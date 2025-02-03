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壽司郎漲價！極上鰻魚、黑鮪魚大腹每盤貴20元

▲壽司郎黑鮪魚大腹。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司郎黑鮪魚大腹調漲到100元。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

原物料成本持續上揚，去年底已有多家餐飲業者陸續漲價，台灣壽司郎日前在官網公布，1月24日起陸續調漲部分餐點價格，「極上鰻魚」和「黑鮪魚大腹」已先漲價20元，漲幅25%至33%，未來不排除繼續調整其他商品。

壽司郎日前在官網公告，因原物料、國際運輸等各項費用持續上漲，造成營運成本不斷增加、遠超負荷，為維護餐點品質與顧客體驗，自1月24日起將陸續調漲部分餐點價格，目前調整品項為極上鰻魚、黑鮪魚大腹，分別從60元、80元調漲到80元、100元，漲幅25%至33%。

壽司郎也表示，主要食材成本上漲已超過30%至40%，不排除還有其他品項會陸續調整價格。

▲小潘蛋糕坊預計在2月6日漲價。（圖／記者黃士原攝）

另外，新北市板橋的鳳梨酥人氣名店「小潘蛋糕坊」也預計在2月6日起全面調漲產品價格。裸裝系列，鳳梨酥單顆從18元漲到19元，鳳凰酥從19元漲到20元，蛋黃酥從40元漲到43元；單顆包裝系列，鳳梨酥從22元漲到23元，鳳凰酥從23元漲到24元，土鳳梨（桂圓）從35元漲到40元。

▲得正宣布漲價。（圖／記者蕭筠攝）

自台中起家的人氣手搖飲品牌「得正」發出最新「漲價公告」，表示即日起調整部分品項價格，包括香橙春烏龍、甘蔗春烏龍中杯從55漲至60元、鮮奶茶系列中杯也自55元調漲到60元。

關鍵字： 美食雲 漲價 壽司郎

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