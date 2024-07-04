科博館鳳凰谷鳥園水保嘉年華7／6開跑　避暑賞鳥學防災一舉三得

▲科博館攜手農村水保署、NCDR規劃一系列精彩活動，7月6日在鳳凰谷鳥園生態園區舉辦「水保報你災 生態齊步走」嘉年華暖場。（圖／國立自然科學博物館提供）

記者高堂堯／南投報導

國立自然科學博物館於暑假初始的7月6日，在鳳凰谷鳥園生態園區舉辦「2024水保生態探索體驗站」和「水保報你災‧生態齊步走」嘉年華暖場活動：安排「草莓派對」帶來的氣球表演、水保闖關市集、導覽解說及自主學習互動站等豐富活動，完成指定任務還可兌換限量紀念品及小禮物，歡迎遊客前往避暑、賞鳥、輕鬆學知識。

當天為科博館攜手農村水保署、國家災害防救科技中心（NCDR）規劃一系列精彩活動之一，科博館館長焦傳金表示，今年鳳凰谷鳥園還結合《地滑防衛戰-鳥園地滑區的故事特展》、《森林藝術畫廊-鳳凰國小畫展》與全新推出的「水土保持及防災解說步道」，盼藉由靜態展示、動態體驗等多元形式寓教於樂，帶大小朋友認識生態保育、水土保持，也響應聯合國永續發展目標（SDGs）。

▲「水土保持及防災解說步道」讓觀眾運用學習地圖及特色解說板，自主學習水保及生態相關知識。（圖／國立自然科學博物館提供）

「水保生態探索體驗站」每週末由大專見習生、鳳凰國小迷你解說員引導觀眾探索闖關，活動至8月18日，共有14場；期間民眾可至市集服務站領取主題闖關卡及學習單，邊逛園區、邊解任務，還有機會獲得限量紀念品及精美小禮物。

▲《森林藝術畫廊-鳳凰國小畫展》沿著旅客中心旁的森林步道展出73幅作品。（圖／國立自然科學博物館提供）

《地滑防衛戰-鳥園地滑區的故事特展》則於園區多功能教室，講述經歷921地震、桃芝颱風、69水災故事及實用防災方法，策展團隊特別邀請在地鹿谷鄉和雅村防災社區分享組織過程與演練經驗；新建「水土保持及防災解說步道」也呼應特展主題，讓觀眾運用學習地圖及特色解說板，搭配「69水災後海鳥籠」遺跡解說展示、實地觀察「地質監測系統」運作，自主學習水保及生態相關知識，展覽中亦介紹NCDR開發的「落雨小幫手APP」監測工具，提醒民眾在日常中防患未然。

此外，在地的「鳳凰谷鳥園之友」鳳凰國小也共同推出《森林藝術畫廊-鳳凰國小畫展》，沿著旅客中心旁的森林步道展出73幅農村、鄉土、食農、生態等主題作品，透過繽紛童趣的筆觸呈現自然森林景觀、藝術魅力，還有《博物繪-浙江自然博物院典藏展》、「Muse大玩家環遊知識島集章」等內容也值得一看，詳情請見鳳凰谷鳥園生態園區官網及臉書：官方網站：https://www.nmns.edu.tw/park_fhk/，臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/fonghuanggu/。