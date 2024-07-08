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今起開賣！「每人每晚只要504元」住飯店　暑假也適用

▲▼義大天悅飯店。（圖／義大天悅飯店提供）

▲高雄義大天悅飯店線上旅展自今日至7月19日開跑，住宿、餐廳通通下殺折扣。（圖／義大天悅飯店提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

暑假也能便宜住飯店！高雄就有飯店自今（8）日起祭出超殺線上旅展，家庭房住宿券特價每張2688元，再享買3送1，等於4人出遊「每人每晚最便宜只要504元」，且住宿券的使用期限至明年3月底，讓民眾能更加彈性安排出遊；不僅如此，飯店還有4款餐券優惠，通通可享買3送1。

高雄義大天悅飯店線上旅展將自今日至7月19日開跑，首推超殺「夏季旅展住宿券」，可入住溫馨家庭房1晚（不含早餐），每張售價2688元，再享買3送1，等於買4張單張只要2016元，平均每人每晚只要504元，超級划算。

▲▼義大天悅飯店 溫馨家庭房。（圖／翻攝義大天悅飯店臉書專頁）

▲「夏季旅展住宿券」可入住溫馨家庭房1晚（不含早餐），每張售價2688元，再享買3送1，等於買4張單張只要2016元，平均每人每晚只要504元。

上述「夏季旅展住宿券」可使用期限為今日起至2025年3月31日，若周六入住每房每晚需加價1100元，暑假期間之周六及國定連續假日每房每晚加價1760元，提醒2024年12月30日至2025年1月1日跨年期間、2025年1月28日至2025年2月1日農曆春節假期不適用。

除了推出超殺優惠住宿券外，義大天悅飯店還特別推出4款優惠餐券，包含超人氣百匯自助餐廳每張627元「假日自助下午茶券」、每張935元「假日自助午餐券」、每張429元「平日半自助式午餐券」，以及每張500元的「天悅咖啡廳及喜悅食堂餐飲抵用券」；義大天悅飯店表示，4款優惠餐券均有買3送1的加碼好康，平均每張可享7.5折優惠，趕快約親朋好友一起買最划算。

▲▼天成飯店集團與鳳凰旅遊攜手打造全新精品飯店「天成逸旅－舶寓高雄」，即日起試營運。（圖／天成飯店集團提供）

▲天成飯店集團與鳳凰旅遊攜手打造全新精品飯店「天成逸旅－舶寓高雄」，即日起試營運，還祭出試營運住宿優惠。（圖／天成飯店集團提供）

高雄還有新飯店「天成逸旅－舶寓高雄」，即日起試營運！飯店全館僅有28間房，公共空間則有中餐廳、美髮沙龍以及頂樓酒吧等，且自即日起至7月15日還推出試營運住宿優惠，雙人房平日優惠價3600元起、四人房5200元起，再加碼送高雄在地特色早餐，吃得到南豐滷肉飯、丹丹漢堡、海港鮮粥等，更多詳細資訊可看《高雄最新飯店試營運！限時特價搶訂　早餐爽吃滷肉飯、丹丹漢堡》

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