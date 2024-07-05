阿里山林鐵7／6全線通車！檜木列車「福森號」玩法、內裝全公開

▲最新「福森號」檜木列車將於7/28迎來首航，目前9月底前的遊程已售罄，下一波將於8月初開搶。（影／記者彭懷玉攝）



▲睽違15年，阿里山林鐵將在明（6日）起全線通車，其中的「福森號」檜木列車將於7/28迎來首航。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／嘉義報導

歷經15年重建之路，阿里山林鐵將在明（6日）起全線通車，《東森新媒體ETtoday》搭上新打造的「福森號」檜木列車，從嘉義奮起湖站上車，跟著列車長視角，徐徐穿過難度最高的42號隧道，最終抵達阿里山站。搭配套裝行程，旅客能沐浴在森林裡聽提琴演奏，山間品嚐九宮格便當、體驗質感茶席，深度感受林鐵美學。

▲由紅檜和台灣扁柏全新打造的福森號，又被賦予「移動的美術館」之稱，是阿里山林鐵中最美且最新的列車。（圖／記者彭懷玉攝）

福森號外觀、內裝

由紅檜和台灣扁柏全新打造的福森號，又被賦予「移動的美術館」之稱，一踏上車廂，撲鼻而來的檜木香氣，讓人神清氣爽，天花板、桌板呈現統一的木質調，輔以復古小壁燈綴飾，17吋數位畫框輪播阿里山美景及陳澄波的作品。

▲▼一踏上車廂，撲鼻而來的木頭香氣，天花板、桌板呈現統一的木質調，輔以復古小壁燈、17吋數位畫框，輪播阿里山美景及嘉義畫家陳澄波作品。（圖／記者彭懷玉攝）

最令旅人欣喜的，是165公分寬的透明景觀窗，福森號從低海拔行駛到2452米的祝山站，林相包含竹林、高山蕨類等綠意，景象變化萬千，流逝的風景猶如一張張幻燈片傾瀉而出，看著眼前景象放空，身心靈得到無限療癒。

▲福森號從低海拔行駛到2452米的祝山站，林相包含竹林、高山蕨類等綠意，景象變化萬千，流逝的風景猶如一張張幻燈片傾瀉而出。（圖／記者彭懷玉攝）

行駛到難度最高的42號隧道

歷經2009年莫拉克颱風、2015年杜鵑颱風，阿里山林鐵中斷長達15年，其中，十字路站至屏遮那站間的42號隧道，因容易受天候影響再次中斷，最後決定捨棄原本42號隧道，在旁開挖掘新的42號隧道，駛向下一個一百年。

▲十字路站至屏遮那站間的42號隧道，因容易受天候影響再次中斷，最後決定捨棄原本42號隧道，在旁開挖掘新的42號隧道。（圖／記者彭懷玉攝）

▲列車長黃忠理繃緊神經，關注沿途路況。（圖／記者彭懷玉攝）

列車長黃忠理說，從嘉義到阿里山，全程一共有48條隧道，42號隧道從88水災後就不通，修復時又陸續因天候因素坍塌，最後林鐵決定截彎取直，在旁邊新挖掘一條新的42號隧道，銜接43、44隧道，總長達1206公尺，是重建之路最難的一條。

至於路線會經過哪些景點？黃忠理也分享，54K可以看到塔山、41號鐵橋有高機率可以看到雲海，阿里山二萬坪森林步道有「樹抱石」奇景，林鐵沿途經過多處柳杉、紅檜、扁柏，喜歡大自然的旅人必定深深著迷。

▲新打造的「福森號」檜木列車將於7/28啟航。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「多林站」在車內享用由阿里山英迪格酒店為列車特製的九宮格木質便當；薰衣草森林協助開發車上輕食，以獨特的手工點心，搭配在地茶、愛玉、咖啡等飲品。（圖／記者彭懷玉攝）

四大主題、五感體驗

取得6年福森號Formosensis經營權的雄獅旅遊，依照不同路線，規劃出「森好食、森林癒、好森音、森品茗」四大主題。《森好食》從北門站到十字路路段，停留秘境「多林站」，在車內享用由阿里山英迪格酒店為列車特製的九宮格木質便當，品嚐得到「原木燒烤鹽豬肉」、「柳松菇拌龍鬚」等在地食材製作的佳餚，從味蕾開啟五感體驗。

