沖繩最新「JUNGLIA叢林樂園」7／25開幕！設施細節、門票搶先看

▲沖繩最新「JUNGLIA叢林樂園」將於今年7月25日開幕。（圖／株式会社ジャパンエンターテイメント提供，下同）

記者蔡玟君／台北報導

沖繩首座大型主題樂園「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」確定將於今年7月25日開幕，園方也公布更詳細的園內遊樂設施與門票細節，《ETtoday新聞雲》就整理出這座最新樂園資訊，今年暑假計劃到日本旅遊，不妨將這處樂園列入行程中吧！

▲沖繩JUNGLIA叢林樂園約有13個東京巨蛋大。

▪︎JUNGLIA OKINAWA叢林樂園特色

位於沖繩北部、名列世界自然遺產中的「山原」地區，以豐富的自然資源聞名，JUNGLIA OKINAWA就結合在地山林元素，打造出能提供刺激、療癒、美食等多樣感受的叢林樂園，佔地約13個東京巨蛋大。

▲樂園門票採日本在地居民與海外遊客價格差異制。

▪︎樂園票價

樂園目前分為「一日票」與「SPA票」，並以日本居民、海外客做出門票價格區分，如大人一日票海外客為8800日圓（約新台幣1880元），日本居民為6930日圓（約新台幣1480元），一日票可使用樂園內所有設施；SPA票則純粹享受水療設施，海外客大人票為3080日圓（約新台幣630元），日本居民為2640日圓（約新台幣563元）。

▲樂園入口設計意象。

▪︎JUNGLIA OKINAWA必拍亮點

想要吸引遊客造訪，「好拍」絕對是必備元素，「樂園入口」和「無邊際展望台」未來都是樂園必拍亮點。樂園入口以沖繩多元化植木與巨樹為意象，設計出造型獨特的參天巨樹作為迎賓入口，周圍種上椰子樹、榕樹、火紅色莿桐，隨著季節不同還會運用各種花卉裝飾，加深遊客印象。

「無邊際展望台」則是餐廳與商店區，同時可從觀景台遠眺樂園全景，遼闊視野讓遊客清楚俯瞰高低起伏地貌、遠眺熱氣球在綠意上方飛過，甚至有機會看到巨大的腕龍造景。

▲樂園設施之一「恐龍獵遊」。

▪︎樂園內設施

樂園內共有22個遊樂設施，目前園方已公布一部分設施亮點，包括：

1.恐龍獵遊 DINOSAUR SAFARI（ダイナソー サファリ）

旅客將坐上越野車前進叢林深處，來場恐龍獵遊體驗。穿梭在高聳入天的叢林裡，將會不時遇到腕龍、劍龍、三角龍等20頭恐龍，甚至有最兇猛的肉食恐龍「T-REX」追擊，最短距離將逼近1公尺，搭配震耳欲聾的咆哮聲，17分鐘的搭乘體驗宛如身在真實版電影《侏羅紀世界》中，刺激度破表。

▲也有「尋找恐龍寶寶」體驗。

2.尋找恐龍 FINDING DINOSAURS（ファインディング ダイナソーズ）

這項遊樂設施適合親子一同參與，旅客將走進叢林中，尋找迷路的恐龍寶寶們，如厚鼻龍、甲龍、無齒翼龍等，沿途還會經過神秘洞窟、吊橋、叢林隧道、甚至要自己開礦車，全程遊戲體驗約14分鐘。

▲熱氣球繫留體驗。

3.熱氣球體驗 HORIZON BALLOON（ホライゾン バルーン）

旅客可以搭上直徑約23公尺的熱氣球升至離地200公尺高空，沐浴在陽光下360度欣賞沖繩的大海、森林，甚至有機會在熱氣球上欣賞夕陽，看橘紅色晚霞渲染天際的魔幻時刻，每次搭乘時間為10分鐘，應屬於熱氣球繫留體驗。

4.叢林極限挑戰 JUNGLE EXTREMES（ジャングル エクストリームズ）

叢林極限挑戰區域內共有7個挑戰遊客身心感官極限的設施，以一座約7層樓高的塔台為中心，旅客有機會飛越落差34公尺的峽谷中、穿梭在茂密森林間。

▲叢林空中飛索。

5.天空鳳凰 SKY PHOENIX（スカイ フェニックス）

該設施為空中飛索，全長280公尺，根據園方公布的模擬圖，旅客將以背部吊起形式，宛如展翅鳳凰般飛越叢林。

▲極限鞦韆體驗。

6.泰坦鞦韆 TITAN‘S SWING（タイタンズ スウィング）

泰坦鞦韆每次可乘坐4人，坐好後，鞦韆會上升至18公尺高空，由其中一人掌握時機，當一按下按鈕，就會從空中急速盪出，結合飛行與自由落體快感，在空中來回擺盪，同樣刺激度爆表。

7.BUNGEE GLIDER（バンジー グライダー）

這項遊樂設施將讓旅客站上離地20公尺高的高台上，隨著地板無預警消失，整個人如高空彈跳般落下，接著在空中彈跳、搖晃，讓人尖叫連連。

8.高空彈射 HUMAN ARROW（ヒューマン アロー）

這項遊樂設施將人體化身為箭矢，搭上設施後，全身將有如拉弦般向後拉、再朝天空射出，體驗極速快感

▲沖繩也將有「無安全繩的自由落體」設施。

9.極限自由落體 GRAVITY DROP（グラビティ ドロップ）

該項措施實際上是「無安全繩的自由落體」，比照紐西蘭樂園推出的設施，旅客會先被吊在19公尺高空，掛鉤會無預警鬆開，讓遊客身體隨著重力急速墜落，再被安全網接住。

▲走吊橋體驗空中漫步。

10.空中漫步 SKY-END TREKKING（スカイエンド トレッキング）

空中漫步是設置在高低落差34公尺的溪谷上方的吊橋，全長約84公尺，旅客需握著繩索，走過大小不一的踏板。

▲適合親子一起的「樹冠探險」。

11.樹冠探險 TREE-TOP TREKKING（ツリートップ トレッキング）

樹冠探險設施近似於空中漫步設施，但更適合親子一起同樂，透過走吊橋方式穿梭在樹林上方，從高空視角更近距離感受沖繩自然魅力。

▲也有搭越野車冒險。

12.越野車冒險 BUGGY VOLTAGE（バギー ボルテージ）

越野車冒險將分為2種路線，一條適合親子，一條更具冒險挑戰，搭上越野車穿過叢林，了解樂園中的植被特色。

▲環景餐廳。

▪︎樂園內餐飲、商店、SPA設施

餐廳有2處主要餐廳，包括位於無邊際展望台區域的「環景餐廳」，可以坐在鳥巢造型座位區中，邊享受以沖繩在地食材製作的料理，邊欣賞樂園內自然美景；而位於樂園中心處的「荒野宴會廳」，讓遊客體驗在南國叢林中參加宴會的用餐感受，開放式餐廳更能直街看到料理過程。

▲SPA設施有世紀最大的無邊際風呂。

除了用餐、遊樂設施，樂園內還有療癒設施「SPA JUNGLIA」，有世界最大的無邊際風呂，還有岩風呂、水風呂、有美肌效果的天然溫泉與洞窟風呂，讓遊客自由選擇。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）