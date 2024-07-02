台南15個玩水景點懶人包！免費玩鳳梨溜滑梯　毛小孩也有水樂園

▲山上花園水道博物館戲水池。（圖／山上花園水道博物館提供）

記者蔡玟君／綜合報導

天氣越來越熱，許多玩水設施也陸續開放。台南市政府就推薦全市15個免費與收費的玩水景點，從市區到近山、海線都有，甚至還有毛小孩專屬戲水樂園，讓民眾都能度過涼快夏日。

近山區戲水景點

1.大潭埤旺萊公園戲水池（免費）

位於關廟的大潭埤旺萊公園，入口處吸睛的鳳梨裝置藝術是明顯的地標，夏天公園內最受歡迎的莫過於「遮陽棚」的戲水池，此處開放時間為7、8月的每周六、日，9:00至16:00開放，除了玩水之外，這裡還有一個鳳梨造型特色溜滑梯，是暑假溜小孩的好去處。

2.森•呼吸 Jorona Park 寵物休閒廣場（收費）

關廟的「森•呼吸 Jorona Park 寵物休閒廣場」是專為毛小孩打造的戲水樂園，園區內有大型戲水池、大片草地及寵物溜滑梯等多項寵物遊具，若是擔心毛小孩怕水的飼主也可以租用寵物救生衣，非常貼心。

3.山上花園水道博物館戲水區（收費）

這裡的前身是「台南水道」，保留完整日治時期淨輸水系統，也保有獨特的建築景觀，館區內多項設備被列為國定古蹟之外也成為熱門網紅打卡點，另外還有戲水區供小孩玩水消暑，開放時間為9:30至17:30 (16:30停止入園)，每周三休館。

▲烏山頭水庫親水公園。（圖／烏山頭水庫提供）

4.烏山頭水庫親水公園（收費）

烏山頭水庫風景區夏季有親水公園，園區內規劃為南洋風味景觀，開放時間為週四到周日9:00至17:00，每周一、二、三固定清理水池不開放，遇國定假日則順延清洗，另外憑國立台灣歷史博物館、憑左鎮化石園區或臺南山上花園水道博物館的票根，還可享有入園門票優惠。

5.隆田chacha文化資產教育園區（收費）

園區內將倉庫空間打造為「嘉南大圳」相關主題的互動學習空間，並在園區中打造迷你渠道引入嘉南大圳的灌溉水，讓入園遊客於炎炎夏日可以讓小朋友在渠道內玩水清涼一下，也提醒遊客此地是灌溉用水，也請遊客遵守園方規定，一同維護灌溉水源、水質。

6.南園花園休閒農場台灣島親水區（收費）

位於柳營市區，以保持自然生態為原則，活用大自然的原始景觀及農村田園文化資源，園區內的「台灣島親水區」是以台灣全島縮小建造，島旁圍繞的水域代表台灣海峽及太平洋，小朋友可以在水域上使用竹竿撐小竹筏，並利用竹筏上的幫浦和朋友打水仗。

▲頑皮世界野生動物園綠洲水樂園。（圖／頑皮世紀野生動物園提供）

濱海區戲水景點

1.七股「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」（收費）

體驗在沁涼海水中挖蛤仔的樂趣，為台南七股海鮮節系列活動最受歡迎的親子活動，今年將於7/6、7及7/20、21舉辦，共計4場次，並首次採收費辦理，每人50元報名費，每天限量3500人下水體驗，即日起開放網路報名，想體驗的民眾一定不要錯過。

2.台南親海小學堂 繽紛夏日FUN水漾（收費）

台南市政府規劃不同親水活動，在近岸海域、河港、埤塘都有不同的趣味，體驗的項目有SUP（立式划槳）、龍舟板及獨木舟，共有4個場次，7/6-7/7月津港親水公園、7/13-7/14 天鵝湖公園、7/27-7/28大潭埤旺萊公園、8/4-8/5四鯤鯓碼頭，每場次從11:00~16:00，每梯次50分鐘，共4梯次，名額有限。

3.頑皮世界野生動物園水樂園（收費）

頑皮世界野生動物園的水樂園從即日起至9月1日為止天天開放，每天入園時間為09:00至17:00，此區水深達50公分，未滿110公分者不得入池使用，另因安全考量，未滿2歲幼童禁止進入水池，2-8歲兒童須由家長陪同使用各項區域設施。

4.蕭壟文化園區親水公園（免費）

蕭壟文化園區一直是溜小孩的好選擇，除了有兒童圖書館、兒童美術館、藝術健身房等設施外，暑假還有「親水公園」可以涼一「夏」，7月開放時間為每周六、日，一天各2場，14:30至15:00及15:30至16:00，園區旁還有台糖冷飲部可以吃冰。

▲正統鹿耳門聖母廟廟徽噴水池。（圖／正統鹿耳門聖母廟提供）

5.正統鹿耳門聖母廟「廟徽親子園區」

號稱台版紫禁城的聖母廟再添新設施，占地破千坪的「親水公園園區」，已正式啟用，吸睛的太極圖案噴水池是一大亮點，每天16:00至18:00到整點噴水20分鐘，帶小朋友到聖母廟除了祈福求平安，還可以玩水涼快一下！

▲雙春濱海遊憩區(愛莊園)兒童戲水區。（圖／愛莊園提供）

6.雙春濱海遊憩區愛莊園（收費）

位於北門區的雙春濱海遊憩區(愛莊園)，園區內除了有紅樹林濱海生態園區、5公里長的金黃沙海灘，與兩條紅樹林生態步道，步道內林蔭濃，還可近距離觀察紅樹林生態，也可搭乘娛樂漁筏及住宿白色星空帳，炎炎夏季還有兒童戲水池於每年5~10月假日開放，入園後戲水池不另收費，水深約20~30公分，適合全家大小安排2天一夜到此一遊。

市區戲水場域

1.台南市議會前噴水池（免費）

台南市議會前噴水池也相當受歡迎，是市區孩童消暑的好地方，每天16:00至20:00開放，因戲水場地容易濕滑，建議家長陪同兒童前往。

2.民治市政中心水舞區及戲水池（免費）

新營民治市政中心的水舞區表演，平日共有5場(每次約10分鐘)分別於10:00、15:00、19:00、20:00、21:00演出；假日有8場(每次約10分鐘)分別於9:00、10:00、15:00、16:00、17:00、19:00、20:00、21:00演出，水舞演出搭配音樂，夜間還有燈光效果，呈現晝夜不同感覺，另外戲水區因今年水情穩定預計將於7月份開放。

3.河樂廣場（免費）

位於台南中西區的河樂廣場自啟用以來每每成為市區民眾消暑好去處，為原中國城舊址，曾是台南重要的商圈之一，經拆除後改建為親水公園，也有沖洗設施，開園時間為9:00至22:00，最晚入園時間為21:30。