法式點心技法融入台灣糕點！法朋李依錫賦予鳳梨酥、蛋黃酥新風貌

▲法朋烘焙甜點坊創辦人李依錫。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

被譽為甜點界「香奈兒」的「Le Ruban Pâtisserie 法朋烘焙甜點坊」，以季節限定的法式甜點擄獲廣大粉絲。近幾年，法朋開始結合台灣傳統元素，推出一系列中式糕點，如一盒難求的蛋黃酥、滷肉鹹蛋糕，以及今年初首度亮相的鳳梨酥，這些都融合了法式點心技法和傳統糕點，賦予全新的風貌和口感。

法朋烘焙甜點坊位於台北市大安住宅區，創辦人李依錫結合台灣農民種植的哈密瓜、芒果、無花果、草莓、地瓜等在地食材，再結合法式甜點技法，呈現出每個季節特有的美味甜點，像是7月登場的就是水蜜桃季，一系列充滿水蜜桃香氣的甜點正在熱賣中。

▲法朋端午節竹籃禮盒。（圖／記者黃士原攝）

李依錫力求在甜點中展現台灣的特色，除了使用台灣季節性農產品外，他還結合節慶習俗，法朋是首家在端午節推出以竹籃包裝法式甜點的店家。「我們利用端午節的傳統竹籃，搭配桂花和台灣檸檬等本土食材，創造出符合節慶送禮需求的點心。禮盒內有日式燒菓子、法式餅乾與點心。」這種創意不僅賦予傳統節慶新面貌，收禮的人也能感受到滿滿的心意。

▲法朋蛋黃酥已經是中秋節的人氣商品。（圖／法朋提供）

有了端午節竹籃包裝禮盒的成功經驗，李依錫認為不少人在中秋節應該吃膩了月餅，於是推出了中秋禮盒，內含各式點心餅乾及一顆蛋黃酥。沒想到這款法式派皮酥鬆、蛋黃柔軟帶Q的蛋黃酥大受歡迎，之後變成單一禮盒來銷售，成為每年中秋和農曆春節的熱銷商品，動作慢還搶不到。

▲今年法朋首度推出「香檸鳳梨酥」。（圖／記者黃士原攝）

繼蛋黃酥之後，今年法朋首度推出「香檸鳳梨酥」，更是將黃檸檬和鳳梨結合，賦予傳統鳳梨酥全新的風味。「傳統的鳳梨酥大多使用奶粉和酥油，口感較軟。而我們則用歐洲奶油和酥派的製作方式，讓外皮更具口感，並加入法式甜點的風味，讓整體更加豐富。」

然而，「香檸鳳梨酥」並非橫空出世，而是李依錫多年創作逐步演變的結果。他說，最初的想法是將台灣水果放進法式水果酥裡，有幾年與柯亞合作推出果物酥，將手作熬煮的果醬內餡搭配法朋的法式餅皮。今年則是首度將黃檸檬和鳳梨結合，「帶點花香的黃檸檬很適合鳳梨，二者相得益彰」，李依錫這麼說。

▲法式鳳梨酥。（圖／記者黃士原攝）

相較於聯名限定的「香檸鳳梨酥」，將法式點心融入台灣食材的「法式鳳梨酥」則是常賣款，李依錫說，它比較像是日本六花亭的蘭姆葡萄奶油夾心餅，內餡換成鳳梨夾心，並加入台灣人喜歡的鹹蛋黃（磨成粉），鹹甜之中帶點酸度。

除了蛋黃酥、鳳梨酥，法朋還與老牌台菜品牌「欣葉」展開了一系列的創新合作。這場合作的起源可以追溯到3、4年前，當時欣葉的顧問希望找尋新的想法和年輕的合作夥伴，於是找上了李依錫。

▲法朋還與老牌台菜品牌「欣葉」展開了一系列的創新合作，綠豆椪也是每年中秋人氣商品。（圖／法朋提供）

李依錫提到，合作的第一個提案是餅乾，但欣葉偏好台式傳統糕餅，不太喜歡法式奶油香氣，於是雙方開始思考如何將法式技術與台式口感結合，最終決定做鹹蛋糕，將欣葉董事長李秀英調配的干貝菜脯與肉燥，融合法朋特製的鬆軟青蔥蛋糕體。

接下來，他們又開始研發綠豆椪。李依錫表示，蛋黃酥大受歡迎後，他思考還有沒有別的商品可在中秋節販售，而在欣葉聯名鹹蛋糕成功後，他們決定用干貝菜脯與肉燥再創新產品——綠豆椪，調整前腿肉和後腿肉的比例，使產品具有滷肉風味且不會太乾。

▲成功推出欣葉聯名鹹蛋糕和綠豆椪後，李依錫持續思考下一步創新產品。（圖／記者黃士原攝）

成功推出欣葉聯名鹹蛋糕和綠豆椪後，李依錫正在思考下一步創新產品，希望能夠重新解構傳統產品並用法式手法呈現，「我現在還在測試中。」