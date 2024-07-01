2千坪水樂園開了！全民「只要299元」爽玩　限時快衝

▲小人國主題樂園推出快閃優惠，限定10天登場，只要在活動期間下午2點後入園，全民皆可享優惠票價299元。（圖／小人國主題樂園提供）

記者周姈姈／綜合報導

覺得一早或中午玩水太熱了嗎？有樂園推出快閃優惠，限定10天登場，只要在下午2點以後入園，全民通通可享優惠票價299元，一票無限爽玩水陸設施，包含近日才開放的2000坪水樂園，趕快揪親朋好友一起來玩水渡過炎炎夏日。

小人國主題樂園推出快閃門票優惠，限定今（1）日至7月5日以及7月8日至7月12日共10天登場，只要在活動期間下午2點後入園，不分男女老少通通可享超殺優惠票價299元（原價1050元，未滿3歲憑健保卡免費入園），一票暢玩水陸雙樂園。

小人國主題樂園打造佔地超過2000坪的「WOW轟浪水樂園」，即日起開放至9月1日止，今年新增加「BOBO Republic啵啵共和國」氣墊滑梯，打造全新清涼的粉紅親水主題區，還有自由奔放的「飛天小馬」、粉紅「浪漫小屋」及美味「魔法蛋糕」。

不僅如此，水樂園裡還有超大噴泉迷宮滑水道「瘋狂實驗室」、戲水域「升級版2.0大雷雨」、掀起滔天巨浪的「尼羅灘」以及最受歡迎的水上雲霄飛車「轟浪」。

▲六福水樂園共有12項水上設施。（圖／六福水樂園提供）

另一間「六福水樂園」自即日起至9月8日開園，活動期間只要穿著比基尼／三角泳褲／藍白拖（顏色不限，藍白夾腳拖也適用），或是男生們勇敢秀出4到6塊腹肌，通通可享水樂園優惠票價399元；下午1點後來玩水也只要399元；另外，還有肚臍自由日活動，只要穿著露肚臍裝，即可享水陸雙樂園優惠票價899元。

鄉親們也有好康！凡設籍桃竹苗的鄉親（或身分證 H、J、O、K 者），成人出示身分證，學幼童出示健保卡＋戶口名簿，玩水樂園更便宜，只要299元。