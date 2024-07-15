虧損千萬打不倒！高吉良賣韓國飯捲度過疫情　今夏高女婿東山再起

▲鳳梨酥品牌「高女婿」創辦人高吉良。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

高吉良10年前創立的鳳梨酥品牌「高女婿」，從韓國市場紅回台灣，同時還進軍日本、韓國、香港及歐美地區。只是，2020年爆發的新冠疫情，直接重創高女婿，3年期間虧損金額達8位數，但他堅持守住這個品牌，斜槓賣起韓國飯捲維持生計。終於，今年夏天，「高女婿」東山再起。

▲高女婿品牌成立於2014年，是第一個在韓國販售鳳梨酥的台灣品牌。（圖／高女婿提供）

高女婿品牌成立於2014年，是第一個在韓國販售鳳梨酥的台灣品牌。隨後，高女婿迅速擴展，2015年在台灣成立首間實體店，並成功搶攻海外來台伴手禮市場。2016年，品牌與美國知名珍珠奶茶品牌BOBA GUYS聯名合作，知名度迅速提升至日本、韓國、香港及歐美地區。2017年，高女婿進軍美國市場，與好萊塢DC聯名生產全球唯一的正義聯盟鳳梨酥，進一步鞏固品牌在國際市場的地位。

▲2020年爆發的新冠疫情，直接重創高女婿營運。（圖／記者黃士原攝）

只是，2020年爆發的新冠疫情，直接重創高女婿營運。疫情期間，國際物流與稅金的問題嚴重影響了公司的營運，導致品牌陷入困境。高女婿創辦人高吉良表示，疫情期間，高女婿每月出貨量驟減，運費高昂且物流延誤，導致大量產品損壞，海外子公司也一間間收掉。他透露，疫情讓公司虧損金額達到8位數，並一度面臨無法支付員工薪資的困境。

龐大的虧損金額一度讓高吉良萌生放棄的念頭，但他不甘心多年經營的品牌就此消失，所以他決定借錢也要苦撐。如果鳳梨酥營運因為疫情而停擺，那就找別的生存方式，「我必須要活下去」，於是他在2022年創立韓式飯捲品牌「女王飯捲」，門市也改成用餐空間。

▲高吉良推出韓式飯捲品牌「女王飯捲」求生存。（圖／高女婿提供）

高吉良提到，前幾年的新冠疫情雖然改變了我們的生活及產業，但人活著總會吃飯，尤其是附近有許多辦公大樓，上班族也有用餐需求。至於選擇韓式飯捲，主要是因為韓式飯捲是他熟悉且簡單的韓國料理，而且岳母曾經在韓國開設24小時的飯捲店，等於有現成師傅可以請教。

由於疫情期間無法去韓國學藝，所以高吉良與老婆兩人透過視訊學做飯捲料理，再由老婆調整成她從小吃到大的味道。為了呈現道地韓式飯捲味道，鹽巴、醬與油醋等調味料都是從韓國進口。

▲為了賺錢，高吉良研發更多料理，包括辣炒年糕、冷麵、韓式拌飯等。（圖／高女婿提供）

只是飯捲單價並不高，收入只能勉強來付房租，為了賺錢，高吉良研發更多料理，包括辣炒年糕、冷麵、韓式拌飯等。幸運的是，愈來愈多人喜歡他的飯捲與韓式料理，除了受邀到各大企業的運動會、家庭日活動供應餐食，不少在台韓國人也來品嚐家鄉味，甚至韓國觀光公社還聘請他在旅展期間，在攤位提供免費試吃來拉抬人氣。

▲高吉良未放棄「高女婿」，今年夏天東山再起。（圖／高女婿提供）

在這2年的努力經營，原本只是維持生計的女王飯捲，都快變成高吉良的主業，但他仍未忘記「高女婿」鳳梨酥品牌。他觀察到觀光客開始回流，過去國際客戶也在詢問是否還能下訂，讓他決定東山再起。只是，現在大環境與疫情前大不相同，再加食材原料成本都持續上漲，必須以更靈活的方式重建品牌。

過去，高女婿鳳梨酥都是在台灣生產，再運到世界各地銷售，高吉良未來規劃在各國「在地生產」，把關鍵的內餡在台灣生產，以高溫殺茵真空包運送到他國，搭配當地取得比台灣便宜的麵粉、奶油和雞蛋，製作成本較低的鳳梨酥。

展望未來，高吉良希望持續藉由一顆小小的鳳梨酥，向世界推廣台灣的食品文化，讓更多國家的人知道台灣。

