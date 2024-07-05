3間巴黎奢華酒店！塞納河第一排景觀看奧運開幕　還能住凡爾賽宮

▲巴黎白馬莊園酒店擁有塞納河第一排風景。（圖／私享旅遊提供）

記者蔡玟君／綜合報導

2024巴黎奧運即將從7月26日登場，今年奧運從開幕式到場館選擇都有創新，利用現有建築或景觀成為賽事場館，《東森新媒體ETtoday》就整理出巴黎3間頂級奢華飯店，不僅在飯店內就能享受塞納河第一排風景、輕鬆欣賞開幕式，想前往比賽場地也只要不到10分鐘車程，地理位置超方便。

▲巴黎白馬莊園近期獲得《米其林星鑰》三星鑰殊榮。（圖／私享旅遊提供）

1.巴黎白馬莊園（Cheval Blanc Paris）

巴黎白馬莊園酒店於2021年開幕，是LV集團旗下的頂級奢華酒店，酒店建築以歷史悠久的莎瑪麗丹百貨改建，內部運用藝術雕刻、精美裝置藝術、多層次質地營造出質感氛圍，由於位處精華地段，可將巴黎著名地標艾菲爾鐵塔、塞納河盡收眼底，而塞納河也是今年奧運開幕式場地，入住的旅客不用人擠人，在飯店內就能欣賞。

而知名《米其林指南》今年首次推出飯店評鑑《米其林星鑰》，巴黎白馬莊園更獲得三星鑰最高殊榮；此外，酒店距離老佛爺百貨、拉法葉百貨只要不到10分鐘車程就能抵達，想要購物也超方便。

▲▼Dior巴黎蒙田總店結合藝廊、餐廳、下午茶還有套房可以入住。（圖／品牌提供）

2.Dior巴黎蒙田總店

位於巴黎蒙田大道30號的「Dior巴黎蒙田總店」，早已是巴黎代表地標之一，經過重新修繕後在2022年重新開放，結合藝廊、餐飲、高訂工坊、美妝保養、精品店、住宿等空間，吸引更多旅客造訪。

其中，館內規劃有「La Suite Dior套房」，一晚約2.5萬歐元（近新台幣88萬元），入住的旅客能獲得館內所有空間的鑰匙，包括總店打烊後包館購物、隨時走進藝廊，享受無人打擾，可慢慢品味每一件Dior經典服飾、配件、原始手稿等展品的樂趣，更可受邀參加巴黎時裝周。

此外，總店內設有餐廳與甜點店，旅客可在此享受精緻餐飲與下午茶；而Dior巴黎蒙田總店距離今年巴黎奧運比賽場地之一的戰神廣場只要10分鐘車程，想前往參觀、順遊艾菲爾鐵塔都很方便。

▲凡爾賽宮今年也是巴黎奧運賽事地點之一。（圖／翻攝自Château de Versailles臉書專頁）

▲Le Grand Contrôle酒店是凡爾賽宮史上第一座宮殿區飯店。（圖／翻攝自Le Grand Contrôle官網，© Renee Kemps）

3. Le Grand Contrôle

Le Grand Contrôle為凡爾賽宮史上第一座宮殿區的飯店，酒店僅14間客房，每間客房設計都不相同，入住的旅客更能獨享提早於對外開放前進入鏡廳，在空無一人的鏡廳中盡情拍照，凡爾賽宮也是今年巴黎奧運馬術／現代五項／殘障馬術賽事舉辦地。

此外，現在也有奢華訂製旅遊業者推出包下羅浮宮服務，讓旅客享受無人打擾時欣賞蒙娜麗莎畫像，以及羅浮宮豐富館藏，讓旅客擁有一場奢華、隱私感十足又備具尊榮的巴黎之旅。