、新加坡景點、新加坡餐廳。（圖／新加坡旅遊局提供、新加坡航空提供、翻攝自業者臉書專頁）

▲「F1新加坡大獎賽」每年都規劃在新加坡市中心濱海地區街道進行。（圖／Singapore GP提供）

「F1新加坡大獎賽」是全球第一個在夜間舉行的F1大獎賽，每年都規劃在新加坡市中心濱海地區街道進行，總長4.94公里的濱海灣市街賽道路面的起伏和潮濕的氣候，對於F1賽車手的體能是最具挑戰的賽道之一，就連已經連續3年獲得F1世界一級方程式賽車總冠軍的Max Verstappen，都從來沒有贏過F1新加坡大獎賽。

自2008年以來，每次的F1新加坡大獎賽都出動了安全車 (Safety Car)，賽事的精彩程度可想而知。而F1新加坡大獎賽除了刺激的賽車競速之外，更以周邊的嘉年華般的熱鬧活動著稱！最受好評的是歷年來邀請到的國際巨星級演唱會，例如Post Malone、Muse、Robbie Williams、Kings of Leon、Linkin Park、Dua Lipa、Ariana Grande、Westlife、Green Day、Hans Zimmer等，讓人對於今年的娛樂陣容充滿期待。

▲▼新加坡航空、新加坡景點、新加坡餐廳。（圖／新加坡旅遊局提供、新加坡航空提供、翻攝自業者臉書專頁）

▲「新加坡大獎賽車季」除了能看超刺激的新加坡大獎賽車比賽之外，周邊還有超熱鬧的嘉年華活動。（圖／新加坡旅遊局提供）

新加坡大獎賽車季期間，新加坡也會推出許多期間限定體驗，像是Sidecar夜間賽季之旅，旅客可搭乘Sidecar遊覽充滿活力的文化街區，從甘榜格南出發，沿著歷史悠久的蘇丹門前行，途經充滿活力的小印度，在熱門夜景地克拉碼頭結束令人意猶未盡的旅程。而格蘭德威士忌博物館也在9月18日至9月22日推出慶祝活動，以精心調製的7款的雞尾酒致敬賽事，館內還可體驗賽車模擬器並展出多輛超跑，讓賽車迷們體驗賽道的熱血競速感之外，也能一睹迷人的跑車風采。

▲響應新加坡大獎賽車季，格蘭德威士忌博物館也展出一系列超跑。（圖／新加坡旅遊局提供）

▲響應新加坡大獎賽車季，格蘭德威士忌博物館也展出一系列超跑。（圖／新加坡旅遊局提供）

來新加坡除了參與盛大的「F1新加坡大獎賽」之外，當然還有許多必去景點、必吃美食！推薦位於新加坡烏節路的「TRIFECTA」，2023年10月才開幕，是亞洲第一座衝浪、滑雪、滑板三合一的綜合運動遊樂景點，在這裡能藉由虛擬實境科技的滑雪模擬器，體驗在熱帶國家享受冰雪中的極速之樂，還能在亞洲最大的造浪池中，享受乘風破浪的極限挑戰。

▲▼新加坡TRIFECTA。（圖／翻攝自Google）

▲「TRIFECTA」在2023年10月才開幕，是亞洲第一座衝浪、滑雪、滑板三合一的綜合運動遊樂景點。（圖／TRIFECTA提供）

座落歷史文化甘榜格南區中一棟19世紀建築物裡的「Sifr Aromatics」，是一家獨立小眾香水店，由Johari Kazura於2010年在新加坡創立，這裡生產的香水與香氛，皆由當地調香師進行調配，體現了大自然的美好氣息；「新加坡國家美術館」則是由新加坡兩座最具代表性的重要歷史建築——政府大廈和前最高法院改建而成，全館總樓面面積為64000平方米，堪稱新加坡規模最大的視覺藝術機構。

▲▼新加坡航空、新加坡景點、新加坡餐廳。（圖／新加坡旅遊局提供、新加坡航空提供、翻攝自業者臉書專頁）

▲「Sifr Aromatics」隱身19世紀建築物裡，這裡生產的香水與香氛，皆由當地調香師進行調配。（圖／新加坡旅遊局提供）

▲▼新加坡航空、新加坡景點、新加坡餐廳。（圖／新加坡旅遊局提供、新加坡航空提供、翻攝自業者臉書專頁）

▲「新加坡國家美術館」堪稱新加坡規模最大的視覺藝術機構。（圖／新加坡旅遊局提供）

至於美食，位於新加坡植物園內的「Roia Restaurant」是一家現代化的高級餐廳，由來自印度的主廚Priyam Chatterjee掌舵，其菜餚的靈感來自植物園中發現的香草和花卉。

