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直擊／阿里山林鐵「福森號」7／28首航！質感車廂、路線亮點搶先看

▲福森號將於7/28正式啟航奮起湖至阿里山。（圖／記者彭懷玉攝）

▲福森號將於7/28正式啟航奮起湖至阿里山。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／嘉義報導

又多一輛新列車準備朝聖！在雄獅旅遊與林業及自然保育署林鐵處規劃下，有「移動美術館」之稱的「福森號」將於7月28日正式啟航，帶旅客深入秘境小站「多林」、獨家停靠「第三觀景台」俯瞰嘉南平原，以鳴日號水準打造的質感車廂，主打精緻服務、森林餐桌體驗，包括品嚐阿里山英迪格酒店客製便當、桌邊服務等，以下為最新列車福森號車廂介紹及遊程亮點。

▲福森號將於7/28正式啟航奮起湖至阿里山。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼福森號Formosensis採用大片檜木板材打造，一踏上車廂，會聞到天然紅檜與台灣扁柏的特殊香氣。（圖／記者彭懷玉攝）

▲福森號將於7/28正式啟航奮起湖至阿里山。（圖／記者彭懷玉攝）

福森號車廂
由於福森號Formosensis採用大片檜木板材打造，一踏上車廂，會聞到天然紅檜與台灣扁柏的特殊香氣，外觀為黑色窗框綴以紅色線條，165公分寬的觀景窗，可將戶外綠意風景盡收眼底。而古典小壁燈、弧形天花板，再加上黑色鐵件拱門，交織出復古溫潤的典雅氛圍。

▲福森號將於7/28正式啟航奮起湖至阿里山。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼165公分寬的觀景窗，可將戶外綠意風景盡收眼底；而古典小壁燈、弧形天花板，再加上黑色鐵件拱門，交織出復古溫潤的典雅氛圍。（圖／記者彭懷玉攝）

▲福森號將於7/28正式啟航奮起湖至阿里山。（圖／記者彭懷玉攝）

此外，首創台灣火車上的數位畫框，每節車廂均配置17吋擬真藝術螢幕，精選輪播阿里山美景及嘉義畫家陳澄波作品。不只如此，福森號車廂選用英國進口天然牛皮人體工學座椅，是全台火車唯一，更引進航空級廁所等先進設備，在硬體方面十分講究。

▲福森號將於7/28正式啟航奮起湖至阿里山。（圖／記者彭懷玉攝）

▲首創台灣火車上的數位畫框，每節車廂均配置17吋擬真藝術螢幕，精選輪播阿里山美景及嘉義畫家陳澄波作品。（圖／記者彭懷玉攝）

▲福森號將於7/28正式啟航奮起湖至阿里山。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼福森號行李架；座位下方有隱藏版的掛鉤，可以掛包包。（圖／記者彭懷玉攝）

▲福森號將於7/28正式啟航奮起湖至阿里山。（圖／記者彭懷玉攝）

四大主題路線規劃特色
為實踐「移動美術館」概念，雄獅旅遊依照不同路線透過「森好食、森林癒、好森音、森品茗」規劃出四大主題。《森好食》從北門站到十字路路段，特別停留秘境「多林站」，享用由阿里山英迪格酒店為福森號客製，以「丰采」為名的九宮格木質便當，將林鐵沿途「文化、風景、寶藏」作為菜色主軸，如「原木燒烤鹽豬肉」、「柳松菇拌龍鬚」。

▲福森號將於7/28正式啟航奮起湖至阿里山。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「多林站」享用由阿里山英迪格酒店為福森號客製九宮格木質便當；並邀薰衣草森林協助開發車上輕食，結合森林、自然等意象，以獨特的手工點心，搭配在地茶、愛玉、咖啡等飲品。（圖／記者彭懷玉攝）

▲福森號將於7/28正式啟航奮起湖至阿里山。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，為搭配福森號各段體驗主題，邀請薰衣草森林協助開發車上輕食，結合森林、自然等意象，以獨特的手工點心，搭配在地茶、愛玉、咖啡等飲品，猶如展開一場移動藝術饗宴。

▲福森號將於7/28正式啟航奮起湖至阿里山。（圖／記者彭懷玉攝）

▲阿里山高山茶海拔起點-水社寮或梨園寮站，安排《森品茗》品茶體驗。（圖／記者彭懷玉攝）

《森林癒》從十字路往祝山站、阿里山，讓旅客在高山巨木群環繞下，聆聽現場悠揚樂曲，緩緩進入森林療癒情境，並藉由導覽老師解說，透過觸覺、嗅覺、聽覺等五感療癒，使身心沉浸在大自然芬多精洗禮；《好森音》體驗是阿里山往奮起湖之路線，選在二萬坪的黑森林舉辦小型森林音樂演奏。而奮起湖往北門的下行路線，選在阿里山高山茶海拔起點-水社寮或梨園寮站，設計專屬林間茶席活動，安排《森品茗》品茶體驗，一次品嘗不同高山茶茶種，搭配琴聲及茶師專業講解，身心靈都能悠然徜徉茶香中。

停靠導覽特色站點
福森號沿途停靠導覽許多特色站點，除了阿里山園區內的祝山、二萬坪外，在前往十字路的緩行路段，可沿路欣賞仙境般的竹林及豐富林相；更獨家停靠「第三觀景台」盡情俯瞰嘉南平原；樟腦寮站則安排觀賞鐵路特殊工法。團體行程在山下可入住嘉義福容voco酒店，安排入住能遠眺阿里山山脈的高級兩大床房型，山腰入住阿里山英迪格酒店，山上園區內則是阿里山賓館等五星等級飯店，兩天一夜9,999元起。

▲嘉義福容voco酒店,嘉義福容voco酒店高級兩大床房型,嘉義福容voco酒店32樓高空玻璃步道。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼嘉義福容voco酒店6月27日甫開幕，福森號專案安排入住能遠眺阿里山山脈的高級兩大床房型；32樓高空玻璃步道挑戰膽量。（圖／記者彭懷玉攝）

▲嘉義福容voco酒店,嘉義福容voco酒店高級兩大床房型,嘉義福容voco酒店32樓高空玻璃步道。（圖／記者彭懷玉攝）

雄獅旅遊國旅暨入境總經理王岳聰表示，繼推出鳴日號、藍皮解憂號、鳴日廚房、兩鐵列車後，福森號是林鐵中最頂級的觀光列車，未來配合特殊節日，還有機會看到福森號與蒸汽火車頭合體的經典畫面。

補充前情提要
歷經2009年莫拉克颱風、2015年杜鵑颱風，阿里山林鐵中斷長達15年，在林業署與林鐵及文資處的努力修復下，7月6日將全線通車，除了舊列車改造的栩悅號，耗時三年，全新打造的檜木列車福森號，將於7月28日迎來首航，兩天一夜遊程入住新飯店嘉義福容voco酒店、阿里山英迪格酒店，售價9,999元起，相關遊程今（3日）正式開賣。

關鍵字： 嘉義旅遊 台灣特色 阿里山旅遊 雄獅旅遊 福森號 鐵道旅遊

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