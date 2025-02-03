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住進日本百年長門湯本溫泉鄉　4間絕美旅宿享星空浴池、川床桑拿

▲▼長門湯本溫泉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲長門湯本溫泉近年經過官民合作改造，為古老溫泉鄉賦予新生命，吸引許多年輕人移住，不僅獲得日本地方創生大賞，更擠入日本溫泉百選前30名中。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

擁有超過600年歷史的「長門湯本溫泉」，是山口縣最古老的溫泉小鎮，近年透過官民合作改造，為古樸溫泉鄉賦予新面貌，2024年首屆《米其林星鑰》評鑑，位於此處的「別邸 音信」更是縣內唯一獲得一星殊榮的旅宿，使這裡躍升為隱世奢華溫泉鄉。《ETtoday新聞雲》精選4間在地絕美溫泉旅宿，房內獨享星空露天風呂，還能體驗川床桑拿。

▲▼長門湯本溫泉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼長門湯本溫泉鄉氛圍靜謐、優雅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼長門湯本溫泉。（圖／記者蔡玟君攝）

長門湯本溫泉位於山中，最方便的交通方式是從福岡巴士轉運站搭巴士直達，車程約2小時至2小時30分鐘。古樸的溫泉鄉隨著在地居民與政府近年攜手改造呈現新面貌，在地生命之河「音信川」兩岸遍植柳樹、迎風飄揚，跳石、石橋橫越河川，讓旅人悠閒漫步，優雅聆聽潺潺溪水聲。

而隨著全新溫泉旅宿、時尚酒吧、咖啡廳一間間進駐，更加活絡這座百年小鎮氛圍，使這裡獲獎不斷，包括2020年日本地方創生大獎、2023年日本溫泉百選前30名，也吸引越來越多外地人移住。

▲▼長門湯本溫泉大谷山莊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼在地經營超過百年歷史的頂級旅宿「大谷山莊」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼長門湯本溫泉大谷山莊。（圖／記者蔡玟君攝）

▪︎頂級百年溫泉旅宿：大谷山莊

在地最具代表性的溫泉旅宿當屬「大谷山莊」，傳承至今已超過140年，曾接待無數達官政要，2016年日俄高峰會，日本前首相安倍晉三就在此與俄羅斯總統普丁會面。

▲▼長門湯本溫泉大谷山莊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲部分客房擁有私人露天風呂。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼長門湯本溫泉，星野集團界長門川床。（圖／記者蔡玟君攝）

▲音信川上的川床露台。（圖／記者蔡玟君攝）

酒店沿著音信川而建，全館僅98間客房，部分房間設有私人露天風呂，讓旅人享受在山林、星空擁抱下，感受溫熱源泉洗去身心疲憊；旅宿也精心為旅人準備最在地化的體驗，例如夏秋之際，讓旅客能坐在音信川的川床露台，品味精緻咖啡與點心邊欣賞自然美景，慢步調感受在地生活。

▲▼長門湯本溫泉別邸音信，日本米其林星鑰一星旅宿。（圖／記者蔡玟君攝）

▲「別邸 音信」日本《米其林星鑰》一星旅宿。（圖／記者蔡玟君攝）

▪︎山口縣唯一《米其林星鑰》一星旅宿：別邸 音信

同為大谷山莊經營者打造的大人系頂級奢華溫泉旅宿「別邸 音信」，在2024年米其林指南推出首屆飯店評鑑《米其林星鑰》中，獲得一星殊榮，也是山口縣唯一入榜旅宿。

▲▼長門湯本溫泉別邸音信，日本米其林星鑰一星旅宿。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼別邸 音信客房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼長門湯本溫泉別邸音信，日本米其林星鑰一星旅宿。（圖／記者蔡玟君攝）

