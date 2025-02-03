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每杯貴5元！「得正」宣布漲價　紅茶鮮奶、甘蔗春烏龍全變貴

▲▼得正。（圖／記者蕭筠攝）

▲得正宣布漲價。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

剛開工荷包就不保！自台中起家的人氣手搖飲品牌「得正」發出最新「漲價公告」，表示即日起調整部分品項價格，包括香橙春烏龍、甘蔗春烏龍中杯從55漲至60元、鮮奶茶系列中杯也自55元調漲到60元。

得正2月1日於臉書粉專發出新公告表示，為因應原物料、人力與營運成本增加，全門市將於今（3）日更新菜單，「調整部分品項售價。」並感謝消費者的支持與愛護。

▲▼得正。（圖／翻攝得正臉書粉專）

▲得正漲價為5元。（圖／翻攝得正臉書粉專）

《ETtoday新聞雲》對照新舊菜單發現，包括水果茶系列的檸檬春烏龍、香橙春烏龍、甘蔗春烏龍及優酪春烏，奶茶系列的奶茶、焙烏龍奶茶、珍珠奶茶，以及鮮奶茶系列的紅茶鮮奶、輕烏龍鮮奶、焙烏龍鮮奶通通變貴5元，且中杯、大杯皆調漲5元。

▲小潘蛋糕坊。（圖／記者黃士原攝）

▲小潘蛋糕坊預計在2月6日漲價。（圖／記者黃士原攝）

隨著原物料持續上漲，新北市板橋的鳳梨酥人氣名店「小潘蛋糕坊」也預計在2月6日起全面調漲產品價格。裸裝系列，鳳梨酥單顆從18元漲到19元，鳳凰酥從19元漲到20元，蛋黃酥從40元漲到43元；單顆包裝系列，鳳梨酥從22元漲到23元，鳳凰酥從23元漲到24元，土鳳梨（桂圓）從35元漲到40元。

店內販售的麵包與蛋糕也漲價，瑞士捲系列上漲10至20元，麵包系列上漲5元，千層蛋糕上漲20元，蛋塔上漲18至30元，綠豆椪上漲5元，丹麥麵包上漲20元，乳酪系列上漲10元，大福麻糬上漲20元，其他商品也有12元至30元不等的調幅。生日蛋糕則上漲100元。

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關鍵字： 手搖飲 得正 漲價 小潘蛋糕坊

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