烏節路上還有一間米其林一星餐廳「Buona Terra」，位於一棟翻新的殖民房屋內，其內部低調的裝潢及獨特的黑白平房建築，展現了新加坡的歷史與殖民之美，迷人的色彩與風格，帶給顧客截然不同的用餐感受，而漫步穿過一面閃閃發光的玻璃酒櫃牆，進入現代優雅的用餐空間後，牆上明亮、古怪的畫作更是引人注目，預告著即將推出大膽、創新的美食。

「Buona Terra」由主廚 Denis Lucchi打造當代義大利菜餚與創意料理，值得旅客前來品嚐。

▲▼新加坡航空、新加坡景點、新加坡餐廳。（圖／新加坡旅遊局提供、新加坡航空提供、翻攝自業者臉書專頁）

▲▼位於新加坡植物園內的「Roia Restaurant」，由來自印度的主廚Priyam Chatterjee掌舵。（圖／Roia Restaurant提供）

▲▼新加坡航空、新加坡景點、新加坡餐廳。（圖／新加坡旅遊局提供、新加坡航空提供、翻攝自業者臉書專頁）

▲米其林一星餐廳「Buona Terra」，其內部低調的裝潢及獨特的黑白平房建築，展現了新加坡的歷史與殖民之美。（圖／Buona Terra提供）

▲米其林一星餐廳「Buona Terra」，其內部低調的裝潢及獨特的黑白平房建築，展現了新加坡的歷史與殖民之美。（圖／Buona Terra提供）

看到這裡，是不是很想趕快衝新加坡大玩特玩？推薦可以搭乘「新加坡航空」前往新加坡，新加坡航空​​多年榮獲Skytrax全球航空大獎肯定，也被Skytrax評為「五星級航空公司」之一，甚至今年還拿下​Skytrax全球航空大獎肯定的最佳空服員。多年來，廣為人知且受到好評的新航空服員不只是新航品牌的代表，他們藉由在世界各地的人文互動所累積的個人經歷和專業訓練，為旅客提供熱情好客、體貼細心的機上服務。

▲▼新加坡航空、新加坡景點、新加坡餐廳。（圖／新加坡旅遊局提供、新加坡航空提供、翻攝自業者臉書專頁）

▲新加坡航空多次榮獲Skytrax全球航空大獎肯定，也被Skytrax評為「五星級航空公司」之一，甚至今年還拿下Skytrax全球航空大獎肯定的最佳空服員。（圖／新加坡航空提供）

新加坡航空每日兩班飛往新加坡，以波音787-10夢幻客機提供最新的商務艙及經濟艙飛行體驗。KrisWorld機上娛樂系統提供琳琅滿目的世界級娛樂選項，包括最新的電影、電視節目、音樂專輯等，陪伴旅客渡過美好的飛行時光。

▲新航波音787-10每日兩班往返新加坡台北。（圖／新加坡航空提供）

▲新航波音787-10每日兩班往返新加坡台北。（圖／新加坡航空提供）

新加坡航空波音787-10上還有提供Wi-Fi無線網路，只要加入成為新航集團獎勵計劃KrisFlyer 會員，所有客艙旅客皆可享有無限量的免費機上Wi-Fi，搭機時也可與親友保持聯繫。

▲▼新加坡航空。（圖／新加坡航空提供）

▲新加坡航空的機上餐點相當用心，讓旅客能在三萬英呎的高空品嚐美食佳餚。（圖／新加坡航空提供）

至於機上餐飲，由於機艙壓力會影響旅客的味覺，因此新加坡航空使用壓力艙中模擬高空環境，花費數小時時間與主廚們討論餐點的設計並調整口味，讓旅客能在三萬英呎的高空品嚐美食佳餚。

新加坡航空對於永續發展也是不遺餘力，例如以木製調酒棒取代塑膠製調酒棒、將機上讀物數位化、提高燃油效率和減少餐飲浪費，都可以累積成效。不管是搭機的旅客、貨運或商旅的夥伴都可以選擇抵銷飛行時產生的碳排放，而F1賽事使用可再生能源和永續材料，對應新航對於使用永續航空燃料的承諾，是減少環境影響的實際體現。

新加坡航空現正推出新加坡超值優惠票價，經濟艙來回兩人成行每人含稅只要NT$9,748元起。更多詳情，請瀏覽SingaporeAir.com

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