▲▼車子一到十字路站，就有鄒族帶來迎賓舞表演；2451米高的祝山車站欣賞福森號徐徐進站。（圖／記者彭懷玉攝）

《森林癒》從十字路往祝山站、阿里山，車子一到十字路站，就有鄒族帶來迎賓舞表演，買杯咖啡後回到車上，往2451米海拔的祝山車站前進，去年12月剛啟用的祝山車站，是全台海拔最高的火車站，時不時雲霧繚繞的風景，也是欣賞日出的絕佳地點。導覽員介紹，天花板、地板、扶手分別以柳杉、相思木、紅檜打造而成，沿途彩繪上帝雉、龍膽圖案，優雅笛聲引領旅人往前走，還會到高山植物園，坐在原木的座椅上，在綠意包圍下擦上檜木精油，聆聽大自然樂音，享受一刻放鬆靜坐，十分療癒。

▲▼去年12月剛啟用的祝山車站，是全台海拔最高的火車站，時不時雲霧繚繞的風景，也是欣賞日出的絕佳地點。（圖／記者彭懷玉攝）

▲到高山植物園，坐在原木的座椅上，在綠意包圍下擦上檜木精油，聆聽大自然樂音，享受一刻放鬆靜坐。（圖／記者彭懷玉攝）

阿里山往奮起湖之路線，規劃出《好森音》體驗，抵達雲海倏忽即逝的二萬坪站，眾人巡著指引鑽進黑森林，這裡有場小型森林音樂演奏，這次記者欣賞到台灣知名交響樂團帶來大、中、小提琴演奏，在幽靜的森林中，聆聽韋瓦第的《四季》從春到冬之篇章，餘音繞樑整座森林，撼動人心。雄獅旅遊表示，曲目、地點會因季節做變換，也有機會聽到中式曲目。

▲二萬坪站安排一場小型音樂演奏，在幽靜的森林中，聆聽韋瓦第的《四季》從春到冬之篇章，餘音繞樑整座森林，撼動人心。（圖／記者彭懷玉攝）

而奮起湖往北門的下行路線，選在阿里山高山茶海拔起點-水社寮或梨園寮站，設計專屬林間茶席活動，安排《森品茗》品茶體驗，一次品嘗不同高山茶茶種，搭配琴聲及茶師專業講解，身心靈都能徜徉茶香中。

▲阿里山高山茶海拔起點-水社寮或梨園寮站，設計專屬林間茶席活動，安排《森品茗》品茶體驗，一次品嘗不同高山茶茶種。（圖／記者彭懷玉攝）

8月初開賣第四季行程

雄獅旅遊國旅暨入境總經理王岳聰表示，阿里山林鐵從30米的平地，一路駛向2450米的祝山車站，全程坐林鐵要將近5小時，為給旅客更好體驗，將山下、山腰、山頂做整合，採取分段搭乘及販賣，包含停靠阿里山園區內的祝山、二萬坪外，在前往十字路的緩行路段，可沿路欣賞竹林及豐富林相；更獨家停靠「第三觀景台」盡情俯瞰嘉南平原；樟腦寮站則安排觀賞鐵路特殊工法。

▲雄獅旅遊國旅暨入境總經理王岳聰表示，希望將台灣鐵道觀光推向國際。（圖／記者彭懷玉攝）

實際上，福森號7月28日正式啟航，相關遊程7月3日上午11點開賣後，不到一小時，1350個名額就銷售一空，業者透露，目前已釋出零星座位，10月到12月的遊程預計在8月初正式開賣，總共會有3600個位子。

▲▼阿里山林鐵「福森號」2日遊行程9,999元起、3日遊14,999元起。（圖／記者彭懷玉攝）





旅客若想搭乘最新的檜木列車，2日遊行程9,999元起、3日遊14,999元起，山腳下安排入住嘉義福容voco酒店，山腰入住阿里山英迪格酒店，山上園區內則是阿里山賓館等五星等級飯店。

▲▼嘉義福容voco酒店能住到全館僅22間的面阿里山客房；山腰入住阿里山英迪格酒店豪華精品房。（圖／記者彭懷玉攝）