與大谷山莊相比，「別邸 音信」更具隱密感，且不接待13歲以下旅客入住，意圖打造成一處遠離塵囂的秘境旅宿。全館僅有18間客房，每間均為樓中樓，並在面向山林處設置大片落地窗，讓窗景成為隨著四季流動的壁畫，無論是躺在床上，或在房內露台的私人露天風呂，隨時享受大自然帶來的療癒能量。

頂級旅宿也體現在服務與餐飲中，如服務人員都需能辨認所有入住旅客的面貌，到餐廳用餐時，毋需報房號、姓名，服務人員就能將旅客引導至安排好的包廂內用餐；食材也盡可能使用山口縣產製作，並以縣內代表的萩燒陶器承裝，提供只有在長門湯本才能享受到的奢華精緻款待。

▲▼星野集團界長門。（圖／記者蔡玟君攝）

▲星野集團溫泉旅宿「界 長門」。（圖／記者蔡玟君攝）

▪︎處處展現日式精緻工藝的旅宿：星野集團「界 長門」

「界 長門」位於山口縣長門市的湯本溫泉中心地帶，館內共有40間客房，旅館以江戶時代大名參覲交代時休息或居住的「御茶屋屋敷」為主題，融合武家文化布置，例如客房就以「藩主住宿的客房」為設計意象，使用山口縣無形指定文化財徳地和紙，以及知名萩焼為客房裝飾等。

▲▼星野集團界長門。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼星野集團界 長門客房設計融入山口縣萩燒、徳地和紙、大內塗、萩玻璃等精緻工藝。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼星野集團界長門。（圖／記者蔡玟君攝）

即使沒有入住，旅客也可以到旅宿附設的咖啡館「AKEBONO Café」用餐，咖啡館內採用山口縣產的柑桔製作甜點，並提供各種飲品，讓旅人能帶著甜點飲品，愜意坐在河畔享用。

▲▼長門湯本溫泉，星野集團界長門川床。（圖／記者蔡玟君攝）

▲音信川的川床露台是星野集團的巧思設計。（圖／記者蔡玟君攝）

星野集團也是長門湯本溫泉鄉改造的重要推手之一，如音信川的跳石、川床、光環境設計等，都有星野集團的巧思在其中，意圖與在地共生，打造成日本代表性的溫泉鄉。

▲▼長門湯本溫泉玉仙閣。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼「玉仙閣」推出獨旅女性專屬客房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼長門湯本溫泉玉仙閣。（圖／記者蔡玟君攝）

▪︎獨旅也能住、還能泡楊貴妃華清池的溫泉旅宿：玉仙閣

日本山口縣有一處「楊貴妃之鄉」鄰近長門湯本溫泉，傳說楊貴妃最後葬於此處，玉仙閣負責人著迷其傳說，不但遠赴中國考察楊貴妃曾沐浴的華清池溫泉遺址，更在館內復刻華清池花型浴池樣貌，深達1.25公尺的泉池更設有昔日楊貴妃專屬的「玉座」，為泡湯體驗增添樂趣。

▲▼長門湯本溫泉玉仙閣。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼業者近年陸續進行館內客房改裝，並推出全新房型。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼長門湯本溫泉玉仙閣。（圖／記者蔡玟君攝）

為了吸引更多旅客造訪，玉仙閣近年也逐步進行館內公共空間與客房改裝，如2021年設計出全館僅一間的女性友善獨旅專屬客房，獨享寬敞私人空間，2024年更進一步推出4種全新客房，以極簡日式風格設計，一房一廳的多功能空間，能接待不同客群。

▲▼長門湯本溫泉玉仙閣。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼川床桑拿體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼長門湯本溫泉玉仙閣。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，業者也設計獨特的「川床桑拿」體驗，在旅館下方的河川旁設置桑拿帳篷，享受大汗淋灕快感，再走進溪中享受沁涼泉水降溫，亦可坐在川床上，享受微風吹拂、看潺潺溪水沿著腳下流淌而過。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 亞洲旅遊 國外特色系列 長門湯本溫泉 飯店旅館 度假旅館 星級飯店

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