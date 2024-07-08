捷克大城小鎮風采　奧地利雙城音樂藝術巡禮

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

奧地利與捷克是許多旅人的夢想天堂，這裡有輝煌的建築、迷人的音樂、如畫的美景、曠世的電影與戲劇，更有美食佳餚與街頭藝人的即興表演與藝術創作，讓旅程時時刻刻都精彩。

▲造訪奧地利音樂之都，可搭長榮直飛維也納。（圖／鳳凰旅遊）

位於多瑙河畔的奧地利首都維也納，自古以來就是歐洲歷史重心，是全世界人們心中的音樂之都。乘車行於維也納環城大道，可以欣賞兩旁的維也納大學、城堡劇院、感恩教堂、國會、市政廳等繁華建築。拜訪熊布朗皇宮、霍夫堡皇宮、貝維第爾宮，絕對不能來去匆匆，要細細欣賞華麗建築與背後的故事。

維也納的下午茶，一定要品嚐受歡迎的薩荷SACHER蛋糕；晚餐則不容錯過有三百年歷史的百年皇家地窖餐廳，餐廳本身為一座巴洛克建築地標，莫札特、海頓、舒伯特都曾是座上賓。

▲薩爾茲堡的米拉貝爾宮花園，走進電影《真善美》場景。（圖／鳳凰旅遊）

轉往薩爾斯堡，這個集優美街道、阿爾卑斯自然風景與音樂文化於一身的古都，一直是全世界遊客嚮往之地。

散步米拉貝爾宮花園，精心設計的歐式庭園及雕像造景，是電影《真善美》的拍攝場景之一；莫札特廣場上，紀念雕像為旅人最愛的取景畫面。蓋特萊德街兩旁，商家掛滿精緻的鍛鐵招牌，瀰漫濃厚中世紀氣息，而蓋特萊德街9號的莫札特之家，正是音樂神童莫札特的出生地，每年有無數旅客前來朝聖。

▲奧地利哈斯達特湖畔小鎮美的像一幅畫。（圖／鳳凰旅遊）

欣賞奧地利的湖光山色，一定要到名列世界文化遺產的湖畔小鎮～哈斯達特。依山傍水的哈斯達特，秀麗湖面宛如水晶般晶瑩剔透，而穿梭湖面的小船，劃破粼粼波光，讓大自然的魅力色彩自然散發，如詩如畫景緻讓旅客流連忘返。來到這裡，一定要確認手機或照相機充飽電，如果不能拍照的話會遺憾一輩子！

▲古老的天文鐘是布拉格老城廣場最經典的地標。（圖／鳳凰旅遊）

遊賞捷克的訣竅，就是走訪經典大城小鎮！有百塔之城美名的布拉格，是捷克的首都，漫步其間彷彿進入時光隧道，舊城廣場上有令人目不暇給的各式建築，泰恩教堂的雙塔則是廣場上的焦點，除此，還有雄偉的火藥塔、新藝術風格的市民會館。

人氣的舊市政廳，牆上整點報時的天文古鐘最受遊客歡迎，登上市政廳塔，居高臨下將布拉格的美景一覽無遺。還能乘著伏爾他瓦河遊船，或是搭上布拉格電車，感受當地生活氣息。

▲黃金小巷是布拉格名氣最大的一條小巷。（圖／鳳凰旅遊）

布拉格另一個必訪的古堡區，有腹地廣大的教堂、宮殿及庭園，雖歷經千年歲月洗禮，亦不改原有風采。而昔時王室加冕及長眠之所的聖維特教堂，高聳的哥德式建築、細緻的玫瑰花窗及彩繪玻璃皆令人嘆為觀止。如童話般的黃金小巷，在旅遊旺季時則是萬人空巷，大家都想來見識這繽紛的小巷，同時感受卡夫卡的迷人文采。目前華航有直飛布拉格的航班，十分方便。

▲世界文化遺產庫倫洛夫是捷克當地心中最美景點。（圖／鳳凰旅遊）

捷克知名的庫倫諾夫古城，也是聯合國教科文組織世界文化遺產，古堡建築、青石街道、紅瓦房舍，城區被伏爾塔瓦河環繞，散發出濃濃的中古氣息。來到庫倫諾夫古城，白天欣賞建築與自然美景，晚間可以換穿中古世紀的傳統服飾出席晚宴，除了享受美食佳餚，同時也融入當地的人文風情。

推薦行程：

經典奧捷～波希米亞風情10天(五星四晚、中世紀晚宴、維也納下午茶)

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特色亮點：

★嚴選四晚五星旅館，布拉格、維也納等世紀名城更連續住宿二晚。

★精選風味餐：捷克百年地窖餐廳、中古世紀晚宴、波希米亞風味餐、溫泉風味料理、維也納皇家百年酒窖、奧地利鄉村菜，維也納下午茶

★精心安排：薩爾茲堡鹽洞探秘之旅、世界遺產庫倫洛夫、溫泉小鎮卡洛威瓦麗、三面環湖黛絲小鎮。

★搭乘華航／長榮直飛航班前往

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