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熱狗堡長達40公分　高雄80家人氣店家推「巨大化美食」搶客

▲高雄80家人氣店家推「巨大化美食」搶客。（圖／取自高雄旅遊網）

▲高雄80家人氣店家推「巨大化美食」搶客。（圖／取自高雄旅遊網）

記者黃士原／台北報導

高雄市政府今年邀請日本人氣IP「吉伊卡哇」擔任高雄冬日遊樂園主角，春節期間吸引大批人潮朝聖，全市80間店家也推出「巨大化」美食迎客，包括比臉大的虱目魚肚排及蚵仔煎、放大版經典蔥仔麵包、長達40公分熱狗堡等。

高雄市政府經發局配合高雄冬日遊樂園，推出「高雄美食一吉棒」活動，結合全市80間店家推出「巨大化在地美食」，包括超大碗公冰品、比臉大的虱目魚肚排及蚵仔煎、多人共享的芋頭冰桶、放大版經典蔥仔麵包、巨大野鰻握壽司、長達40公分熱狗堡等，店家資訊及商品可上高雄旅遊網查詢。

▲高雄80家人氣店家推「巨大化美食」搶客。（圖／取自高雄旅遊網）

▲放大版經典蔥仔麵包。（圖／取自高雄旅遊網）

▲高雄80家人氣店家推「巨大化美食」搶客。（圖／取自高雄旅遊網）

▲比臉大的虱目魚肚排。（圖／取自高雄旅遊網）

回南部過年的部落客傅先生與友人前往萬鍋燒踩點時，意外發現美食一吉棒串連計畫，本身就熱愛吃海鮮的他們立刻購買「高樓大蝦鍋燒麵」，每一碗加入半斤的蝦子讓他們大呼過癮。而高雄知名連鎖麵包品牌奧瑪烘焙則表示，活動成功吸引大量吉伊卡哇粉絲前來購買巨大化泡芙。

▲高樓大蝦鍋燒麵。（圖／取自高雄旅遊網）

▲高雄80家人氣店家推「巨大化美食」搶客。（圖／取自高雄旅遊網）

▲巨大瑪格麗特羅馬披薩。（圖／取自高雄旅遊網）

經發局表示，2月16日前，只要民眾帶著本次燈會主題IP相關周邊商品（娃娃、公仔、貼紙等），一起與合作店家的巨大化美食或3個巨型打卡點拍照，上傳IG限動並標註經發局帳號，每日將從打卡民眾抽出5名幸運兒，可獲得小可愛禮物包1份（內含高雄冬日遊樂園聯名一卡通與貼紙）。

關鍵字： 美食雲 高雄美食 巨大化美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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