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西西里島「陶爾米納」絕美山城！古劇院眺望最大活火山、海岸風光

▲義大利西西里陶爾米納 (Taormina) 小鎮,希臘劇院 (Greek Theater)。（圖／記者彭懷玉攝）

▲陶爾米納 (Taormina) 是一座位在海岸邊、峭壁上的度假小鎮。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／義大利報導

西西里島位於義大利南部，不只是義國最大區，也是地中海最大的島。其中，陶爾米納 (Taormina) 是一座位在海岸邊、峭壁上的度假小鎮，被《米其林旅遊指南》評為「三星級旅遊推薦」，最高處有「希臘劇院」，悠哉漫步街頭，彷彿置身一座活的美術館，新舊並陳的氣息，吸引各地旅人前往觀光。

▲義大利西西里陶爾米納 (Taormina) 小鎮,希臘劇院 (Greek Theater)。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「陶爾米納」沿途風光讓人眼睛為之一亮，開啟對地中海國度的無限想像。（圖／記者彭懷玉攝）

搭乘公主遊輪，從梅西納（Messina）港口下船後，巴士順著西西里島多山的東岸前進，沿途的海岸線風光讓人眼睛為之一亮，開啟對地中海國度的無限想像，約一小時車程，抵達海拔213公尺高的山城「陶爾米納」。

▲義大利西西里陶爾米納 (Taormina) 小鎮,希臘劇院 (Greek Theater)。（圖／記者彭懷玉攝）

▲下車到陶爾米納後，會先經過卡塔尼亞門，以及另外兩座城門。（圖／記者彭懷玉攝）

▲義大利西西里陶爾米納 (Taormina) 小鎮,希臘劇院 (Greek Theater)。（圖／記者彭懷玉攝）

▲四月九日廣場（Piazza IX Aprile）是陶爾米納知名的地標﹐廣場旁矗立著莊嚴的Chiesa di San Giuseppe教堂，一旁盡是陶爾米納湛藍海景。（圖／記者彭懷玉攝）

公元前400年，「陶爾米納」曾是希臘殖民地，公元前212年又歸給羅馬帝國管轄，因此蘊藏希臘和羅馬深厚的歷史遺跡。四月九日廣場（Piazza IX Aprile）是陶爾米納的地標﹐廣場旁矗立著莊嚴的Chiesa di San Giuseppe教堂，一旁盡是陶爾米納湛藍海景，街頭藝人、畫家更為此地增添無限活力。

▲義大利西西里陶爾米納 (Taormina) 小鎮,希臘劇院 (Greek Theater)。（圖／記者彭懷玉攝）

▲街頭藝人、畫家為此地增添無限活力。（圖／記者彭懷玉攝）

▲義大利西西里陶爾米納 (Taormina) 小鎮,希臘劇院 (Greek Theater)。（圖／記者彭懷玉攝）

▲陶爾米納大教堂廣場上，有座顯眼的巴洛克式噴泉，旁邊有座可愛的馬頭洗手台，吃完Gelato可以在此簡單清潔。（圖／記者彭懷玉攝）

▲義大利西西里陶爾米納 (Taormina) 小鎮,希臘劇院 (Greek Theater)。（圖／記者彭懷玉攝）

▲主要街道翁貝托一世大道 (Corso Umberto)，兩旁林立昔日的豪宅宅邸、商店和酒吧。（圖／記者彭懷玉攝）

步行是探索陶爾米納最直接的方式，無論是維托里奧·埃馬努埃萊廣場 (Piazza Vittorio Emanuele) ，或是主要街道翁貝托一世大道 (Corso Umberto)，兩旁林立昔日的豪宅宅邸、商店和酒吧，熙熙攘攘的人潮，已十分觀光化。

▲義大利西西里陶爾米納 (Taormina) 小鎮,希臘劇院 (Greek Theater)。（圖／記者彭懷玉攝）

▲處處可見花盆、陶器上的「摩爾人頭」有著淒美故事；就連《教父》電影、黑手黨、西西里的徽章，都被印製成襪子、圍裙、馬克杯、磁鐵、衣服等物販賣。（圖／記者彭懷玉攝）

▲義大利西西里陶爾米納 (Taormina) 小鎮,希臘劇院 (Greek Theater)。（圖／記者彭懷玉攝）

▲各式名牌店聚集大道兩側。（圖／記者彭懷玉攝）

縱然如此，置身其中能發現許多驚喜，像是處處可見花盆、陶器上的「摩爾人頭」有著淒美故事，就連《教父》電影、黑手黨、西西里的徽章，都被印製成襪子、圍裙、馬克杯、磁鐵、衣服等物販賣。比較特別的是，還會看到梅杜莎人頭圍繞著三隻彎曲的腳，意味西西里島的三個尖角，背景是西西里盛產的檸檬或其他鮮豔的配色，趣味的畫面雖令人莞爾一笑，此神話人物卻是守護西西里島的象徵。

▲義大利西西里陶爾米納「希臘劇院 (Greek Theater) 」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「古希臘劇院 (Greek Theater)」由公元前二世紀羅馬人所建，參觀門票成人12歐元、優待票6歐元。（圖／記者彭懷玉攝）

沿著大道漫步上行，最高處會抵達「古希臘劇院 (Greek Theater)」，由公元前二世紀羅馬人所建，劇院曾多次改變其用途，不只是戲劇的舞台，也做為角鬥士、猛獸角逐的圓形劇場。保存完好的希臘劇場，環形設計能讓劇場效果更加出色，時至今日，依然經常用來舉辦音樂會、舞蹈等表演，每年5-9月，陶爾米納電影節和陶爾米納藝術節會在此舉辦。

▲義大利西西里陶爾米納 (Taormina) 小鎮,希臘劇院 (Greek Theater)。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼環形設計能讓劇場效果更加出色，時至今日經常用來舉辦音樂會、舞蹈等表演；石柱刻畫紋路精美。（圖／記者彭懷玉攝）

▲義大利西西里陶爾米納 (Taormina) 小鎮,希臘劇院 (Greek Theater)。（圖／記者彭懷玉攝）

值得一提的是，海拔3,323公尺的埃特納火山（Mt. Etna），是歐洲最活躍的火山之一，希臘劇院不只吸引著熱愛歷史的旅人，還能窺見埃特納火山與海岸交織的壯麗景致。同時，斑駁的磚牆缺口和石柱，也是攝影迷不能錯過的取景點，宛如搭上時光機，穿梭到西元前的時代，美得令人回味無窮。

關鍵字： 歐洲旅遊 義大利旅遊 西西里島 國外特色 陶爾米納 公主遊輪 梅西納

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