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媽祖進香結緣品　山腳傳奇土鳳梨酥淡季衝出驚人銷量

▲「山腳傳奇」土鳳梨酥的定位，從高價伴手禮到平民點心，用在地的土鳳梨，打造媽祖遶境最熱門的蛋塔鳳梨酥。（圖／記者林挺弘攝）

▲「山腳傳奇」土鳳梨酥的定位，從高價伴手禮到平民點心，用在地的土鳳梨，打造媽祖遶境最熱門的蛋塔鳳梨酥。（圖／記者林挺弘攝）

記者潘姿吟／專題報導

盛夏將至，彰化縣社頭鄉山腳路迎來了台灣土鳳梨的豐收季節。農民們忙碌地將鮮甜的土鳳梨運往榮貴糕餅店。這家老店堅持向當地農民收購新鮮土鳳梨，親自熬製餡料，確保每一顆鳳梨酥都蘊含著山腳路的陽光與土地氣息。榮貴餅行不僅是一間普通的糕餅店，更是承載著傳統與創新故事的地方。

山腳路，顧名思義是沿著山腳下延伸的一條道路，起自彰化市，經過花壇、大村至員林，再向南通往社頭、田中、二水。這條路曾是山區居民的重要聯外通道，也是八卦山盛產的鳳梨、楊桃、荔枝、龍眼等水果銷往外地的主要路線。

▲▼鳳梨酥,九宮格鳳梨酥,山腳傳奇。（圖／記者潘姿吟攝）

▲八卦山東、西兩面的土質完全不同，南投縣主要為紅土，彰化縣主要為礫石土，兩邊種出的鳳梨滋味不盡相同。（圖／記者潘姿吟攝）

在社頭鄉的山腳路段，鳳梨田散佈在石礫遍布的山坡地上。這裡出產的鳳梨肉質細緻，兼具「酸、甘、甜」的傳統風味，使「山腳鳳梨」聲名遠播。這片土地的特殊性源於一場意外：早年的八七水災將山上的大量石礫沖刷下來，與原本肥沃的黑土混合，形成了獨特的石礫砂質土。這種土壤排水性佳，加上充足日照，孕育出山腳土鳳梨獨特的口感與香氣。

榮貴餅行位於這條八卦山緣的農業交通要道上，佇立超過50年。過去，榮貴主要經營傳統的結婚喜餅，見證了無數當地居民的喜慶時刻。

時光飛逝，第一代老先生的三個兒子各自獨立經營。其中最小的兒子蕭益能，屢思轉型突破，欲走出不同的路。約莫15年前，適逢八卦山麓的微熱山丘帶動土鳳梨酥的熱潮，當地形成土鳳梨酥的產業聚落。一夕間，國人意識到除了傳統以冬瓜製餡的鳳梨酥外，還有一種粗纖維、帶酸味的土鳳梨酥。

製作鳳梨酥本就是榮貴餅行的專長。蕭益能敏銳地察覺到市場的變化，毅然決定將事業重心轉向生產鳳梨酥。他同樣精選八卦山的土鳳梨作為餡料，賦予產品地方特色的名稱「山腳傳奇」土鳳梨酥。這個看似簡單的決定，卻蘊含著深遠的智慧。

▲▼鳳梨酥,九宮格鳳梨酥,山腳傳奇。（圖／記者潘姿吟攝）

▲榮貴老餅店轉型成功，土鳳梨酥熱銷，鳳梨的產季期間，每天至少收購1,000台斤的土鳳梨，為當地鳳梨農開闢新的銷售管道。（圖／記者潘姿吟攝）

從荒廢到優勢：保存純正土鳳梨的山腳路

事實上，土鳳梨酥的銷售熱點主要集中在八卦山脈東面沿線的南投縣，「但當地主要種植的是台農17號金鑽鳳梨，嚴格來說並不是土鳳梨。反而是彰化縣山腳路一帶，保存了純正的台農2號和3號土鳳梨品種。」彰化縣社頭鄉朝興村村長蕭家鏞道出了其中的玄機。

這個故事可以追溯到日治時期，當時日本人將鳳梨種植技術引進台灣，並建立大量鳳梨罐頭工廠。戰後，這一產業繼續蓬勃發展，到了1970年代，台灣鳳梨罐頭的出口量登上世界之巔，，為國家帶來可觀的外匯收入。

然而，隨著全球化浪潮和其他國家鳳梨產業的崛起，台灣鳳梨罐頭產業沒落，許多土鳳梨田荒廢，轉而種植其他經濟作物。意料之外的轉機悄然浮現，這些被遺忘的土地成為珍貴的基因庫，保存了台農2號和3號土鳳梨品種，這反而成為了彰化縣社頭鄉山腳路一代的優勢。

▲▼鳳梨酥-山腳傳奇。（記者林挺弘攝） ▲▼山腳傳奇的鳳梨酥，有別於常見的長條型土鳳梨酥，他的鳳梨酥呈蛋塔杯形的「巧食版」，外形討喜。（圖／記者林挺弘攝）

▲山腳傳奇的鳳梨酥，有別於常見的長條型土鳳梨酥，他的鳳梨酥呈蛋塔杯形的「巧食版」，外形討喜。（圖／記者林挺弘攝）

關鍵策略：價格親民的巧食版土鳳梨酥

蕭益能憑藉機械背景，簡化生產線，專注於製作高品質的鳳梨酥。考慮到榮貴餅行位於八卦山山腳下，不在山上的產業聚落內，且地處偏僻，很少有遊客光顧，因此他將土鳳梨酥的重量減半，每個只賣12元，讓消費者覺得小巧容易入口且物超所值。除了價格優勢，他還在產品設計上下足了功夫，有別於常見的長條型土鳳梨酥，他的鳳梨酥呈蛋塔杯形的「巧食版」，外形討喜。

「山腳傳奇」的土鳳梨酥，體積嬌小、售價親民，讓鳳梨酥從高貴的伴手禮，轉變為平民百姓的日常點心。每到初一十五，許多在地居民會購買鳳梨酥祭拜，有些安親班或家長買來當作孩子的早餐或課間點心。

不僅止於此，還意外地為榮貴帶來了意想不到的機遇。近年來，每每到3至4月的白沙屯媽祖進香期間，信眾大量購買「山腳傳奇」土鳳梨酥作為結緣品，「今年甚至有不少人一次買了6000顆奉獻！」這不僅為淡季期間帶來可觀的銷量，更讓品牌在信眾間口耳相傳，擴大了知名度。

▲親民策略果然奏效，「山腳傳奇」成為遊客八卦山土鳳梨酥之旅的其中一個朝聖地。（圖／記者潘姿吟攝）

▲親民策略果然奏效，「山腳傳奇」成為遊客八卦山土鳳梨酥之旅的其中一個朝聖地。（圖／記者潘姿吟攝）▼在榮貴的門市裡，總能看到溫馨的畫面。有遊客全家大小坐在店裡，一邊品茗一邊悠閒享用鳳梨酥。（圖／記者林挺弘攝）▼在榮貴的門市裡，總能看到溫馨的畫面。有遊客全家大小坐在店裡，一邊品茗一邊悠閒享用鳳梨酥。（圖／記者林挺弘攝）

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